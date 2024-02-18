خيبة في مانشستر سيتي بعد التعادل.. وتشيلسي متفائل قبل نهائي "الرابطة"

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مدن - أكد مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، أن فريقه لم يقدم المطلوب منه في الشوط الأول، ليتعادل مع ضيفه تشيلسي 1-1 أول من أمس، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وكان تشيلسي الطرف الأفضل في الشوط الأول الذي أنهاه متقدما بهدف نظيف، قبل أن ينتفض مانشستر سيتي في الشوط الثاني، ويحقق التعادل في الدقائق الأخيرة عبر رودري.وقال جوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كانت مباراة جيدة. الشوط الثاني كان أفضل بكثير من الأول. لم نتمتع بالإيقاع الصحيح في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قمنا بزيادة كل شيء وكان أداءً جيدًا حقًا لكننا لم نتمكن من الفوز".وأضاف: "لقد لعبنا بشكل جيد وسنحت لنا الكثير من الفرص. كان يجب أن نسجل لأننا كنا قريبين جدًا ولكن هذا هو الحال. للعب ضد فريق بهذا المستوى عليك أن تلعب لمدة 94 دقيقة. اليوم لم يحدث ذلك".وتابع: "أنا دائمًا إيجابي، خلقنا هذا القدر من الفرص بعد الهدف، قام الفريق بكل شيء وهذا يكفي، نواصل يوم الثلاثاء (أمام برينتفورد). لن يلعب فريق آخر في اليوم ذاته لأننا كنا في السعودية للفوز ببطولة العالم للأندية هناك، سحاول التعافي ولعب مباراة جيدة".وتحدث جوارديولا عن كم الفرص التي أهدرها نجمه إيرلينج هالاند في اللقاء قائلا: "لقد لعبت لمدة 11 عامًا وسجلت 11 هدفًا، لذا لا يمكنني تقديم الكثير من النصائح لإيرلينج. في المرة التالية سيسجل. في الشوط الأول لم نقدم أداءً جيدًا وهذا ما يتعين علينا تحسينه".من جانبه، أكد لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا، أن على فريقه اللعب بأداء ثابت على مدار 90 مباراة إذا ما أراد تحقيق الفوز.وقال سيلفا في تصريحات لهيئة الإذاعة لبريطانية (بي بي سي): "شوطان مختلفان، الشوط الأول لم يكن جيدا بما فيه الكفاية ومخيبا للآمال للغاية، الشوط الثاني كان هناك رد فعل من الفريق".وأضاف: "لكن اللعب لمدة 45 دقيقة ليس جيدًا بما يكفي، لذا علينا أن نحاول تقديم أداء أفضل يوم الثلاثاء المقبل (ضد برينتفورد)، من الجيد أن تكون المباراة في غضون ثلاثة أيام، لكن التعادل بالطبع انتكاسة لأن نقطة واحدة على أرضنا ليست جيدة بما فيه الكفاية".وتابع: "تشيلسي فريق يتمتع بالكثير من الجودة، وليس من قبيل الصدفة أن يخلقوا الكثير من الفرص الصعبة، لم يكن الإيقاع والضغط جيدين بما يكفي، وعندما تلعب ضد تشيلسي بجودته فإنك ستعاقب، لقد سجلوا هدفًا وكان بإمكانهم تسجيل هدف أو اثنين آخرين".وعن السباق على اللقب، قال الدولي البرتغالي: "إنه أمر مسل للناس، لكنه يمثل انتكاسة بالنسبة لنا، والسباق متقارب للغاية.. يمكن للجميع خوضه، ومهمتنا هي تقديم الأداء على أعلى مستوى ممكن".أما لاعب وسط مانشستر سيتي رودري، فأشار إلى الصعوبات التي واجهت فريقه في التعادل مع مضيفه تشيلسي.وقال رودري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أننا لم نكن رائعين في الشوط الأول. استقبلنا هدفًا سهلاً آخر. أعتقد أن علينا الدفاع بشكل أفضل. لقد كادوا يصنعون شيئًا في الشوط الأول".وأضاف: "كنا نعلم عن هجماتهم المرتدة ولاعبيهم السريعين، لكن علينا الدفاع عن الهجمات المرتدة بشكل أفضل. من هنا، يكون الرد دائمًا أكثر صعوبة".وتابع: "الأمر يتعلق بالدفاع بشكل أفضل. لقد حاولنا في الشوط الثاني. (كانت لدينا المزيد) من الروح، وأردنا الكرة وأردنا المخاطرة. كنا خائفين بعض الشيء من الهجمات المرتدة في الشوط الأول، علينا أن نتحلى بالشجاعة".