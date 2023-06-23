‏"دولي التايكواندو" يعلن تسجيل 5 لاعبين أردنيين في بطولة تركيا

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أعلن موقع الاتحاد الدولي للتايكواندو، عن تسجيل 5 لاعبين من المنتخب الوطني للمشاركة في بطولة ‏تركيا ‏‏الدولية المفتوحة العاشرة (عيار نجمتين)، المقررة بالفترة من 6 إلى 9 الشهر المقبل.واللاعبون هم محمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم)، ‏جوليانا ‏الصادق ‏‏(وزن تحت 67 كم)، زيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم)، صالح الشرباتي ( وزن تحت 80 كغم)، وأنس الصادق ‏‏(وزن ‏فوق 87 ‏كغم)، إضافة إلى المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجين لانا جوردن ‏ولؤي ‏مرايات.‏وحتى اللحظة بلغ عدد المسجلين في البطولة 844 لاعبا ولاعبة. ‏وتجدر الاشارة إلى أن لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي كان قد حقق مؤخرا الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كغم، في الجولة ‏‏الأولى من سلسلة الجائزة الأولى في روما، كما نالت مؤخرا لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق الميدالية الفضية ‏لوزن تحت 67 كغم في بطولة العالم للتايكواندو التي أقيمت في اذربيجان، ‏كما نال لاعب المنتخ بالوطني محمود الطرايرة الميدالية البرونزية ‏لوزن تحت 58 كم في البطولة نفسها.‏ومن المنتظر أن يحرز لاعبو المنتخب الوطني للتايكواندو تقدما كبيرا في التصنيفين الأولمبي والعالمي للشهر المقبل، خصوصا أنه لم يتم ‏الشهر الماضي احتساب نتائج اللاعبين ومشاركتهم في بطولة العالم وجائزة روما.‏من جهة أخرى، سيبدأ المنتخب الوطني للتايكواندو تدريباته الأسبوع المقبل، بعد أن خضع للراحة في الفترة السابقة، وسيتوقف ‏خلال ‏فترة عيد الأضحى، ومن ثم سيستأنف تدريباته اليومية على جرعتين صباحية ومسائية.‏وأوضح الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو فيصل العبداللات لـ"الغد": "ندرس مشاركة عدد من اللاعبين في بطولة تركيا ‏‏المفتوحة عيار نجمتين، لقد تم تسجيل 5 لاعبين للمشاركة في البطولة، ولم يحدد اتحاد اللعبة، المشاركة من عدمها، ‏حيث ‏سيقوم الاتحاد بدراسة الفائدة من هذه المشاركة، مع إعطاء أولوية المشاركة للاعبين لرفع رصيدهم من النقاط، سنترك الأمر ‏للجهاز ‏التدريبي لاتخاذ قراره المناسب للمشاركة في بطولة تركيا".‏وأضاف: "تنتظر المنتخب الوطني فترة زمنية طويلة قبل المشاركة في الجولة الثانية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في ‏‏باريس (عيار 6 نجمات) بالفترة من 31 آب (أغسطس) حتى 2 أيلول (سبتمبر) المقبلين، ومن المحتمل اقامة معسكر تدريبي دولي ‏‏قبل ذلك، وسيتم الإعلان عن افتتاح باب التسجيل للمعسكر في الوقت المناسب، وما يزال الأمر قيد الدراسة". وتابع: "دون أدنى شك ‏‏المعسكرات التدريبية التي أقيمت في الأردن قبل انطلاق بطولة العالم والجولة الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى التي ‏أاقيمت في روما، عادت بالفائدة الكبيرة على المنتخبات، حيث شارك فيها لعبون من منتخبات الأردن والمغرب والتشيك وبلغاريا والبرازيل ‏‏وكندا والمانيا ومصر ولبنان".‏على صعيد متصل، أجرى اتحاد التايكواندو يوم أمس فحص للترقية للأحزمة السوداء1 دان. ‏