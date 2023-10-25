الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

خيبة أمل في "كونغرس" الكراتيه لعدم إدراج اللعبة أولمبيا

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جانب من اجتماع المجلس الدولي للكراتيه .-(من المصدر)
عمان- أبدت الدول الأعضاء خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكراتيه الذي شارك فيه الأردن، والذي عقد على هامش بطولة العالم الـ26 المقامة في العاصمة المجرية بودابست، خيبة أملهم في عدم إدراج الكراتيه ضمن الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس)2028.اضافة اعلان
وأعرب رئيس الاتحاد الدولي للكراتيه الإسباني انطونيو سبينوس، عن امتعاضه من غياب الكراتيه عن أولمبياد 2028.
وأضاف خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الذي حضره رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه مازن قطب:" خيبة أمل لنا عدم اختيار الكراتيه ضمن  دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، لقد امتثلنا لجميع المتطلبات لنكون جزءا من الألعاب الأولمبية ، لكن لسوء الحظ، ومرة أخرى، ولأسباب ما تزال غير معروفة، لم يتم اختيار الكراتيه ضمن الألعاب الأولمبية".
وقال رئيس الاتحاد الأردني للكراتيه لـ :"الغد": "شارك في اجتماع المجلس العالمي للكراتيه أكثر من 100 اتحاد وطني منتسبا للاتحاد الدولي، واتفق جميع الحضور، على أن الكراتيه أظهرت مرة أخرى مرونتها الهائلة وقدرتها على التغلب على الشدائد. واضاف: في ختام الاجتماع تم توجيه  رسالة قوية  لتوطيد أواصر الوحدة والالتزام بخطط  الاتحاد الدولي والاتحادات المنتسبة إليه، لتنمية هذه الرياضة بشكل أكبر..  بكل تأكيد، إن الروح القوية والموحدة لعائلة الكراتيه العالمية هي التي تلهمنا للعمل بجدية أكبر، إنه أمر مؤسف عدم إدراج الكراتيه في أولمبياد لوس أنجلوس، علما بأن الاتحاد الدولي عمل بقوة وقام بتلبية معظم الاحتياجات من أجل ذلك، نتمنى أن يتم إدراج الرياضة في الأولمبياد مستقبلا ".
كما تم في الاجتماع اتخاذ قرارات عدة، من أهمها، اعتماد نظام التأهل الجديد لبطولة العالم المقبلة، والرزنامة الرياضية للكراتيه للعام 2024، كما تمت المصادقة على التقريرين الإداري والمالي للعامين 2021 و2022، وموازنة العام 2024، إضافة إلى تأكيد إقامة تصفيات بطولة العالم وبطولة العالم للكبار العام 2025 في باريس (فرنسا) والقاهرة (مصر) على التوالي، اضافة لإقامة بطولة العالم للناشئين والناشئات وتحت 21 عاما للعام 2024، في مدينة البندقية (إيطاليا)، وتنظيم معسكر عالمي للشباب للعام 2024، في مدينة بوريك (كرواتيا)، وبطولة العالم للفرق للعام 2024 التي ستقام في مدينة بامبلونا (إسبانيا). 

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