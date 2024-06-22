 
الأحد 23 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

خطوة واحدة تفصل شلباية عن بلوغ بطولة مايوركا الإسبانية

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)
عمان- أصبح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، على بعد خطوة واحدة من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، والتي تقام في إسبانيا على الملاعب العشبية، من خلال مواجهته اليوم مع اللاعب الألماني ماكسيميليان مارتيرر، بالدور الأخير للتصفيات.اضافة اعلان
وتعد مهمة شلباية في لقاء اليوم صعبة أمام مارتيرر المصنف 86 عالميا، والذي فاز أمس على الأسترالي لوك سافيل بمجموعتين نظيفتين، علما بأن شلباية يحتل المركز 223 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP.
ونجح شلباية أمس في تسجيل أول فوز له بالتصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي لبطولة مايوركا، بعد أن تخطى منافسه الهندي رامكومار راماناثان (المصنف 330 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 للمجموعتين.
وكان شلباية (20 عاما) قد شارك في بطولة مايوركا العام الماضي، وودع من دور الـ 32 على يد الروسي رومان سافيولين، علما بأنه فاز في مواجهتين بالتصفيات على كل من الفرنسي آرثر رندركنيش والإسباني دانيال رينكون.
وتضم البطولة عددا من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية في التصنيف الدولي، ومن أبرزهم الأميركي بن شلتون (المصنف 14 عالميا)، الفرنسي أوغو هومبرت (المصنف 16 عالميا)، الفرنسي أدريان مانارينو (المصنف 21 عالميا)، التشيلي أليخاندرو تابيلو (المصنف 24 عالميا)، الإيطالي لوتشيانو دارديري (المصنف 34 عالميا)، الفرنسي جيل مونفيس (المصنف 38 عالميا)، الأسترالي جوردان تومبسون (المصنف 43 عالميا)، الأميركي كريستوفر يوبانكس (المصنف 44 عالميا)، والإسباني بيدرو مارتينيز (المصنف 46 عالميا).
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1719088786047151800

عموتة يسلم راية تدريب "النشامى" لمواطنه سلامي

منذ18 ساعة
1719064928026005900

منتخب السيدات يشارك ببطولة "الأرز الدولية"

منذ18 ساعة
1719061710975854500

الحسين إربد يخشى طموح السلط.. والوحدات يسعى لعبور شباب الأردن

منذ18 ساعة
1719088786127152100

الأمير فيصل يفتتح بطولة آسيا للمصارعة

منذ18 ساعة
1719065561346065400

"التايكواندو" يباشر تدريباته استعدادا لبطولة كوريا

منذ18 ساعة
1719064290335961900

مواجهة واعدة بين رم وفيلادلفيا في دوري اللعيبة لكرة السلة

منذ18 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما الذي تقوله هذه التسريبات؟

ماهر أبو طير |اليوم

أثر ارتفاع درجات الحرارة على الأنشطة الاقتصادية

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحذير.. للمرة الثالثة

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكراهية بأجلى صورها

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

"بيانات" تهدد حلم المونديال

خالد خطاطبة |اليوم

الطبيعة الشخصية وقرار الاستثمار (1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات | منذ19 ساعة
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات | منذ19 ساعة
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات | منذ19 ساعة
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024
 