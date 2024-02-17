دحام ينال لقب الجولة الثانية من بطولة سلطنة عمان للدرفت

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - نال المتسابق أحمد دحام، لقب الجولة الثانية من النسخة السادسة من بطولة عُمان الدولية للانجراف (دريفت) التي أقيمت أول من أمس ‏على حلبة ‏مسقط أرينا"، بمشاركة 48 متسابقا من أبرز سائقي الدريفت حول العالم، يمثلون دول: الأردن، الإمارات، الكويت، ‏لبنان، ‏ماليزيا، ليتوانيا، لاتفيا، إيرلندا، السلفادور، روسيا، فنلندا، الهند، السويد وسلطنة عمان.ودارت منافسة قوية بين دحام وأقوى منافسي الدريفت العالميين ومنهم: جميس دين، دينس نيول، كلينت فان اورت، لينوس جوهانس، يوها ‏مارتيز، بينديكتيس سيبرا كريس برادي، اديجر روجيس، أدامير اديتوليني. ‏ويعد دحام من أقوى المتسابقين المشاركين في بطولة عمان الدولية للدريفت، وحقق العديد من الانتصارات على الصعيد العالمي والعربي والمحلي.وكان دحام، أحرز المركز الثالث في فئة الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، ضمن الجولة الأولى من البطولة.وسيتم جمع نقاط المتسابقين ‏‏في الجولات لتحديد الفائزين في الجولة الأخيرة التي ستقام يومي الخميس والجمعة المقبلين. ونشر دحام على صفحته للتواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلا: "غير معقول، لكل شخص حضر السباق، شاهدتم بالتأكيد الملحمة في آخر السباق، وجدت نفسي في المركز الأول، لكن ليس بالطريقة التي تمنيتها لأنني كنت أحبذ خوض النهائيات مع فئة الشباب، سأعوضها لكم في السباق المقبل".