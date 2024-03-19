الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دعم الأهل.. سلاح لا يقدر بثمن لنجوم التايكواندو الأردنية

اهتمام كبير لأهالي اللاعبين في بطولات التايكواندو -(من المصدر)
اهتمام كبير لأهالي اللاعبين في بطولات التايكواندو -(من المصدر)
عمان - يلعب الأهالي دورا مهما في تشجيع لاعبي ولاعبات التايكواندو لتحقيق الإنجازات والطموح المنشود في البطولات العالمية والقارية، وتقوم الأسرة إلى جانب الأصدقاء، بمسؤولياتها تجاه اللاعبين للحفاظ على الصحة النفسية والتحفيز الدائم، لضمان توفير نقطة الانطلاق اللازمة للنجاح.اضافة اعلان
ويكون ارتباط اللاعبين بالأهالي كبيرا بسبب الدعم المستمر لأبنائهم، وهناك العديد من الأمثلة على تقدير اللاعبين لدور أهاليهم، مثل لاعب المنتخب المغربي لكرة القدم سفيان بوفال الذي رقص مع والدته فرحا على أرض الملعب بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، ومحليا دخل لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب إلى الملعب خلال حفل تكريم وصيف بطل آسيا، برفقة والدته تقديرا لها.
ويتواجد أهالي اللاعبين في البطولات المحلية وتصفيات المنتخبات الوطنية، ومنهم من يرافقهم إلى مراكز التدريب من أجل الاطمئنان عليهم.
وقالت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق: "أحظى بدعم كبير من الأهل، الذين يرفعون من معنوياتي دائما، كما أتوجه بالشكر إلى اتحاد التايكواندو، على دعمه المطلق، وكذلك زملائي اللاعبين في المنتخب الوطني الذين يقومون بدعمي وتشجيعي وتوجيه النصائح إلي".
وأضافت: "أنا فخورة جدا بما حققته حتى الآن، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا دعم الأهل، خصوصا والدتي، ووالدي الذي يعتبر مدربي الأول، حيث أنحدر من عائلة رياضية ويمارس شقيقاي أنس وجوانا اللعبة وشقيقي يزن يعمل مدربا".
وأشارت: "اخترت والدتي لاستلام وسام التميز من الدرجة الثالثة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين العام الماضي، لأنها الجندي المجهول في حياتي وصاحبة الفضل فيما وصلت إليه، وهي أكبر الداعمين لي ولأشقائي، الأم بالنسبة لي تعني الكثير، أنا في غاية السعادة أنها استلمت وسام التميز، كي تشاركني فرحة التكريم الملكي، وأهدي هذا الوسام لها لدورها فيما وصلت إليه الآن". من ناحيتها، أكدت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو راما أبو الرب: "أحظى بدعم كبير من الأهل، الذين يرفعون من معنوياتي دائما، ويقفون وراء إنجازاتي، ويطمئنون علي في المشاركات الخارجية، كما أن اتحاد التايكواندو وزملائي في المنتخب الوطني، يعملون بروح الفريق الواحد في ظل أجواء عائلية".
وأردفت: "عاشت عائلتي فرحة كبيرة لا توصف، وعمت الفرحة أعضاء الوفد الأردني كافة، عندما تأهلت مؤخرا لأولبيماد باريس 2024، ونحن في المنتخب الوطني والجهاز الفني عائلة واحدة، نفرح لبعضنا البعض، ونعمل كأسرة واحدة ضمن فريق متكامل".
أما لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي، فأكد: "أول من أفكر فيه عند تحقيق أي إنجاز هو والدي رحمه الله، وإخوتي ووالدتي، وغالبا ما أكون بعيدا عنهم دوما بسبب التدريبات، ولكن آمل في أن يكونوا سعداء أكثر مني عندما أحقق الإنجازات، لقد وقفت عائلتي إلى جانبي وقدمت الكثير لي في مسيرتي الرياضية".
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