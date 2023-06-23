‏"دولي التايكواندو" يعلن تسجيل 5 لاعبين أردنيين في بطولة تركيا

واللاعبون هم محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، جوليانا الصادق (وزن تحت 67 كم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، صالح الشرباتي ( وزن تحت 80 كغم)، وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم)، إضافة إلى المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجين لانا جوردن ولؤي مرايات.
وحتى اللحظة بلغ عدد المسجلين في البطولة 844 لاعبا ولاعبة.
وتجدر الاشارة إلى أن لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي كان قد حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كغم، في الجولة الأولى من سلسلة الجائزة الأولى في روما، كما نالت مؤخرا لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق الميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم في بطولة العالم للتايكواندو التي أقيمت في اذربيجان، كما نال لاعب المنتخ بالوطني محمود الطرايرة الميدالية البرونزية لوزن تحت 58 كم في البطولة نفسها.
ومن المنتظر أن يحرز لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو تقدما كبيرا في التصنيفين الأولمبي والعالمي للشهر المقبل، خصوصا أنه لم يتم الشهر الماضي احتساب نتائج اللاعبين ومشاركتهم في بطولة العالم وجائزة روما.
من جهة أخرى، سيبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو تدريباته الأسبوع المقبل، بعد أن خضع للراحة في الفترة السابقة، وسيتوقف خلال فترة عيد الأضحى، ومن ثم سيستأنف تدريباته اليومية على جرعتين صباحية ومسائية.
وأوضح الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "ندرس مشاركة عدد من اللاعبين في بطولة تركيا المفتوحة عيار نجمتين، لقد تم تسجيل 5 لاعبين للمشاركة في البطولة، ولم يحدد اتحاد اللعبة، المشاركة من عدمها، حيث سيقوم الاتحاد بدراسة الفائدة من هذه المشاركة، مع إعطاء أولوية المشاركة للاعبين لرفع رصيدهم من النقاط، سنترك الأمر للجهاز التدريبي لاتخاذ قراره المناسب للمشاركة في بطولة تركيا".
وأضاف: "تنتظر المنتخب الوطني فترة زمنية طويلة قبل المشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في باريس (عيار 6 نجمات) بالفترة من 31 آب (أغسطس) حتى 2 أيلول (سبتمبر) المقبلين، ومن المحتمل اقامة معسكر تدريبي دولي قبل ذلك، وسيتم الإعلان عن افتتاح باب التسجيل للمعسكر في الوقت المناسب، وما يزال الأمر قيد الدراسة". وتابع: "دون أدنى شك المعسكرات التدريبية التي أقيمت في الأردن قبل انطلاق بطولة العالم والجولة الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى التي أاقيمت في روما، عادت بالفائدة الكبيرة على المنتخبات، حيث شارك فيها لعبون من منتخبات الأردن والمغرب والتشيك وبلغاريا والبرازيل وكندا والمانيا ومصر ولبنان".
على صعيد متصل، أجرى اتحاد التايكواندو يوم أمس فحص للترقية للأحزمة السوداء1 دان.