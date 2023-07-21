دعوات لإقامة حلبة خاصة لممارسة "الانجراف" للهواة

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يعتبر سباق "الدرفت" أو ما يسمى "بالانجراف"، من السباقات الراقية التي لها قوانينها وتعليماتها، خصوصا في الأردن ‏التي رعت هذا النوع من الرياضة عبر سنوات خلت.في المقابل، تغلظ قوانين السير العقوبات، لمحاربة ظاهرة "التشحيط" كممارسة ‏عشوائية، نظرا لانتشارها وتسببها بحوادث عديدة.الفرق كبير بين سباق "الدرفت" و"التشحيط" على الطرقات العامة، فالأول رياضة تتمتع بضوابط محددة، والثانية مجرد ‏تهور طائش يعرض أصحابه للخطر.‏التشحيط في الشوارع غير قانوني، ولا بد لعشاق هذه الرياضة ممارسة هذا النوع من القيادة بعيدا عن الأماكن العامة، أي على حلبات متخصصة تحت أنظار متخصصين.وبعد شكاوى متعددة من مواطنين، حول قيام بعض الشباب بممارسة "التشحيط" بالسيارات في ساعات ‏الليل المتأخرة وفي مناطق مختلفة من محافظات المملكة، تركز الجهات الرقابية الأمنية على معاقبة ‏ممارسي هذه الظاهرة والسلوكيات المستهترة التي يمارسها بعض السائقين والتي تشكل خطرا على سلامتهم وسلامة ‏اﻵخرين، تماما مثل القيادة المتهورة والسرعة الزائدة.‏وتعد سباقات "الدرفت" - الانجراف"، أسلوب قيادة وفن في السيطرة على السيارة، بحيث تنزلق جانبيا بسرعة عالية جدا، دون فقدان السائق السيطرة عليها، من خلال توجيه العجلات ما يسبب بإنزلاق ‏مؤخرة السيارة لتفقد الجر، وفي الوقت نفسه توجيه السيارة في الاتجاه المعاكس الذي تسير به السيارة عند دخول المنعطفات مع ‏الحفاظ على السيطرة الكاملة عند دخول وخروج المنعطف، وهذا يتطلب مهارات عالية من قبل السائقين.‏وعن ذلك يقول بطل سباقات الدرفت أحمد دحام لـ"الغد": "يجب إيجاد بطولة للشباب الجدد، الذين يملكون سيارة للشارع، لتفريغ قدراتهم ‏في هذا النوع من البطولات، على سبيل المثال في لبنان تقام ضمن بطولة سباقات لفئة سيارات الشارع ستوك، ويوجد في الإمارات ‏حلبة أم القيوين المخصصة، يستطيع فيها الشباب استئجار الحلبة بملبغ ما يقارب 20 دينار أردني لمدة ساعة، ويقومون فيها بممارسة ‏عملية التشحيط، بعيدا عن الشوارع، واقترح ايجاد حلبة جيدة فيها إضاءة ليلية جيدة، يقوم الشباب المولع بهذه السباقات باستئجارها ‏وتكون بأسعار مميزة".وأضاف: "مهما وجهت كسائق من أمور توعوية لممارسي التشحيط، فإنه لن يفيد طالما لم تتوقر حلبة مخصصة ‏للتشحيط لسيارات الشوارع".‏من جهته، قال بطل سباقات الدرفت رأفت هارون: "ممارسة ظاهرة التشحيط في الشوارع عاده سيئة جدا ومزعجة لكثير من الناس، وتوفر حلبه لسباقات الدرفت تتيح المشاركة لفئة الشباب، وتظهر مهاراتهم على حلبة السباق، مع ايجاد بطولات مخصصة ‏لهم على متن سيارات عادية، يحتوي إلى حد كبير هذه الظاهرة، علما بأن بطولات الدرفت تحتاج ‏لسيارة مجهزة ومكلفة".وأضاف: "ظاهرة التشحيط لن تنتهي، لأنه لا توجد أماكن مخصصة، والمكان ‏المخصص للدرفت هو فقط للسيارات المجهزة، وفقا للقوانين الخاضعة لمنظمي السباقات في الأردن وتبلغ تكلفتها على الأقل ‏‏15 إلى 20 ألف دينار أردني، ولا يستطيع ممارسو التشحيط توفير هذه المبالغ لتجهيز سياراتهم، ولهذا لا بد من ايجاد حلبة يستطيع ‏ممارسة التشحيط استئجارها لممارسة التشحيط".