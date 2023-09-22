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دي لاسال يحتفظ بلقب دوري "طائرة" السيدات

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دي لاسال يحتفظ بلقب دوري "طائرة" السيدات
عمان- الغد- احتفظ فريق دي لاسال بلقب الدوري الممتاز للسيدات بالكرة الطائرة، بعد فوزه على النصر بنتيجة 3-0، بواقع 25-17، 23-25، 25-20، و26-24.

وتوج راعي المباراة مدير عام مدارس التربية الريادية يوسف داوود فريق دي لاسال بكأس الدوري والميداليات الذهبية، وفريق النصر  الوصيف بالميداليات الفضية، والثالث التعاون بالميداليات البرونزيةاضافة اعلان

وجاءت أحداث مباراة المنافسين التقليديين على الألقاب، دي لاسال والنصر قوية من الطرفين، وغنية باللمحات الفنية، حيث أنهى دي لاسال الشوط الأول بعد تقدمه بفارق كبير بواقع 25-17، وعاد النصر ليفرض حضوره في الشوط الثاني، والذي تبادل فيه الفريقان التسجيل حتى حسمه النصر بواقع 25-23.
  وتبادل الفريقان التقدم بالشوط الثاني الذي حسمه دي لاسال بنتيجة 25-20،  واستمر السجال بين الفريقين بالشوط الرابع، وتعادلا أكثر من مرة حتى فاز دي لاسال بنتيجة 26-24، والمباراة بنتيجة 3-1.
ومثل فريق دي لاسال، كل من تالا فحماوي، زينة الطاهر، مروة بو غانمي، رهف ابوليل، آية شنك، نانسي عياش.
ومثل فريق النصر كل من رهف حيمور، رغد حيمور، رند حيمور، فرح العطعوط، ميرنا شيخو، شهد عواملة، داليا وادي، وتمارا الحسنات.
وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ، فاز فريق التعاون على مرصع بنتيجة 3-0، بواقع 25-10، 25-14، و25-18، حيث
مثل التعاون كل من ديانا الناجي، بتول عبدالله ، ميس الحسن، تيا أبوخضر، نوار القواسمي، وسارة مكاحلة.
ومثل مرصع كل من حلا أبوحجر، بيسان رائد، سيرين فيشاوي، ريان البشيتي، ودانة رائد.
ويذكر أن منافسات الموسم الحالي صنفت فرق  النصر، دي لاسال، التعاون، مرصع والنقع في الدرجة الممتازة، فيما صنفت فرق البتراء والقدس وبشرى في الدرجة الأولى.
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