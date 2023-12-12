دوري "المظاليم" يختتم اليوم.. والجزيرة والصريح يسعيان للتتويج باللقب

يحيى قطيشات

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يبحث فريق الجزيرة عن الظفر بلقب دوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، عندما يستقبل عند الساعة الثالثة من مساء اليوم نظيره فريق البقعة على ملعب البترا بمدينة الحسين للشباب، في الجولة الختامية من منافسات الدوري.ويحتاج" الشياطين الحمر"، إلى الفوز على البقعة لضمان تتويجه بلقب الدوري، فيما يدخله التعادل أو الخسارة بحسابات أخرى في حال فوز مطارده الصريح الذي سيواجه العربي في التوقيت نفسه، على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، ويملك الصريح أفضلية حسم اللقب في حال التساوي في عدد النقاط مع الجزيرة نظرا لفوزه في مباراتهما.ويذكر أن فريقي الجزيرة والصريح ضمنا صعودهما إلى دوري المحترفين للموسم المقبل، فيما هبط ناديا الطرة والعالية رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الثانية.وشارك في الدوري 14 فريقا هم: الجزيرة والصريح الهابطان من دوري المحترفين الموسم الماضي، مغير السرحان، البقعة، اتحاد الرمثا، العربي، عمان اف سي، كفرسوم، اليرموك، الطرة، الهاشمية وأم القطين وصما والصاعدان من دوري الدرجة الثانية، والعالية.ويتصدر الجزيرة ترتيب الفرق برصيد 33 نقطة من 11 انتصارا، وخسارة وحيدة أمام منافسه الصريح، ويعتبر القوة الهجومية الثانية في الدوري بعدما سجل 30 هدفا، والأقوى من الناحية الدفاعية ودخل مرماه 6 أهداف فقط، ويملك العديد من النجوم المميزين في المراكز كافة، ويقوده المدير الفني وليد فطافطة.فيما يحتل الصريح المركز الثاني برصيد 31 نقطة، بعدما سجل 10 انتصارات وتعادلا وتعرض للخسارة مرة واحدة وكانت أمام فريق صما، ويعد الأقوى هجوما بين فرق الدوري برصيد 32 هدفا، والثاني على مستوى الناحية الدفاعية بعدما دخل مرماه 7 اهداف.وقدم المتابعون لمسيرة الدوري الشكر لإداراتي الناديين برئاسة نبيل التلي "الجزيرة" وعمر العجلوني "الصريح"، على تقديم نموذج من العمل الجاد والتخطيط المدروس، والعمل بروح الفريق الواحد، لإنجاز مهمة العودة السريعة للفريقين لدوري الكبار بعد غياب لموسم فقط، وسط اجتهاد من اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والجماهير الوفية التي واكبت مسيرتهما في المباريات كافة. وطلبت إدارتا الفريقين من الجماهير التواجد في ملعبي البتراء والأمير هاشم، للوقوف خلف اللاعبين والاحتفال بهم بعد التأهل إلى دوري المحترفين، خصوصا وأن الدخول لمتابعة المباراتين مجانا.وتميزت مباريات الجزيرة والصريح خلال منافسات الدوري، بمتابعة جماهيرية مميزة، إضافة إلى متابعة من الإدارة التي حرصت على التواجد في المنصة والمدرجات لمشاركة الجماهير التشجيع ورفع معنويات الفريق.وحرصت دائرة الحكام باتحاد الكرة، على تكليف الحكام المميزين بإدارة المباريات المهمة في الدوري، ويعد ذلك مؤشرا إيجابيا نظرا لحساسية اللقاءات وتقارب المستويات الفنية بين الفرق، والحضور الجماهيري الكبير الذي حضر مباريات الدوري.