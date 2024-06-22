خطوة واحدة تفصل شلباية عن بلوغ بطولة مايوركا الإسبانية

مهند جويلس

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عمان- أصبح لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية، على بعد خطوة واحدة من بلوغ الجدول الرئيسي لبطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ 250 نقطة، والتي تقام في إسبانيا على الملاعب العشبية، من خلال مواجهته اليوم مع اللاعب الألماني ماكسيميليان مارتيرر، بالدور الأخير للتصفيات.وتعد مهمة شلباية في لقاء اليوم صعبة أمام مارتيرر المصنف 86 عالميا، والذي فاز أمس على الأسترالي لوك سافيل بمجموعتين نظيفتين، علما بأن شلباية يحتل المركز 223 عالميا بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP.ونجح شلباية أمس في تسجيل أول فوز له بالتصفيات المؤهلة للجدول الرئيسي لبطولة مايوركا، بعد أن تخطى منافسه الهندي رامكومار راماناثان (المصنف 330 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع 7-6 للمجموعتين.وكان شلباية (20 عاما) قد شارك في بطولة مايوركا العام الماضي، وودع من دور الـ 32 على يد الروسي رومان سافيولين، علما بأنه فاز في مواجهتين بالتصفيات على كل من الفرنسي آرثر رندركنيش والإسباني دانيال رينكون.وتضم البطولة عددا من اللاعبين الذين يتقدمون على شلباية في التصنيف الدولي، ومن أبرزهم الأميركي بن شلتون (المصنف 14 عالميا)، الفرنسي أوغو هومبرت (المصنف 16 عالميا)، الفرنسي أدريان مانارينو (المصنف 21 عالميا)، التشيلي أليخاندرو تابيلو (المصنف 24 عالميا)، الإيطالي لوتشيانو دارديري (المصنف 34 عالميا)، الفرنسي جيل مونفيس (المصنف 38 عالميا)، الأسترالي جوردان تومبسون (المصنف 43 عالميا)، الأميركي كريستوفر يوبانكس (المصنف 44 عالميا)، والإسباني بيدرو مارتينيز (المصنف 46 عالميا).