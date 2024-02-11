الإثنين 12 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دحام ثالثا في "دريفت" عُمان.. وأبو عيشة سادسا في باها حائل

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الدراج عبد الله أبو عيشة خلال مشاركته في رالي باها حائل -(من المصدر)
عمان - حل المتسابق الأردني أحمد دحام في المركز الثالث في منافسات الشرق الأوسط بالجولة الأولى في النسخة السادسة من بطولة سلطنة عمان الدولية للانجراف (الدريفت)، وسط منافسة بينه وبين العماني أحمد العامري والإماراتي هزاع الحوس.اضافة اعلان
وشارك في الجولة الأولى 48 متسابقا من أبطال العالم في الانجراف، يمثلون 14 دولة، هي: الأردن وعمان والإمارات والكويت ولبنان وماليزيا وليتوانيا ولاتفيا وإيرلندا والسلفادور وروسيا وفنلندا والهند والسويد.
وتوج المتسابق الدولي الإيرلندي جميس دين بلقب الجولة الأولى في النسخة السادسة من بطولة عمان، بينما حل المتسابق الفلندي جوها مياتيس في المركز الثاني، وجاء المتسابق ايجريس كيرايجس من لاتفيا في المركز الثالث.
أما في الجولة الأولى من فئة البطولة المحلية، فقد تألق المتسابق أحمد العامري وتمكن من التتويج بالمركز الأول، تاركا المركز الثاني للمتسابق رياض المبلسي، بينما المركز الثالث كان من نصيب المتسابق طارق الشيهاني.
وشهد السباق حضورا جماهيريا كبيرا، حيث امتلأت المدرجات بحوالي 9 آلاف متفرج، في تظاهرة رياضية لعشاق رياضة المحركات، وسجلت المنافسات الكثير من القوة والإثارة وكانت الأجواء مثالية من حيث، التنظيم والحضور الجماهيري الذي استمتع بعروض السائقين وهدير محركات سياراتهم الرياضية والدخان المتصاعد من إطارات السيارات، وهو ما تمازج مع تشجيع وحماس الجماهير التي واصلت الاستمتاع بما قدمه أبطال عروض الانجراف من استعراضات مثيرة.
وستقام الجولة الثانية من البطولة يومي 15 و16 من الشهر الحالي، على أن تختتم منافسات البطولة الدولية بإقامة الجولة الثالثة يومي 22 و23 من الشهر ذاته.
من ناحية ثانية، حقق الدراج عبد الله أبو عيشة في رالي "باها حائل"، الجولة الأولى من كأس العالم للباها للدراجات النارية الصحراوية – فيم، على متن دراجة من نوع "Gasgas"، المركز السادس في الرالي ضمن فئة 450 سي سي،  وسط منافسة قوية بينه وبين الإماراتي محمد البلوشي والكويتي عبدالله الشطي والسعودي عبدالحليم المغيرة والإماراتي حمدان محمد والبرتغالي بيدرو بيانكي.
وقال الدراج أبو عيشة لـ"الغد": "في اليوم الأول وصلت إلى مراكز الصدارة، وفي اليوم الثاني تهت عن المسار لمدة 20 دقيقة، وأثر ذلك على نتيجتي في الترتيب العام، وتراجعت من المركز الأول إلى الخامس وفي المرحلة الأخيرة استطعت التصدر لأكثر من نصف المرحلة، وبعد محطة تعبئة الوقود، انطلقت وتهت في المسار ما أدى إلى تأخري، وكان الفارق بيني وبين صاحبي المركزين الأول والثاني نحو 20 دقيقة بعد اليوم الثاني بسبب التأخر".
وتابع: "كانت الفرصة كبيرة لإحراز المركز الثالث وللأسف خسرت كثيرا من الوقت لأحقق في نهاية الرالي المركز السادس، أتطلع إلى التواجد في باها قطر (الجولة الثانية من كأس العالم للباها) الذي يقام بالفترة من 16 إلى 18 من  الشهر المقبل".
وأردف: "الآن يجب أن أركز على تحقيق أفضل النتائج في السباقات المقبلة، والتقدم نحو المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، وسأكثف تحضيراتي للمشاركة في الجولة الأخيرة لبطولة كأس العالم للدراجات النارية – فيم، والتي ستقام في الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والجولة الرابعة من كأس العالم للباها، الذي يقام بالفترة من 20 إلى 23 تموز (يوليو) المقبل".
وكان أبو عيشة، حقق المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة العالم العام 2022، والسادس في العام 2021،  أول دراج أردني يحقق هذا الإنجاز التاريخي، وشارك العام 2022، في باها الأردن، الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات "فيم – باها"، وأحرز المركز الثاني في الترتيب، وفي العام ذاته، حقق المركز الرابع في باها دبي.
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