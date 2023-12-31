خيبة في مانشستر يونايتد بعد نهاية محبطة للعام 2023

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مدن - شن جاري نيفيل هجوما عنيفا على فريقه السابق مانشستر يونايتد، بعد تعرضه لهزيمة جديدة في الدوري الإنجليزي الممتاز أول من أمس، أمام نوتنجهام فورست 1-2، ضمن الجولة العشرين.ودخل مانشستر يونايتد إلى المباراة، بعد فوز مثير بنتيجة 3-2 على أستون فيلا في منتصف الأسبوع، الأمر الذي بث الطمأنينة في نفوس المشجعين خلال موسم صعب.لكن المشجعين عادوا إلى أرض الواقع مساء السبت، عندما أحرز مورجان جيبس-وايت هدف الفوز المتأخر لصالح فورست.وسارع نيفيل إلى انتقاد العرض السيء لفريقه القديم، وقل في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد عاد مانشستر يونايتد إلى ما كان عليه.. غير متناسق وفظيع، إنهم يخرجون من الملعب كمجموعة مهزومة. جماهير يونايتد خلف المرمى سوف تنفجر بخيبة أمل كبيرة".وأضاف: "ولكن دعونا لا ننسى نوتنجهام فورست الذين كانوا رائعين للغاية اليوم، إنها أمسية رائعة للغاية في وقت مبكر لمشجعي الفريق المضيف في ملعب سيتي جراوند وهم يستحقون ذلك".وتابع: "لقد كانوا الفريق الأفضل طوال المباراة. فقدوا مدربهم مؤخرًا والذي كان رائعًا بالنسبة لهم خلال العامين الماضيين، لكنهم قاموا برد فوري بانتصارين كبيرين. إلا أن مانشستر يونايتد عادوا إلى أسوأ حالاته".ويعتقد نيفيل أن هذه الفترة قد تكون حاسمة بالنسبة لمستقبل المدرب إريك تين هاج في أولد ترافورد، حيث يحرص المالك لشريك الجديد، السير جيم راتكليف، على ترك بصمته.وأردف نيفيل: "لست متأكدًا حقًا ما هو فريق مانشستر يونايتد هذا، إنها فترة صعبة للغاية. أعتقد أن الجميع تقبلوا أن إريك تن هاج قام بعمل جيد جدًا في موسمه الأول، ومع الملكية الجديدة، سيكون السير ديف برايلسفورد في فترة مراقبة أسبوعًا بعد أسبوع الآن. سنراه يظهر هناك على المدرجات".واسترسل: "سوف ينظر إلى ما هو عليه هذا النادي، داخل وخارج الملعب. ما يراه في هذه اللحظة لن يعجبه، جنبًا إلى جنب مع جميع المشجعين خلف المرمى الذين سافروا إلى نوتنجهام اليوم".وأكمل: "يحتاج تين هاج إلى عودة لاعبيه (ليساندرو) مارتينيز، (هاري) ماجواير، كاسيميرو، (راسموس) هويلوند، لوك شو... ويحتاج إلى إنهاء الموسم بقوة بطريقة أو بأخرى. لكنه كان موسمًا متقلبًا حقًا. بعض هذه العروض سيئة حقًا. أقل بكثير من أي شيء يجب أن يكون مطلوبًا منه على هذا المستوى".من بين جميع اللاعبين ذوي الأداء الضعيف في مباراة أول من أمس، سلط نيفيل الضوء على أداء البرازيلي أنتوني قائلا: "إن مبلغ 85 جنيهًا إسترلينيًا أو 90 مليون جنيه إسترليني الذي أنفقه النادي لشراء أنتوني، ليس قريبًا من هذا المستوى، هناك الكثير من الصفقات التي يمكنك البدء في النظر إليها بنصف الكوب الفارغ. يجب الوثوق بالأشخاص الذين يراقبون اللاعبين حول العالم".وختم: "لا يمكن لقسم التوظيف في يونايتد أن يذهب ويراقب أنتوني ويوقع معه مقابل 85 مليون جنيه إسترليني. يبدو أنهم سمحوا لتين هاج بالسيطرة عليهممن جانيه، طالب تين هاج، مدرب فريق مانشستر يونايتد، بضرورة خروج فريقه من الكبوة، التي يعاني منها في الفترة الأخيرة، وأن يجد لاعبوه قدرا من الاتساق.ورغم البداية المشرقة ليونايتد في عام 2023، الذي استهله بالفوز بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة، ثم أعقبها تأهله لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، سرعان ما تراجعت نتائج الفريق، عقب خروجه المبكر من المسابقة القارية، بالإضافة لوداعه بطولة كأس الرابطة وابتعاده مبكرا عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.وقال تين هاج: "هناك شيء واحد واضح وهو أننا لسنا متسقين. "يمكننا الفوز على أفضل الفرق في الدوري، لكننا نخسر أيضًا مباريات يجب أن نفوز بها، وأعتقد أن اليوم كان أحد هذه المباريات".