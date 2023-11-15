الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دورتموند يرد على شائعات انتقال براندت

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براندت
أعلن سيبستيان كيل مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أن لاعب خط الوسط يوليان براندت ليس للبيع، وذلك وسط شائعات ترددت حول إمكانية انتقاله.اضافة اعلان

وقال كيل في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية :"لم نمدد عقده في أبريل الماضي حتى 2026 من أجل لا شيء. إنه جزء مهم للغاية من فريقنا. لهذا فانتقاله ليس مطروحا على الإطلاق."

وحامت الشائعات مؤخرا حول رغبة أرسنال ونيوكاسل الإنجليزيين في التعاقد مع براندت، وذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن دورتموند قد يتلقى عروضا تفوق قيمتها 50 مليون يورو للتعاقد مع براندت خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان براندت قد انتقل من ليفركوزن إلى دورتموند في عام 2019 مقابل 25 مليون يورو.

وفي الموسم الحالي، يعد براندت واحدا من أفضل عناصر الفريق الذي يدربه المدير الفني إيدين تيرزيتش.
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