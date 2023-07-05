دور مهمش للفئات العمرية في منافسات دوري المحترفين

مصطفى بالو

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عمان - تنفق أغلب أندية دوري المحترفين لكرة القدم مبالغ طائلة على تجهيز فرقها كل موسم، وما يثير الاستغراب هو عدم توفير هذه الأندية للأموال التي تنفقها عادة في استقطاب الأجهزة الفنية واللاعبين سواء المحليين أو الأجانب، من خلال الاعتماد على نتائجها من الفئات العمرية.ولا يتجاوز مجموع جوائز البطل في مسابقة الموسم الكروي، على 105 آلاف دينار، موزعة على جائزة بطل الدوري (60 ألف دينار)، بطل كأس الكؤوس (15 ألف دينار)، بطل كأس الأردن (15 ألف دينار)، وبطل درع المئوية (15 ألف دينار)، وهي مبالغ تكاد تغطي تكلفة جزء بسيط من تحضيرات الأندية، التي بات عليها البحث عن بدائل أخرى لتوفير الدخل، إضافة إلى استثمار لاعبيها الواعدين بدلا من التعاقد مع أصحاب الرواتب العالية.وفي هذا السياق، تطرح "الغد" سؤالا مهما.. لماذا يقتصر دور لاعبي الفئات العمرية على المتابعة من الدكة، دون الحصول على فرصة لإثبات قدراتهم داخل الملعب؟.ويري المدرب الوطني ماهر إسماعيل الذي يعمل مدربا للفئات العمرية في نادي الشيحانية القطري، أن أغلب الأندية المحلية تتعامل مع فرق الفئات العمرية، كشكل متمم لمنظومة نشاط الكرة فيها، وليس رافدا أساسيا لفريقها الأول، بحيث يغيب عنها التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، مع عدم وجود دراسة لعلاج النواقص الفنية للفريق الأول، ووعي إداري عميق، ولجان فنية متخصصة.وأضاف اسماعيل: "رغم أنه يخرج الأندية من ضائقتها المالية في ظل أزمة الكرة الأردنية، يغيب هذا الفكر عن أغلب إدارات أندية المحترفين، إلا أن هناك تجارب ناجحة إلى حد كبير، مثل شباب الأردن، والذي يعتمد على نتاج فئاته العمرية منذ سنوات عدة، وكذلك الرمثا الذي يقدم فريقا فتيا من نتاج فئاته، وإن كانت الظروف المالية الصعبة والعقوبات، فرضت ذلك عليهم، إلا إن الإدارة دعمت هذا التوجه".وتابع: "يعيش شباب الأردن التجربة منذ سنوات، وقطف ثمار استراتيجيته بفكر إداري رصين حمله رئيس النادي سليم خير، ومن آمن بهذا الفكر من ربان السفينة الشبابية في هذه الفترة الوفيرة بالأسماء الواعدة، بدءا من محمود الحديد، ومرورا بوسيم البزور، لنرى نتاجا استفادت منه أندية منافسة في مسابقات المحترفين حاليا".وأردف اسماعيل قائلا: "بعض الأندية تنفق الكثير على فرق فئاتها العمرية، وتفتخر بما تجلبه من كؤوس وألقاب لمختلف فرقها، لكن الإنجاز الحقيقي هو ما تقدمه لفرقها الأولى من نتاج مدروس، ومن مواهب ضمن خطة واستراتيجية، تتعامل مع مختلف مراكز اللعب لفترة طويلة، فمثلا، يجب أن تتوفر مواهب في الخط الخلفي بمختلف المراكز، لكن لا نرى مواهب دفاعية إلا في مركز أو مركزين، مع زخم في إنتاج مواهب خط الوسط وندرة المهاجمين، وتعالج أغلب الأندية تلك الأخطاء، بالتعاقدات المحلية والخارجية، لإشغال مراكز تعاني منها فرقها الأولى منذ سنوات طويلة، ما يؤكد عشوائية العمل الفني من دون استراتيجية بعيدة المدى لدى أغلب الفرق".