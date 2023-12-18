الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دوري "الطاولة" للرجال والسيدات ينطلق اليوم

كرة الطاولة
كرة الطاولة
  تنطلق، اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، منافسات دوري أندية الدرجة الأولى لكرة الطاولة، ودوري أندية السيدات لموسم 2023، حيث تقام لقاءات الأولى وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، وتتأهل إلى المربع الذهبي الفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى مع كامل النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، فيما تقام لقاءات دوري السيدات من مرحلة واحدة فقط. اضافة اعلان
وتشهد بطولة الدرجة الأولى مشاركة فرق مدينة الحسين للشباب والأرثوذكسي والوحدات ومؤتة وحمادة ومعدي والطالبية وجرش ومعان، ويشارك في بطولة الدرجة السيدات فرق الأرثوذكسي وحمادة ومدينة الحسين للشباب وأبو نصير وسمر والبتراء. 
وينتظر أن تحفل لقاءات دوري الدرجة الأولى بالندية والإثارة وسط توقعات بحصول فريقي الأرثوذكسي على اللقبين نظرا لجاهزيتهما الكاملة لهاتين البطولتين، ووجود اللاعبين واللاعبات القادرين على حسم اللقاءات. 
ويذكر أن فريق مدينة الحسين للشباب هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدرجة الأولى، وفريق الأرثوذكسي هو حامل لقب دوري السيدات. 
وكان رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي أكد، في تصريحات إعلامية، أن إقامة دوري أندية الدرجة الأولى، ودوري أندية السيدات، يتوافق مع برامج المنتخبات الوطنية، بل يعزز من نجاحاتها، خصوصا وأن الدوري يشهد مشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات مع مختلف الأندية المشاركة في هاتين البطولتين، لافتا إلى أن الاتحاد حدد مواعيد الدوري بعد التنسيق مع الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية الذي يرأسه المصري عمرو رضا.
وستكون لقاءات البطولة تحت أنظار ومتابعة الجهاز الفني للمنتخبات الوطنية التي يقودها المدير الفني المصري عمرو رضا، وذلك للوقوف على جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية قبيل الدخول في التحضيرات المقبلة، والتي ستكون غاية في الأهمية، إضافة إلى مشاركة المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة التي أعلن الاتحاد عن المشاركة فيها. 
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