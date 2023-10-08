الأحد 08 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"دوري اليد" يصل مراحل الحسم.. و3 فرق تتنافس على اللقب

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لاعب العربي محمد علي يخترق دفاع الحسين ويواجه المرمى - (من المصدر)
عمان - الفوز المثير الذي حققه فريق العربي على جاره فريق الحسين إربد ضمن لقاءات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، عزز من حظوظ الفريق في البقاء ضمن دائرة المنافسة على اللقب، أو تحصيل المركز الثاني، وهذا ما سيتحدد في الجولات المقبلة لمنافسات المربع، والتي ينتظر أن تحمل في طياتها كامل الندية والإثارة، خصوصا وأن فرق الأهلي والسلط إلى جانب العربي تتنافس بكل قوة للصعود إلى منصة التتويج الذهبية والظفر باللقب.اضافة اعلان
الأهلي يعد الأوفر حظا للفوز باللقب، فهو يعتلي الترتيب العام للفريق برصيد 18 نقطة، يليه فريق السلط برصيد 15 نقطة، ثم فريق العربي بالرصيد، وبالمركز الرابع فريق الحسين برصيد 8 نقاط، وهو الفريق الوحيد من فرق المربع الذهبي الذي فقد فرصة المنافسة على اللقب منذ بداية لقاءات المربع الذهبي.
وتتواصل منافسات المربع الذهبي يوم غد، عندما يلتقي فريقا السلط والعربي عند الساعة الثامنة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويوم بعد غد يلتقي فريقا الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد.
وهاتان المبارتان ستلعبان دورا كبيرا في رسم معالم هوية بطل الدوري، ففي حال فوز الأهلي على الحسين ، فإن الأهلي سيقترب كثيرا من استرداد اللقب، وخلاف ذلك فإن البطولة وخصوصا في حال فوز السلط على العربي ستدخل في منافسة أكثر قوة، وستبقى هوية بطل الدوري مجهولة بانتظار الجولة الأخيرة.
ويوم السبت المقبل، يلتقي فريقا السلط والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء في صالة مدينة الحسن بإربد، وفي اليوم الذي يليه تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب لقاء العربي والأهلي عند الساعة السادسة مساء، قبل أن تختتم منافسات الدوري يوم الأربعاء 18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي من خلال المباراة التي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط وتبدأ عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
كفرسوم خامسا والكتة سادسا
مع ختام لقاءات مرحلة تحديد المراكز من الخامس وحتى الثامن، تقدم فريق كفرسوم إلى المركز الخامس، بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة، مستفيدا من الفوز الثمين الذي حققه على فريق الكتة أول من أمس بنتيجة 31-30، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، في الوقت الذي ذهب فيه فريق الكتة إلى المركز السادس جامعا 8 نقاط ومبتعدا عن دائرة الخطر، حيث إن الفوز الكبير الذي حققه على فريق القوقازي في الجولة الماضية منحه فرصة التقدم والابتعاد بشكل كامل عن شبح الهبوط.
فريق القوقازي غادر موقعه بين الكبار إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية بعد أن جمع 4 نقاط فقط، ليرافق فريق يرموك الشونة والأخير لم ينجح في تحصيل ولو نقطة واحدة.
ويذكر أن دوري أندية الدرجة الأولى للموسم الحالي 2023، شهد مشاركة منتخبي الشباب والناشئين بنتائج غير محتسبة، وهو بادرة تسجل لاتحاد اللعبة في منح المنتخبين فرصة الاحتكاك وتجرع الخبرات، وخوص المزيد من اللقاءات الودية قبل مشاركتهما الرسمية، حيث يستعد المنتخب الوطني للشباب للمشاركة في البطولة الآسيوية التي تقام صيف العام المقبل، بينما يستعد المنتخب الوطني للناشئين للمشاركة في البطولة العربية التي تقام خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، إلى جانب مشاركته في البطولة الآسيوية للناشئين.
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