وأكد اسماعيل، أنه وبعد عودته للوطن في إجازة خاصة، تابع مباريات من "درع المئوية"، واستنتج أنه لم تكن هناك فوارق فنية واضحة بين الفرق النشيطة في التعاقدات مثل الفيصلي والوحدات والحسين إربد، والنماذج الفتية كشباب الأردن والرمثا مثلا، حيث ما تزال النوعية الإضافية تغيب، بدليل إحراج تلك الفرق الفتية لنظيرتها المدججة بالنجوم.وعن تجربته في نادي الشيحانية والملاعب القطرية في هذا المجال، أجاب اسماعيل: "الأندية القطرية تتعامل مع ملف الفئات العمرية باحتراف، من حيث الرعاية والاستثمار، أما نادي الشيحانية فهو واقعي إلى حد كبير في إدارة شؤون الفرق السنية، ولديه استراتيجية بعيدة المدى في الصناعة الكروية لفرق الفئات العمرية من البراعم وحتى الرديف، وهذه الفئات قادرة على تقديم 5 أو 6 مواهب في مختلف مراكز اللعب كل موسم، ولو عدنا بالذاكرة إلى حين شارك "العنابي" في مونديال قطر 2022، نكتشف أن الأندية لعبت لفترة طويلة من دون لاعبيها الدوليين، وكانت الفئات العمرية تواصل المسيرة".وواصل: "توازن الفرق القطرية بين أبناء النادي واستقطاباتها، ضمن رؤية استثمارية تنافسية في المسابقات المحلية بجوائزها الكبيرة، والمشاركة في كبرى البطولات القارية ضمن نظرة بعيدة المدى لاستقطاب الرعاة ورفد خزائنها المالية، لذا تجد لديها المال والبنية التحتية والمواهب المتعاقبة".وفي السياق ذاته، بين المحلل الرياضي ثائر الشيباني، أن قرار اتحاد الكرة برفع كشوفات الأندية إلى 28 لاعبا، من بينهم 3 لاعبين من فئات سنية لمواليد 2003، يصطدم بسياسة أغلب الأندية المعتمدة على "الوجبات الجاهزة" من اللاعبين المحليين والمحترفين.وقال الشيباني: "حتى نرى سياسة الإحلال والتجديد والاعتماد على نتاج النادي من المواهب الفتية، نحتاج إلى جرأة إدارية بالمقام الأول، خصوصا لدى الأندية الجماهيرية التي تخشى من ضغوطات مشجعيها وردود فعلها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتبحث عن الألقاب في المقام الأول، ثم يأتي دور جهاز فني يؤمن بالشباب ويعطيهم الفرصة الحقيقية، دون البحث عن حلول طارئة.واستطرد: "نفذ رئيس نادي شباب الأردن سليم خير، سياسة الاعتماد على القفئات العمرية، عن وعي وخبرة كروية ودراسة مستفيضة من الناحية المالية، مقارنة بما سيصرفه في حال استقطب المحليين والمحترفين، وما سيناله الفريق من جوائز لو حقق الألقاب، وهي مبالغ لا تكفي مصاريف شهر تدريبي واحد، فأخد النهج الصحيح واعتمد على نتاجه، وقدم أسماء مهمة للكرة الأردنية، وحافظ على طموح البقاء بين الخمسة الكبار".وزاد الشيباني: "لاحظنا فرقا كثيرة قدمت أسماء واعدة، لكنها في طريقها لمغادرة فرقها بعد انتهاء منافسات الدرع، ولو راوحت مكانها ستتعامل معها الأندية ضمن منطق الطوارئ، ولعل ما يشير إلى صحة الطرح، تعاقد الوحدات مع 8 لاعبين قبل الدرع، وهو في طريقه للتوقيع مع العدد ذاته، بمعنى 16 لاعبا ليسوا من نتاج فئاته، والأمر ينطبق على الفيصلي ولو حافظ على تشكيلته بنسبة 80 %، إلا أن غالبية العناصر استقطبها من أندية أخرى وليست من نتاج فئاته إلا في مساحة ضيقة، والحسين إربد تعاقد مع أبرز نجوم الكرة الأردنية بما يعادل تشكيلتين، وتغيب فئاته العمرية إلى حد كبير في تشكيلاته".