"دولي الكراتيه" يعلن أسماء لاعبي المنتخب المسجلين للبطولة الآسيوية

أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان- أعلن الاتحاد الدولي للكراتيه عن تسجيل 7 لاعبين و3 لاعبات، لتمثيل المنتخب الوطني في بطولة آسيا الـ19 للكبار، التي تقام في ماليزيا اعتبارا من يوم 21 من الشهر الحالي.وبلغ عدد الدول المشاركة في البطولة حتى الآن 27، فيما بلغ عدد اللاعبين المسجلين 351 لاعبا.‏ووفقا لموقع الاتحاد الدولي للكراتيه، فقد سجل للمشاركة في البطولة الآسيوية للكراتيه ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه للكبار للإناث، لين ‏منصور (وزن تحت 55 كغم)، منى الديري (وزن تحت 61 كغم )، جود الضروس (وزن تحت 68 كغم)، ويمثل المنتخب الوطني ‏للكبار عمر شقرة (وزن 55 كغم)، عبد الله حماد (وزن 60 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة ‏‏(وزن 75 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن 84 كغم)، وابراهيم شمعون (وزن فوق 84 كغم).‏ويمثل فريق القتال للسيدات للكبار (منى الديري وجود الضروس ولين منصور)، ويمثل فريق القتال للرجال للكبار، (محمد الجعفري ‏وعبد الرحمن مصاطفة وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة وابراهيم شمعون. ووفقا للاتحاد الدولي فقد سجل أحمد شديد ‏للمشاركة فقط في هذه الفئة).‏‎وكانت النسخة الماضية التي أقيمت في ‏‏أوزبكستان بمشاركة أكثر من 700 لاعب ولاعبة من 28 ‏دولة، شهدت حصول الأردن على 16 ‏ميدالية ملونة، من بينها 7 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، وتصدرت اليابان قائمة الميداليات النهائية لفئة ‏الكبار بحصولها ‏على 13 ميدالية ملونة، في حين حقق الأردن المركز الثاني في الترتيب العام في الفئة نفسها، برصيد 4 ميداليات ‏ذهبية، وميدالية فضية وميداليتين برونزيتين، كما حقق الأردن المركز الخامس في فئة الشباب والناشئين وتحت 21 عاما، برصيد 3 ‏ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين و4 ميداليات برونزية. ‏وجاءت الميداليات الذهبية الـ7، من خلال اللاعبين واللاعبات: (محمد الجعفري - فئة الكبار وزن تحت 84 كغم)، (حسن مصاروة - ‏فئة الكبار وزن تحت 75 كغم)، (عبد الرحمن المصاطفة - فئة الكبار وزن تحت 67 كغم)، (عمر شقرة - فئة الكبار وزن تحت 55 ‏كغم)، (محمد الجعفري - فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 84 كغم)، (عفيف غيث - فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 67 كغم)، (ليال ‏الجراح - فئة الناشئات وزن تحت 54 كغم).‏وتحققت الميداليات الفضية الـ3 من خلال: عبدالله حماد - فئة الكبار وزن تحت 60 كغم) و(لين منصور فئة تحت 21 عاماً، وزن تحت ‏‏55 كغم)، (بلسم السعايدة - فئة تحت 21 عاماً وزن تحت 47 كغم).‏وجاءت الميداليات البرونزية الـ6 عبر: منتخب الرجال (فئة الكبار- قتال جماعي)، (لين منصور فئة الكبار - وزن تحت 55 كغم)، ‏(لين حقروص - فئة الشابات وزن تحت 53 كغم)،(بشر الفاعوري - فئة الشباب وزن تحت 68 كغم)، (ريان العموري - فئة ‏الشابات وزن تحت 55 كغم)، (وليد قطامش فئة الناشئين وزن تحت 70 كغم).‏