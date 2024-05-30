 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

دي لاسال والنصر يستعدان للسباق التنافسي على ألقاب "طائرة السيدات"

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جانب من لقاء سابق جمع بين فريقي دي لاسال والنصر -(الغد)
 بدأ فريقا دي لاسال– بطل الدوري- والنصر بطل الثلاثية– السوبر وكأس الأميرة آية والشاطئية-، الاستعداء لسباق التنافس للوقوف على منصات التتويج في مسابقات السيدات للموسم 2024 بالكرة الطائرة، واللذان يقصان شريط انطلاقها من خلال مباراة كأس السوبر التي تقام في تموز (يوليو) المقبل، تمهيدا لانطلاق منافسات كأس الأميرة آية والدوري خلال شهر آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
ويشكلن لاعبات دي لاسال والنصر، عماد المنتخبات الوطنية للإناث خاصة السيدات، وإن تنافسن فيما بينهن لتحقيق الإنجاز والانتصار لفريقه، إلا أنهن تجدهن على قلب واحد في صفوف المنتخب الوطني، وتربطهن علاقات صداقة وأخوة متينة، ولطالما تشاركن في تحقيق الألقاب للطائرة الأردنية في صفوف المنتخب الوطني للسيدات، لاسيما فضية بطولة غرب آسيا في عمان، برونزية الدورة العربية في الجزائر، وقبل أيام توزعن لاعبات من الفريقين على صفوف المنتخبين "أ وب" في بطولتي غرب آسيا والعربية للكرة الطائرة الشاطئية، والتي نجح فيها منتخب "ب" بخطف الفضة والبرونز بالبطولتين، فيما حل منتخب "أ" ثالثا إقليميا ورابعا عربيا".
ويقول المدير الفني لفريق دي لاسال: " انطلقنا في الاستعدادات خلال الأسبوع الحالي، واللاعبات أظهرن حماسا وإصرارا والتزاما، وإن غابت لاعبتي الفريق ضمن صفوف المنتخب الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، إلا أنهما بقيا على تواصل مع الفريق وحظيتا اللاعبتان بالدعم من الجهاز الفني للفريق، ونبارك لهما على إنجازاتهما إقليميا وعربيا، والذي يزيد من جاهزيتهم النفسية لمشاركة اللاعبات التدريبات للاستحقاقات المقبلة".
وأضاف: "نلقى الدعم المعنوي والمالي من إدارة النادي، والذي مكننا من تعزيز صفوف الفريق مبكرا بلاعبة المنتخب الوطني داليا وادي، ومؤخرا استقطبنا أيضا لاعبة المنتخب الوطني فرح العطعوط، وقطعنا شوطا كبيرا من المفاوضات مع التونسي مروة بوغانمي، والتي سبق وأن شاركتنا حملة الحفاظ على لقب الدوري في الموسم الماضي، ونحترم طموح المنافسين، إلا أننا لن نتنازل عن جميع ألقاب الموسم".
من جانبه، أكد المدير الفني لفريق النصر علي منكو، أن الفريق يتدرب منذ فترة طويلة، مشيرا إلا أنه حافظ على قوامه من اللاعبات المحليات المميزات، ووجود عناصر شابة من فرق النادي للفئات العمرية، مشيدا بالدعم والاهتمام والمتابعة من قبل إدارة النادي برئاسة يونس العبداللات، والتي نعتبرها الحافز لمواصلة تألق الفريق وأن نملأ خزينة النادي بالألقاب والكؤوس عن جدارة واستحقاق،-على حد تعبير منكو-.
ووأكمل: " لدينا لاعبات محليات مميزات، واللواتي يحجزن مكانهن بجدارة في صفوف المنتخبات الوطنية، وغابتا "التوأم" رهف ورغد حيمور بسبب مشاركتهما المنتخب الوطني في منافسات غرب آسيا والعربية مؤخرا في عمان، ومنحتا فترة من الراحة ليشاركن تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل، وأفاضل حاليا بين 3 محترفات عربيات في مركز "4"، وستتضح هوية محترفة الفريق في الأيام المقبلة، في الوقت الذي يوجه فريق النصر بوصلته نحو كؤوس جميع المسابقات، وهو الذي هيمن على ألقاب السوبر وكأس الأميرة آية والشاطئية، ولم يحالفن الحظ في الدوري الذي نضعه نصب أعيننا في منافسات الموسم 2024".
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