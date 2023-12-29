دوري الشابات يؤكد سيطرة "الاتحاد" على الكرة النسوية

مهند جويلس

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عمان - أنهى نادي الاتحاد العام 2023 بأفضل طريقة، بعد أن نال فريقه النسوي تحت 19 عاما لقب دوري الشابات لكرة القدم أول من أمس، مؤكدا تفوق النادي في جميع بطولات الكرة النسوية للموسم، بعد سلسلة من النجاحات في مختلف الفئات والأعمار.وفاز الاتحاد في المباراة النهائية أول من أمس على نظيره النصر بهدفين مقابل هدف، ليصعد على منصة التتويج كبطل عن جدارة واستحقاق، بعد أرقام قياسية مميزة نجح من خلالها بتسجيل 44 هدفا في 5 مباريات، واستقبلت شباكه هدفا واحدا فقط جاء من علامة الجزاء في النهائي.ونجح فريق السيدات في الحصول على لقب دوري المحترفات للموسم 2023 برصيد 27 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه، فيما استحق الصعود على منصة التتويج ببطولة كأس الأندية الأردنية السعودية بنسختها الأولى، بعد تسجيله نتائج مميزة أمام فرق من البلدين، فيما فاز فريقا تحت سن 14 و16 ببطولة الدوري المعتمدة من اتحاد الكرة، بمعنى أن جميع البطولات التي شارك بها الاتحاد في الكرة النسوية توج بلقبها في نهاية المطاف.وشهد العام الحالي تواجد عدد كبير من لاعبات الاتحاد في المنتخبات الوطنية النسوية لمختلف الأعمار، حيث أن الغالبية العظمى من لاعبات الفريق قدمن أنفسهن كنجمات في كل منتخب.وأكد المدير الفني لفريق الاتحاد النسوي جمال اللحام، بأن جميع الأهداف التي وضعها النادي في الموسم الحالي تحققت، من خلال الظفر بالألقاب من جهة، ومنح الفرصة لجميع لاعبات النادي بمختلف الأعمار بالمشاركة واكتساب الخبرات من جهة أخرى.وبين اللحام في حديثه لـ "الغد"، أن تواجد عدد كبير من لاعبات نادي الاتحاد مع المنتخبات الوطنية، خير دليل على تفوق النادي وتحقيق أهدافه ببناء قاعدة قوية تجعله الأفضل في الكرة النسوية على الصعيد المحلي.وأضاف: "يتمثل الإنجاز والطموح في الموسم المقبل بالمحافظة على البطولات، لأن الحفاظ عليها من وجهة نظري أصعب من تحقيقها، وفي حال إهدار أي بطولة فإن النادي سينظر للأمر على أنه إخفاق، وكان العام الحالي عام الحصاد، والعام المقبل أهدافه تتمثل بمشاركات خارجية وإنجازات جديدة".وأكد اللحام بأن احتراف 4 لاعبات من الفريق النسوي خلال العام بعد تقديمهن عروضا إيجابية، يبرهن العمل الفني الكبير الذي يقدمه النادي في سبيل تطوير مستوى لاعباته، مع ذكره بأن عددا من اللاعبات رفضن عروضا أخرى لأسباب مختلفة.وغادر الفريق كل من اللبنانية ليلى إسكندر، والمصرية أمنية محمود، والمحليتان لانا فراس وزينة حازم، مع ترقب عودتهن بالفترة المقبلة.