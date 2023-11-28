الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دوري "الثانية" لكرة اليد.. مفاجأة ساكب تضرب أم جوزة

لاعب ساكب فيصل عياصرة يسدد على مرمى أم جوزة (من المصدر)
لاعب ساكب فيصل عياصرة يسدد على مرمى أم جوزة (من المصدر)
 أحدث فريق ساكب مفاجأة كبيرة في أولى مباريات دوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، عندما تغلب على فريق أم جوزة بنتيجة 27-23، وهو الفوز الذي منح ساكب ثقة كبيرة في مواصلة تقدمه والبقاء في دائرة المنافسة لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل 2024.اضافة اعلان
ويبدو أن الإشكالات الإدارية التي يعاني منها نادي أم جوزة، أثرت كثيرا على تلقي الفريق هذه الخسارة، وهو العائد للتو من الدرجة الأولى بعد سنوات طويلة أمضاها في صفوف دوري الكبار، إضافة إلى خلو الفريق من اللاعبين أصحاب الخبرة، الذين قادوا الفريق طيلة السنوات الماضية وحققوا معه النتائج الطيبة.
ويبدو أن منافسات دوري أندية الدرجة الثانية، ستحمل الإثارة والندية في أغلب اللقاءات، نظرا إلى طموحات الفرق في التأهل إلى الدرجة الأولى، حيث دخل على خط المنافسة فريق يرموك البقعة الذي حقق فوزا لافتا بتغلبه على وادي السير بنتيجة 36-28، حيث ظهر فريق يرموك البقعة بصورة جيدة استحق من خلالها هذا الفوز الكبير، الذي وضع اللاعبين والجهاز الفني في دائرة المنافسة من الجولة الأولى، وهو ما يطمح إليه الفريق في الوصول إلى دوري الكبار لأول مرة في تاريخ النادي، بعد أن بقي مواسم طويلة في دوري الدرجة الثانية.
في الوقت الذي لم يظهر فيه فريق كفرنجة في لقاءات الجولة الأولى، وهو يعد من أبرز الفرق التي تتنافس على العودة لدوري الدرجة الأولى.
الدوري يتواصل الجمعة
وحسب الجدول الرسمي لمنافسات الدوري، يلتقي يوم الجمعة المقبل، فريقا وادي السير وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء.
وتتواصل منافسات الدوري يوم السبت المقبل، حيث يلتقي فريقا كفرنجة وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ويوم الثلاثاء 5 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يلتقي فريقا يرموك البقعة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، يلتقي فريقا كفرنجة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء. 
ويوم الجمعة 8 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا يرموك البقعة وساكب عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي يوم السبت 9 من الشهر ذاته، فريقا كفرنجة وأم جوزة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم الإثنين 11 من الشهر ذاته، يلتقي فريقا ساكب ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، قبل أن تختتم منافسات مرحلة الذهاب يوم 12 من الشهر ذاته   باللقاء الذي يجمع بين فريقي كفرنجة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد. 
وتعتبر بطولة دوري أندية الدرجة الثانية، آخر مسابقة على أجندة الاتحاد لهذا الموسم 2023، حيث أقام طيلة الموسم بطولاته المحلية كافة، سواء كانت للرجال أو السيدات أو للفئات العمرية.
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