في الجهة المقابلة، بدا مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، راضيا عن أداء فريقه في التعادل مع مانشستر سيتي.وقال بوكيتينو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أداء جيد جدا. سعداء للغاية. أعتقد أن هذه هي الروح التي نريد إظهارها. نعمل من أجل ذلك. أعتقد أنهم أفضل فريق في العالم، ولتقديم هذا الأداء، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون فخورين. لقد كنا شجعانًا للغاية".وأضاف: "كان الشوط الأول جيدًا حقًا. أعتقد أننا كنا عدوانيين مع التقدم للأمام والفوز بالمواجهات الفردية. في الشوط الثاني، أعتقد أنهم سيطروا وأجبرونا على الدفاع بشكل أعمق. أعتقد أننا حافظنا على الجهد وأتيحت لنا بعض الفرص للفوز بالمباراة.. أنا سعيد جدًا. إنه تعادل جيدة بالنسبة لنا وعندما تواجه هذا النوع من الفرق أعتقد أنه من المهم أن تكون شجاعًا وتقاتل في كل جانب".وتابع: "مانشستر سيتي لديه الجودة والقدرة على خلق الفرص ولديهم لاعبون رائعون. إنه أمر رائع بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى التحسن".وحول إجراء تغييرات دفاعية في الشوط الثاني، قال بوكيتينو: "كانت تلك لحظة كنا بحاجة فيها لمحاولة تسجيل الهدف الثاني. أعتقد أننا قررنا عدم إعطاء مساحة كبيرة لهم مع إشراك قلب دفاع آخر. اللعب بخط دفاع رباعي. كان الأمر صعبًا لأننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثاني وحصلوا هم على هدف التعادل".وعن مواصلة الزخم في نهائي كأس الرابطة أمام ليفربول الأسبوع المقبل، قال المدرب الأرجنتيني: "نحن بحاجة إلى أن نشعر أنه بإمكاننا الفوز على ليفربول. أعتقد أننا سنواجه ثاني أفضل فريق في العالم. أعتقد أن الإيمان هو الشيء الأكثر أهمية والآن نحن بحاجة إلى ذلك.. التعافي والاستعداد للنهائي".وبدا لاعب وسط تشيلسي كونور جالاجر، خائبا رغم التعادل خارج الديار، وقال في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" عقب انتهاء اللقاء: "نشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأننا كدنا نفوز بالمباراة. لقد سيطروا على المباراة من حيث الاستحواذ، لكنني أشعر أنه كان لدينا الكثير من الفرص للفوز.. نشعر بخيبة أمل لتلقي مرمانا هدف في وقت متأخر، ولكننا سعداء بالنقطة".وأضاف: "لقد واجهناهم بشكل جيد لذلك أعتقد أنها نتيجة عادلة في النهاية، أعتقد أنه كانت لدينا فرصة أو اثنتين لتسجيل الهدف الثاني ولم نفعل ذلك. لكن حصلوا على فرص أيضًا وكان من الممكن أن تنتهي المباراة في أي من الاتجاهين، سنقبل النقطة".وعن مدى صعوبة المواجهة في شوطها الثاني، قال جالاجر: "الأمر صعب حقًا. أشعر أن اللاعبين كانوا رائعين وكنا في غاية التركيز دفاعيًا. كنا متعبين للغاية لكننا نجحنا في الدفاع ونحن سعداء بالأداء".وعما إذا كان الأداء أمام مانشستر سيتي سيمنح تشيلسي الثقة قبل خوض نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل أمام ليفربول، قال لاعب الوسط: "أشعر أن اللاعبين واثقون. لقد قدمنا بعض العروض الجيدة، ثم اليوم ضد فريق كبير. أشعر أننا سندخل المباراة التالية بثقة كبيرة ونحن متحمسون لذلك".ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات رحيم سترلينج الذي أحرز هدف تشيلسي، أول لاعب يهز شباك سيتي ذهابا وإيابا في موسم واحد، بعدما سبق له أن لعب في صفوفه.وأضافت الشبكة، أن سيرجيو أجويرو وحده (106)، سجل أهدافا أكثر من سترلينج (52) على ملعب "الاتحاد" في الدوري الإنجليزي الممتاز.من ناحيتها، ذكرت شبكة "سكواوكا"، أن سترلينج رفع رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 121 هدفا، متخطيا زميله السابق في ليفربول ستيفن جيرارد (120 هدفا). -(وكالات)