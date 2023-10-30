الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دي لاسال يؤكد والنصر يعتذر عن البطولة العربية للسيدات.. ومباراتان بـ"الأولى"

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لاعب شباب مليح عودة حسن يشرخ حائط صد وادي موسى - (توير أمجد الطويل)
عمان- تسلم اتحاد الكرة الطائرة تأكيد نادي دي لاسال- بطل دوري السيدات-، مشاركته في فعاليات دورة الألعاب العربية للسيدات، والتي تقام في الشارقة خلال شهر شباط (فبراير) المقبل.اضافة اعلان
كما تسلم الاتحاد كتاب اعتذار من فريق النصر- بطل السوبر وكأس الأميرة آية بنت الفيصل- عن عدم المشاركة في البطولة نفسها.
وقال المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران: "إن النادي ومنذ تسلمه كتاب المشاركة أبدى موافقته على خوض غمار المنافسات العربية، مشيرا إلى مسابقات عربية سابقة لفريق دي لاسال، حقق فيها نتائج مميزة للطائرة الأردنية، مبينا أن استعدادات الفريق متواصلة، وسيتم تكثيف التدريبات خلال الأسبوع المقبل، ضمن خطة استعدادية تتخللها خوض العديد من المباريات الودية، في الوقت الذي ستشارك فيه المحترفة التونسية مروة بوغانمي ونرصد تونسية أخرى لتعزيز صفوف الفريق بحثا عن إنجاز خارجي للنادي والرياضة الأردنية.
البقعة ووداي موسى يطاردان بطاقة الصعود الثانية
يطارد فريقا البقعة (4) نقاط ووادي مواسى نقطتين، بطاقة التأهل الثانية إلى الدوري الممتاز لكرة الطائرة، عندما يلتقيان شباب مليح أول المتأهلين والمتصدر برصيد 6 نقاط، وبيت ايدس خالي الرصيد من النقاط، في المباراتين اللتين تقامان تباعا عند الساعة الخامسة والساعة السابعة من مساء اليوم، بصالة قصر الرياضة في ختام الجولة النهائية من مربع صعود الأولى.
ورغم تاهل شباب مليح رسميا إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة، إلا أن مدرب الفريق خالد سعيفان أكد البحث عن الفوز للظفر بلقب دوري الأولى برصيد كامل من النقاط، مثنيا على أداء لاعبيه أمام وادي موسى، الذي أشار إلى أنهم تفانوا في تطبيق تعليماته، وتجاوزا أخطاء المباراة السابقة وتعاملوا مع نقاط الضعف والقوة بدقة أمام وادي موسى مما قاد الفريق إلى الفوز بنتيجة 3-0، وخطف بطاقة التأهل الأولى قبل جولة من انتهاء المنافسات. وعلى صعيد آخر، أشار مدرب فريق البقعة رزق أبوسردانة، إلى أن فريقه صاحب العراقة في الطائرة الأردنية، يخوض مباراة اليوم برسم الفوز، مؤكدا جاهزية لاعبيه.
ويمثل شباب مليح اللاعبون : فهد نعمان، محمد الحوراني، محمد قاسم، عبدالله سعيفان، محمود النقيب، عودة حسن، محمد جروان وسعيد الشاعر. فيما يمثل البقعة كل من: ياسر عثمان، علي سيف، عفيف سيف، المحترف العراقي أسامة منيف، محمد جمال، زيد الشافعي ومعاذ محمد جميل.
وفي المباراة الثانية، يؤكد مدرب وادي موسى إبراهيم الرفوع أن فريقه يملك فرصة كبيرة للوصول إلى بطاقة التأهل الثانية.
ويمثل فريق وادي موسى كل من: صالح الطهراوي، محمد أبوكويك، مهند جروان، اليمني جمال مفتاح، أحمد الفرجات، ومحمد الشبيلات. فيما يمثل فريق بيت ايدس كل من: يوسف مقدادي، علي مقدادي، محمود عبدالعزيز، باسل أحمد، أثير باسم، محمد عمر، خلف محمد، وأحمد غازي.
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