وكان يونايتد قلب تأخره 0-2 أمام ضيفه أستون فيلا إلى فوز مثير 3-2 في المرحلة السابقة للدور الإنجليزي، قبل أن ينال خسارته الـ14 بمختلف المسابقات هذا الموسم أمام نوتنجهام أول من أمس.وأضاف تين هاج في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية: "يتعين علينا دائما إجراء تغييرات في صفوف الفريق (بسبب الغيابات). لا أعتقد أنني أتحدث كثيرا عن اللاعبين الذين لا نملكهم. في كل مرة أقول إنه لا يهم من يلعب، لكن ينبغي علينا تحقيق الفوز".وشدد تن هاج: "النظام ليس موجودا إذا كان يجب علينا إجراء تعديلات في التشكيل في كل مباراة. كان هناك مثالا آخر اليوم. عندما يكون (راسموس) هويلوند مريضا، يتعين علينا تعديل خط هجومنا وهو ما تسبب في افتقادنا لعنصر السرعة في الشوط الأول على وجه الخصوص".جوارديولا راض عن مانشستر سيتيأبدى مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا، رضاه عن فوز فريقه على شيفيلد يونايتد 2-0 أول من أمس، ضمن الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وعانى مانشستر سيتي للوصول لمرمى شيفيلد يونايتد، الذي لجأ إلى طريقة دفاعية مشددة، لكن "السيتيزينز" كسر تقوقع المنافس بهدفين عن طريق رودري وجوليان ألفاريز.وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "دائمًا ما يكون الأمر صعبًا، مثل (مباراة كريستال) بالاس ولكن ربما تعلمنا من ذلك. أنا سعيد بالشباك النظيفة، لقد كان شهرًا صعبًا بالنسبة لنا في السعودية، ولكن أعتقد أن ذلك ساعدنا كثيرًا على الفوز بكأس العالم للأندية. لسنا في صدارة الدوري لكننا لسنا بعيدين. الألقاب التي حصدناها هذا الموسم. المزاج جيد، والآن نرتاح قليلاً ونحصل على بضعة أيام إجازة".وأضاف: "لقد لعبنا هذا النوع من المباريات عدة مرات، ونعلم أننا نتعامل بشكل جيد أحيانًا وفي بعض الأحيان لا. لقد لعبوا بنفس النظام ضد أستون فيلا، كان الأمر صعبًا. لم نستقبل أي كرات ثابتة في الشوط الثاني وعندما دخل أوسكار بوب قمنا بزيادة إيقاعنا في الثلث الأخير وخلقنا الفرص".وتابع: "يمكن لفيل (فودين) أن يصل إلى الأطراف ويصنع تمريرات عرضية وهو أمر صعب بدون إيرلينج (هالاند)، أو عليه أن يتحرك في المساحات الصغيرة وفي الجيوب. مثل دافيد سيلفا في الماضي. برناردو (سيلفا) وأوسكار أيضًا جيدان حقًا في المساحات الصغيرة".وعن عودة كيفن دي بروين لقائمة الفريق دون أن يشارك في المباراة، قال جوارديولا: "أمر جيد حقًا، لقد كنا ننتظره لفترة طويلة. أصبح جيدًا في الأسبوع الماضي، جاء للاحتفال بالجوائز اليوم من أجل الصورة وليكون هنا ويدرك كيف يدعمه الناس ويتطلعون لرؤيته مرة أخرى. ربما يكون جاهزا أمام نيوكاسل".من جانبه، عبر لعب وسط مانشستر سيتي رودري، عن ارتياحه من أداء فريقه بعد الفوز على شيفيلد يونايتد 2-0.وافتتح رودري التسجيل لفريقه في الشوط الأول من اللقاء، عبر تسديدة سريعة زاحفة على يمين الحارس.وقال رودري في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "تعلمنا من المباراة الأخيرة ضد كريستال بالاس، نفس الشعور بالسيطرة على المباراة ولكن في النهاية حصلوا على فرص وتعادلنا. كان علينا أن نواصل التركيز ولم يكن لديهم (شيفيلد يونايتد) نية للمبادرة، لذلك كان علينا أن نحتفظ بالكرة. هذا الفوز مهم بالنسبة لنا".وعن هدفه قال الدول الإسباني: "رأيت إمكانية التمريرة بين الخطوط وهذه هي الطريقة الوحيدة لمعاقبة هذا النوع من الفرق صاحبة الخطوط الضيقة جدًا. اعتقدت أن فيل (فودين) سيمرر الكرة، وبعد ذلك لأكون صادقًا، لم يكن لدي النية للتسديد، لكنهم كانوا يتراجعون، ولهذا سددت الكرة".وأشاد رودري بزميله فودين قائلا: "يتمتع فيل بقدرة مذهلة على الالتفاف بهذه السرعة. لديه هذه المرونة في التعامل مع الكرة ويمكنه الالتفاف بسرعة كبيرة. كان علينا التحلي بالصبر ولكن عندما نتمكن من العثور على هذه التمريرة، فإنه (فودين) يغير قواعد اللعبة. إنه يزيد من سرعته ويمكنه التسديد والتمرير".