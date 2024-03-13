الخميس 14 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"دولي الكراتيه" يقر بـ"عالمية" نجم المنتخب الوطني المصاطفة

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لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عفيف غيث صاحب برونزية الدوري العالمي -(من المصدر)
عمان - أشار الاتحاد الدولي على موقعه الرسمي إلى غياب لاعب المنتخب الوطني للكراتيه عبد الرحمن المصاطفة، عن الجولة ‏الثانية ‏للدوري العالمي، اقرارا من الاتحاد الدولي بأهمية وإمكانيات اللاعب الحاصل على الكثير من البطولات، خاصة وأنه يعتبر أحد النجوم المميزين الفائزين في جائزة "الفائزون الكبار" 2023.اضافة اعلان
واعتبر المتابعون للكراتيه العالمية، أن الإشارة إلى غياب لاعب عن بطولة عالمية، خاصة من قبل الاتحاد الدولي، يؤكد مكانة اللاعب وأهمية مشاركته في البطولات، وهو ما ينطبق على لاعب المنتخب المصاطفة الذي حظي بهذه الإشارة بالغياب عن البطولة.
ويغيب المصاطفة عن هذه البطولة في الدوري العالمي بسبب إصابته ‏في منطقة (الكوع)، خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الآسيوية ليقرر ‏الجهاز الطبي ‏وللمحافظة على سلامته.‏
ويحتل المصاطفة المركز الثاني في التصنيف الدولي للكراتيه لوزن تحت 67 كغم، برصيد 4410 نقاط، وهو صاحب الميداليات البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020، وصاحب الميداليات الذهبية للعام الماضي، في البطولة الآسيوية في ماليزيا والدوري العالمي في اليابان، والدوري العالمي في المغرب، وصاحب الميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية في أوزبكستان 2022.
وصاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو 2022)، كما أن سجل المصاطفة ناصع بالإنجازات على المستويين العالمي والإقليمي.
إلى ذلك، أنهى المنتخب الوطني للكراتيه استعداداته للمشاركة في تصفيات الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تقام في المجمع الرياضي ‏بفندق منتجع دايما بيز بمدينة أنطاليا التركية، يومي غد وبعد غد.
ويمثل المنتخب في نزالات يوم الجمعة كل من: ‏حسن المصاروة ‏‏(وزن تحت 75 كغم)، وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، الفائز في جائزة ‏‏"الفائزون الكبار" ‏‏2023، في حين يخوض يوم السبت لاعب المنتخب الوطني وصاحب برونزية الدوري العالمي في باريس عفيف ‏‏غيث نزالات ‏‏(وزن تحت 67 كغم).‏
ويسعى لاعبو المنتخب الوطني إلى تحقيق نتائج مميزة في الدوري العالمي، والظفر بميداليات ملونة تمكنهم من التقدم في التصنيف ‏الدولي، وسيعمل الجعفري على الحفاظ على المركز الأول في التصنيف الدولي بوزنه بمجموع 5610 ‏نقاط، كما يتطلع غيث إلى القفز ‏من المركز التاسع برصيد 2400 نقطة إلى مراكز متقدمة في التصنيف الدولي في وزنه، والحال نفسه ينطبق على ‏‏حماد الذي يحتل المركز العاشر في وزنه في التصيف الدولي لوزنه برصيد‎ ‎‏2385 نقطة، ويسعى المصاروة الذي ‏يحتل المركز العاشر في التصنيف الدولي في وزنه برصيد 2445 نقطة، للتقدم هو أيضا إلى مراكز الصدراة.‏
ويتيح الدوري العالمي الفرصة أمام اللاعبين الحاصلين على المركز الأول والأعلى تصنيفا في كل فئة فردية، ‏بالدوري العالمي 4 جولات، وهي: جولة باريس والتي أقيمت في شهر كانون الثاني (يناير)، وجولة أنطاليا التي ‏تنطلق يوم غد، وجولة مصر التي تقام بالفترة من 19 حتى 21 من نيسان (أبريل) المقبل، والجولة الأخيرة التي ‏ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين، الفوز بجائزة "الفائزون الكبار"، في ‏نهاية الموسم من خلال الحفل السنوي المميز الذي ينظمه الاتحاد الدولي للكراتيه، كما أن جولات الدوري العالمي، ‏تعد محطة مهمة للاعبين كونها مؤهلة للمشاركة في بطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل.‏
ووفقا لتعليمات الجولة الثانية من الدوري العالمي تقام اليوم القرعة، واجتماع المدربين والحكام، وتقام يوم السبت مباريات ‏الأدوار النهائية ومباريات الميدالية البرونزية، ‏ويشارك في البطولة نحو 376 رياضيا من 60 دولة، (32 لاعبا كحد أقصى في كل ‏فئة)، وتقام على نظام جولة روبن في عمليات ‏الإقصاء وتتبع مباريات الدور ربع النهائي ونصف ‏النهائي ومباريات الميداليات نظام ‏خروج المغلوب.‏
ويحصل صاحب الميدالية الذهبية في الجولة الثانية من الدوري العالمي على 1000 يورو، وصاحب الميدالية الفضية على ‏‏500 يورو، في حين يحصل صاحب الميدالية البرونزية على 250 يورو.‏
ويعد الدوري العالمي أهم حدث رياضي في الكراتيه تستضيفه تركيا، ويجمع ‏عدد من أفضل أبطال الكراتيه في العالم في بطولات ‏‏مفتوحة، وسبق أن استضافت إسطنبول الدوري العالمي  في الأعوام، (2011، 2012، ‏‏2013، 2014، 2015، ‏‏2016، 2018).‏
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