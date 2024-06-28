 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"دولي الطاولة" يؤكد أن بطولة الأردن مثالية

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لاعبة المنتخب الوطني غلا ذريوات (من المصدر)
عمان - الغد - في الوقت الذي ما يزال فيه الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، يستقبل اللاعبين الراغبين في المشاركة ببطولة الأردن الدولية لكرة الطاولة، التي تقام كافة لقاءاتها في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، خلال الفترة من 23 ولغاية 26 تموز (يوليو) المقبل. وجه الاتحاد الدولي رسالة شكر وتقدير إلى الاتحاد الأردني على الإقبال الكبير الذي تشهده عملية تسجيل اللاعبين، ما يؤكد رغبة الكثير من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم بالتواجد في هذه البطولة، والتي اعتبرها الاتحاد الدولي بطولة كبيرة ومثالية للمشاركة فيها نظرا لما يتمتع الأردن من سمعة طيبة على كافة الصعد. اضافة اعلان
وسجل لغاية الآن أكثر من 200 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات العمرية التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي في البطولة وهي (تحت 19 وتحت 17 وتحت 15 وتحت 13 وتحت 11 سنة للجنسين)، حيث يعتبر هذا الرقم كبير وغير مسبوق في البطولات الماضية التي اقامها الاتحاد الدولي في المنطقة العربية.
وعبر رئيس الاتحاد الأردني لكرة الطاولة طارق الزعبي عن فخره بهذه المشاركة غير المسبوقة، والتي تؤكد على التطور الكبير الذي وصلت اليه كرة الطاولة الأردنية، وما يتمتع به الأردن من سمعة طيبة، وكل ذلك ينصب في مصلحة البرامج التي يعتمد عليها الاتحاد في تطوير اللعبة، وخصوصا البرامج الموجهة لتطوير الفئات العمرية، التي تعتبر الأساس في وفد المنتخبات الوطنية باللاعبين واللاعبات. 
من ناحية أخرى يشارك المنتخب الوطني بعدد من اللاعبين في الفئات العمرية ببطولة ليبيا الدولية، التي تقام في مدينة بنغازي خلال الفترة من 1 ولغاية 4 تموز (يوليو) المقبل، والتي يشرف عليها الاتحاد الدولي.
وسمى الاتحاد قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، والتي تضم تقي الدين نجادات وراكان الزعبي وعمر المعايطة وريناد الحسني وغلا ذريوات وجنى ذريوات، فيما يقود المنتخب الوطني في هذه البطولة المدرب محمد العقيلي. 
من ناحية أخرى، قرر الاتحاد الأردني لكرة الطاولة، تأجيل دورة التدريب الدولية للمستوى الثاني، حيث تقام الدورة حسب الموعد الجديد خلال الفترة من 20 ولغاية 28 أغسطس المقبل، وذلك خلال فترة استضافة الأردن لبطولة غرب آسيا، والتي تشهد مشاركة كبيرة من منتخبات دول منطقة غرب آسيا. 
والدورة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، وتشتمل على المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية بإشراف المحاضر الدولي محمد العتوم.
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