وحول العودة من الفوز بكأس العالم للأندية: "دائمًا ما يمنحك ذلك دفعة قوية، أبطال العالم حلم أصبح حقيقة ولكنه بعيد المنال وعليك أن تسافر وتضغط على نفسك. عليك أن تبذل جهدًا وتتعاون مع البقية، نحن نتأهل كفريق، أيًا كان اللاعب، فقد أجرينا اليوم تغييرين أو ثلاثة وما يزال الأداء جيدًا للغاية".يونايتد يتمسك بمدافعهاتخذ مدرب مانشستر يونايتد، قرارا حاسما بأن مستقبل أحد لعبي الفريقين، وفقا لما أكدته تقارير صحفية.وذكرت صحيفة "ميرور"، أن تين هاج تفعيل بند تمديد عقد فيكتور ليندبلوف لمدة عام واحد.وكان لينديلوف لاعبًا رئيسيًا لإريك تين هاج هذا الموسم، حيث شارك في 18 مباراة في جميع المسابقات لتعويض زملائه المصابين، مع غياب ليساندرو مارتينيز بسبب إصابة طويلة الأمد ومعاناة رافائيل فاران للحفاظ على مستواه.وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا في حزيران (يونيو)، ما يعني أنه كان سيتمكن من التفاوض مع أندية أخرى بمجرد فتح نافذة انتقالات يناير، لكن يونايتد اتخذ قرارًا استباقيًا استفاد خلاله من بند في عقد اللعب، بنص على أولوية تمديده حتى حزيران (يونيو) 2025.وانضم لينديلوف إلى يونايتد من بنفيكا في العام 2017، مقابل 31 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 249 مباراة في جميع المسابقات.ووقع برونو فرنانديز ولوك شو وماركوس راشفورد على عقود طويلة الأجل مؤخرًا، لكن يونايتد اتخذ قرارًا بالسماح لأنتوني مارسيال بالمغادرة في صفقة انتقال مجانية في الصيف المقبلنيلسون مصر على موقفهأفادت تقارير صحفية بأن آرسنال منفتح على عروض الإعارة للاعبه ريس نيلسون في فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، رغم أن الجناح الإنجليزي يريد البقاء مع "الجانرز".ووقع نيلسون البالغ من العمر 24 عامًا، عقدًا جديدًا مع آرسنال في وقت سابق من هذا العام، لكنه لم يشارك سوى في 89 دقيقة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.على الرغم من دقائقه المحدودة، يجذب نيلسون اهتمام أندية أخرى، نظرا لإمكاناته المتعددة كلاعب صاحب نزعة هجومية لافتة.ووفقًا لشبكة "سي بي إس سبورتس"، فإن وولفرهامبتون هو أحد المرشحين لاستعارة نيلسون، بينما هناك أيضًا اهتمام من من إشبيلية، مع ذلك، أوضحت الشبكة أن نيلسون يفضل البقاء والقتال من أجل مكانه في آرسنال.قرار نيلسون يعرض مدربه ميكيل أرتيتا لمعضلة محتملة، حيث يستهدف النادي مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسط اهتمام بالغ بنجم برينتفورد إيفان توني، ما يحتم عليه توفير السيولة وتقليص النفقات لإتمام الصفقة.توتنهام يسعى لضم نجم تشيلسيأكدت تقارير صحفية مساء السبت، أن توتنهام يجري محادثات مع تشيلسي لضم أحد لاعبيه المهمين.ونقلت صحيفة "ذا صن" عن خبير الانتقالات جيانلوكا دي مارزيو قوله، أن تشيلسي وافق على فتح باب التفاوض مع توتنهام، بشأن لاعب الوسط كونور جالاجر، الذي يلعب بانتظام في لتشكيلة الأساسية للبلوز.وأضاف دي مارزيو، أن تشيلسي قد يكون منفتحا على إمكانية التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، إذا حصل على عرض في حدود 40 مليون جنيه إسترليني.ويعتمد مدرب تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو، بشكل مكثف على الدولي الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما، والذي استلم شارة القائد مع غياب ريس جيمس للإصابة.ولم يتبق أمام جالاجر سوى 18 شهرًا على عقده الحالي، ولم يقدم له تشيلسي عرضا رسميًا لتمديد التعاقد، رغم أن اللاعب يحظى بشعبية كبيرة لدى جمهور النادي.ويقدم تشيلسي في عهد الملاك الجدد، عقودا طويلة الأمد للاعبيه، قد تمتد لثمانية أعوام، وهي المدة التي تجعل جالاجر مترددا في البقاءمع النادي اللندني. -(وكالات)