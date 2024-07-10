دعم مالي لـ"منتخب الملاكمة" المشارك في أولمبياد باريس

مهند جويلس

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عمان- تحصل لاعبو المنتخب الوطني للملاكمة المشاركون في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمقرر انطلاقها نهاية الشهر الحالي، على دعم مالي جيد من قبل شركات خاصة عدة، يفوق 10 آلاف دينار لجميع اللاعبين.وحرص رئيس اتحاد الملاكمة سمو الأمير نايف بن عاصم، على جلب مبالغ جيدة للاعبين قبل سفرهم من قبل العديد من الشركات الخاصة، التي حرصت على دعم اللاعبين، إلى جانب التقاء الأمير بهم قبل السفر إلى فرنسا، وتحفيزهم أملا في تحقيق الميدالية الملونة الأولى بتاريخ الأردن في رياضة الملاكمة.وبدأ المنتخب معسكره في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف الوصول إلى الجاهزية المثلى لتحقيق أفضل النتائج في الأولمبياد، إذ سيمثل المنتخب في الدورة 3 لاعبين، وهم: حسين عشيش (وزن تحت 80 كغم)، زياد عشيش (وزن تحت 71 كغم)، وعبادة الكسبة (وزن تحت 63.5 كغم).ويضم وفد المنتخب المشارك حاليا في معسكر باريس، كلا من: المدرب الكوبي للمنتخب الوطني داغوبيرتو سكوت، مساعد المدرب علي حسن، الطبيب د.هيثم البحر، المدلك محمود عثمان، المعالج أنس الجراجرة، والمعد البدني عبد الكريم الشولي.ويخوض المنتخب حاليا خلال المعسكر نزالات ودية تدريبية أمام لاعبين يمثلون منتخبات فرنسا، الفلبين، تايلند، أوزبكستان، كوبا وإسبانيا.وأشار المدرب سكوت في تصريحاته للجنة الأولمبية، إلى أن الفترة الحالية تشهد تكثيف التدريبات ومعالجة بعض الأمور إلى جانب العمل على أساليب فنية متنوعة لتطبيقها في أولمبياد باريس.وأضاف: "المعنويات مرتفعة عند أبطالنا الثلاثة ويقدمون أداء رائعا في التدريبات، لديهم حافز كبير على تقديم الأفضل في أولمبياد باريس وأعتقد أنهم أصبحوا على أتم الجاهزية للمشاركة".ويتطلع لاعبو المنتخب الوطني المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية، إلى الوصول إلى أبعد نقطة في الاستحقاق الأهم، للمنافسة على المراكز المتقدمة والحصول على ميدالية، حيث سبق للثلاثي التواجد في الدورة الماضية في طوكيو، من دون أن ينجح أي منهم في المنافسة على إحدى الميداليات الملونة.وتأهل الكسبة إلى ألعاب باريس من التصفيات العالمية الأولى، والتي أقيمت في إيطاليا خلال شهر آذار (مارس) الماضي، حيث بدأ مشواره في التصفيات بالفوز على البرازيلي يوري فالكاو ضمن منافسات دور الـ32، قبل أن يتخطى منافسه الأوغندي توكا موهيبوا في ثمن النهائي، فيما جاء انتصاره بربع النهائي على المالدوفي ألكسندرو باراشيف، ليخطف واحدة من البطاقات المؤهلة بشكل مباشر للأولمبياد.وتأهل الشقيقان حسين وزياد عشيش من خلال التصفيات التي اختتمت بداية الشهر الماضي في تايلند، فيما لم ينجح بقية اللاعبين المشاركين في التصفيات بالتأهل، وهم: عدي الهنداوي، حذيفة عشيش، يوسف عشيش واللاعبة حنان نصار.ونجح حسين في تحقيق الفوز على اللاعب الأرميني رفاييل هوفهانيسيان بالمواجهة الفاصلة عن وزن تحت 80 كغم، ليكسب الرهان ويخطف البطاقة الثالثة عن وزنه، ويتأهل للمرة الثالثة بمسيرته للأولمبياد.وخسر حسين مرة وحيدة في التصفيات، على يد جونج جوهو في مواجهة المربع الذهبي، فيما فاز في الدور ربع النهائي على اللاعب الفرنسي سيزار يوجيرلين، وتخطى اللاعب الروماني بول أرادوي بثمن النهائي، علما بأنه افتتح مشواره بدور الـ32 بالفوز على البلجيكي هادجيت.وبدوره، افتتح زياد مشاركته في هذه التصفية بالفوز على اللاعب الألباني ألبان بقيري في دور الـ64، قبل أن يتخطى اللاعب النيوزيلندي ستانلي ويندل في دور الـ32، ثم سجل فوزه الثالث تواليا على حساب اللاعب الجورجي اسكرخان مادييف في دور الـ16.واستطاع زياد تجاوز منافسه الإيرلندي ايدان والش في ربع نهائي التصفية العالمية الثانية، ليخطف واحدة من البطاقات الخمس المؤهلة عن وزن تحت 71 كغم، ويبلغ الأولمبياد للمرة الثانية بمشواره.