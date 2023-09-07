الخميس 07 أيلول 2023
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"دولي الكراتيه" يكشف أسماء اللاعبين الأردنيين المشاركين ببطولة العالم

المنتخب الوطني للكراتيه الذي شارك في جولة الرباط -(من المصدر)
المنتخب الوطني للكراتيه
‏عمان- كشف الاتحاد الدولي للكراتيه عن أسماء اللاعبين الأردنيين المسجلين للمشاركة في بطولة العالم للكبار التي ستنطلق في العاصمة المجرية ‏‏بودابست بالفترة من 24 -29 تشرين الأول ( أكتوبر) المقبل.اضافة اعلان
وسجل في البطولة حتى الآن 352 لاعبا من 50 دولة، ما يوحي بمنافسة قوية وإثارة.
ووفقا لموقع الاتحاد الدولي، سجل للمشاركة في البطولة ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه كل من كريم أبو الهيجاء (الكاتا) ‏‏ولين منصور (وزن تحت 55 كغم) ومنى الديري (وزن تحت 61 كغم)، ونور الله ناصر (وزن تحت 68 كغم)، وجود الضروس ‏‏‏(وزن فوق 68 كغم)، وعبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم وعبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كم)، وحسن المصاروة (وزن ‏‏تحت 75 كم)، ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم)، وأنس الكسواني (وزن فوق 84 كغم)، وفريق الكاتا للسيدات المكون من منى ‏‏الديري وجود الضروس ولين منصور ونور الله ناصر)، وفريق الكاتا رجال المكون من محمد الجعفري وأنس الكسواني وعبد ‏‏الرحمن المصاطفة وعفيف غيث وعبد الله حماد وحسن المصاروة وأحمد شديد).‏
وكان الاتحاد الدولي للكراتيه، أعلن في وقت سابق عن مشاركة 907 لاعبا من 57 دولة في بطولة لارنكا – كراتيه 1 – سيري ايه ‏‏التي ستنطلق منافساتها بالفترة من 29 أيلول (سبتمبر) الحالي حتى الأول من  تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكان قد سجل للمشاركة في ‏‏البطولة من الأردن ضمن صفوف المنتخب الوطني للكراتيه كل من أحمد أبو هزيم (وزن تحت 60 كغم)، ونور الله ناصر (وزن ‏‏تحت 68 كغم)، وبشر الفاعوري (وزن تحت 67 كغم)، وسيف الدين بني هاني (وزن تحت 75 كغم)، ويوسف فراح ويوسف نوفل ‏‏‏(وزن تحت 84 كغم).‏
كما أعلن الاتحاد الدولي ايضا في وقت سابق عن مشاركة 349 لاعبا من 58 دولة في الجولة الأخيرة من الدوري العالمي التي تنطلق ‏‏منافساتها اليوم في ايرلندا منهم 6 لاعبين ضمن صفوف المنتخب الوطني هم: عمر شقرة (وزن تحت 60 كغم)، عبد الله حماد (وزن ‏تحت ‏‏60 كغم)، عفيف غيث ( وزن تحت 67 كغم)، عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم)، حسن المصاروة وزن تحت 75 ‏كغم)، محمد الجعفري ‏‏(وزن تحت 84 كغم).‏
وتجدر الإشارة، إلى أن قرار مشاركة المنتخب الوطني للكراتيه في  بطولة العالم والدوري العالمي والكراتيه 1، يحدده الاتحاد الأردني وفقا ‏‏لما يراه مناسبا.‏
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