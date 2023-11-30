الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ديربي الرياض.. قمة مثيرة تجمع بين الهلال والنصر

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الأنظار تتجه صوب ديربي الرياض
يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مساء الجمعة ديربي العاصمة بين الهلال المتصدر والنصر جاره ومطارده المباشر في قمة المرحلة الخامسة عشرة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.اضافة اعلان

وتكتسي المباراة أهمية بالغة للفريقين المغردين خارج السرب والمبتعدين عن باقي الفرق، حيث يتصدر الهلال برصيد 38 نقطة بفارق أربع نقاط أمام النصر، فيما يملك الاهلي صاحب المركز الثالث 27 نقطة فقط.

ويعيش الفريقان وضعاً فنياً مثالياً، فالهلال لم يخسر في 21 مباراة متتالية في مختلف المسابقات، والنصر في 20 مباراة متتالية، ونجح كل منهما في بلوغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا عن جدارة وبصدارة مجموعته برصيد 13 نقطة.

ويسير الهلال بخطى واثقة في الدوري فهو الفريق الوحيد الذي لم يهزم حتى الآن بـ12 فوزا وتعادلين، وسجل نتائج مميزة آخرها الفوز على الحزم 9-0، في أكبر نتيجة في تاريخ دوري المحترفين، ويتطلع إلى تجاوز عقبة منافسه التقليدي وقطع خطوة مهمة في رحلة استعادة اللقب الذي توج به اتحاد جدة الموسم الماضي.

ولا يختلف النصر كثيراً عن جاره، فبعد هفوة البداية وخسارتيه المتتاليتين أمام الاتفاق والتعاون عقب تتويجه بلقب البطولة العربية، استعاد توازنه سريعاً، وحقق نتائج إيجابية، كان آخرها الفوز على الأخدود 3-0، ويطمح الى إلحاق الخسارة الأولى بغريمه التقليدي وتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.

ويمتلك الفريفان ترسانة من اللاعبين المميزين، حيث يبرز في الهلال هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش الذي يحتل المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 11 هدفاً، ومواطنه سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي مالكوم والسنغالي خاليدو كوليبالي وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.

في المقابل، يتقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر لائحة الهدافين برصيد 15 هدفاً، كوكبة نجوم النصر الى جانب مواطنه أوتافيو والبرازيليين تاليسكا وأليكس تيليس والسنغالي ساديو ماني والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا.
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