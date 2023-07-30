الإثنين 31 تموز 2023
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بمشاركة منتخبي الشباب والناشئين

دوري "اليد".. منافسة قوية منتظرة وعودة المربع الذهبي

مواجهة السلط والأهلي بكاس السوبر حفلت بكامل الندية والإثارة - (الغد)
مواجهة السلط والأهلي بكاس السوبر حفلت بكامل الندية والإثارة - (الغد)
عمان - يبدو أن دوري أندية الدرجة الأولى لموسم 2023، سيكون قويا ولاهبا بخلاف المواسم السابقة، حيث كشفت مباراة كأس السوبر، التي جمعت بين فريقي السلط والأهلي أول من أمس، وتوج السلط بلقبها، عن جاهزية الفريقين اللذين يعتبران من أبرز الفرق المرشحة للفوز باللقب، اضافة إلى وجود عدد من الفرق الأخرى التي خضعت في الفترة الماضية إلى تدريبات مكثفة، وكل ذلك يصب في مصلحة اخرج الدوري باقوى صورة من الناحية الفنية، ويعزز من تطلعات اتحاد اللعبة في انجاح برامج التطوير التي يعتمد عليها.اضافة اعلان
ولعل الأسلوب الذي اقره الاتحاد في اقامة منافسات الدوري بعودة (المربع الذهبي)، يسهم كثيرا بخلق روح المنافسة بين الفرق التي تسعى للفوز باللقب، أو بين الفرق الأخرى التي تخشى من الهبوط إلى دوري أندية الدرجة الثانية.
ويقام دوري 2023 بمشاركة 8 فرق هي (السلط والأهلي والعربي والحسين إربد والقوقازي والكتة وكفرسوم ويرموك الشونة)، والتي تتنافس في المرحلة الأولى من الدورين والتي تقام وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بمشاركة المنتخب الوطني للشباب دون احتساب نتائجه، والفرق الحاصلة على المراكز الأربعة الأولى تتأهل إلى المرحلة الثانية (المربع الذهبي) مع النقاط التي حصلت عليها في المرحلة الأولى، وتقام هذه المرحلة وفق نظام الدوري من مرحلتين (الذهاب والإياب) بمشاركة المنتخب الوطني للشباب دون احتساب نتائج مبارياته، ويتم ترتيب الفرق مع ختام المرحلة الثانية حسب النقاط التي حصلت عليها الفرق الأربعة.
الفرق الحاصلة على المراكز من الخامس وحتى الثامن في المرحلة الأولى، تتأهل إلى المرحلة الثانية مع مجموع النقاط التي حصلت عليها في الدور الأول، وتقام المرحلة الثانية الخاصة بها وفق نظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة وبمشاركة المنتخب الوطني للناشئين دون احتساب نتائجه.
يتم ترتيب الفرق في هذه المرحلة حسب مجموع النقاط التي حصلت عليها، والفريقان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع في هذه المرحلة يهبطان إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية.
وتأتي مشاركة المنتخب الوطني للشباب في الدوري، ضمن البرنامج الفني الذي يخضع اليه والذي يسبق مشاركته في البطولة الآسيوية التي تقام العام المقبل، بينما يشارك المنتخب الوطني للناشئين في الدوري استعدادا لمشاركته في البطولة العربية التي تقام في تونس خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والبطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل.
وحسب البرنامج الرسمي الذي اصدره الاتحاد، تشهد الجولة الأولى من الدوري، والتي تقام يوم غد الثلاثاء اقامة اربع مواجهات، حيث يلتقي في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب فريقا السلط (حامل اللقب) والصاعد فريق يرموك الشونة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا الأهلي وكفرسوم عند الساعة الثامن مساء.
وفي صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد يلتقي فريقا الحسين إربد والكتة عند الساعة السادسة مساء، ثم يلتقي فريقا العربي والقوقازي عند الساعة الثامن مساء.
ويخوض المنتخب الوطني للشباب مباراته الأولى في الدوري بلقاء فريق السلط، وذلك عند الساعة السادسة من مساء يوم الثلاثاء 8 آب (أغسطس) المقبل.
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