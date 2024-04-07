"دولي الطاولة" يحدد موعد بطولة الأردن.. و"المدينة" يسيطر على ألقاب "الفئات العمرية"

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حدد الاتحاد الدولي لكرة الطاولة موعد إقامة بطولة الأردن الدولية للفئات العمرية، والتي تقام بشكل رسمي خلال الفترة من 22 ولغاية 27 تموز (يوليو) المقبل، وهي البطولة المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، والتي باتت تقام سنويا في الأردن، وذلك بعد النجاحات الكبيرة، التي تحققت في البطولات الماضية.وتخضع بطولة الأردن الدولية لإشراف الاتحاد الدولي، وتعتبر من البطولات المهمة، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول العالم، في الوقت الذي رصد فيه الاتحاد الدولي جوائز مالية للاعبين واللاعبين الحاصلين على المراكز الأولى في الفئات العمرية كافة، وللجنسين وهي (تحت 19 سنة، وتحت 17 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 11 سنة).وعبر رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي، عن سروره بقرار الاتحاد الدولي في تثبيت البطولة في الأردن، معتبرها إحدى المكاسب الفنية للعبة في الأردن، وتعزز من برامج الاتحاد الهادفة، والتي تصب الاهتمام على اللاعبين واللاعبات من الفئات العمرية المختلفة، والتي يعول عليها الاتحاد كثيرا في رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات، وتمنح أكبر عدد من اللاعبين واللاعبات الأردنيين، المشاركة في مثل هذه البطولات ذات الطابع الفني القوي.وقال الزعبي: "النجاحات الكبيرة التي حققتها البطولات الماضية التي جرت في الأردن سواء على المستوى التنظيمي أو على مستوى المنافسات بين المشاركين، عززت من تواجد الاتحاد الأردني على خريطة اللعبة في العالم، ودفع الاتحاد الدولي إلى تأكيد إقامة البطولة في الأردن، وهذا يعزز أيضا من برامجنا التي نعتمد عليها كثيرا والتي تهدف إلى إعطاء اللاعبين من الفئات العمرية، فرص المشاركة واكتساب الخبرات".ختام بطولة الفئات للأنديةأختتمت أول من أمس بطولة الفئات العمرية للأندية (الذكور والإناث)، والتي أقامها الاتحاد في صالة اليرموك بمدينة الحسين للشباب، وشهدت مشاركة كبيرة من أندية اللعبة، وتمكن فرق مدينة الحسين للشباب من الفوز بأربعة ألقاب من أصل خمسة.في فئة تحت 15 سنة (الإناث)، جاء فريق مدينة الحسين بالمركز الأول، وحل فريق أبو نصير بالمركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث فريق حمادة، وفي تحت فئة 13 سنة (الذكور)، فاز فريق مؤتة بالمركز الأول، وحل فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الثاني، ثم جاء فريق أبو نصير بالمركز الثالث، وفي فئة تحت 17 سنة (الذكور)، فاز فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الأول، تلاه فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، ثم جاء فريق حمادة بالمركز الثالث، وفي فئة تحت 11 سنة (الذكور)، ظفر فريق مدينة الحسين للشباب بالمركز الأول، وحل فريق حمادة بالمركز الثاني، ثم جاء فريق أبو نصير بالمركز الثالث، وفي فئة تحت 15 سنة (الذكور)، نال فريق مدينة الحسين للشباب المركز الأول، وحل فريق الأرثوذكسي بالمركز الثاني، وجاء فريق حمادة بالمركز الثالث.