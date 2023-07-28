السبت 29 تموز 2023
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الأجنبيات يلعبن في "سوبر الطائرة الأردنية"

دي لاسال يريد اللقب للمرة السادسة والنصر ينشد "الأولى"

جانب من لقاء سابق بين فريقي دي لاسال والنصر (من المصدر)
جانب من لقاء سابق بين فريقي دي لاسال والنصر (من المصدر)
عمان - يعود السباق التقليدي بين فريقي دي لاسال والنصر في "طائرة" السيدات بالموسم الحالي، عندما يتجاذبان لقب كأس السوبر في المباراة التي تجمعهما عند الساعة 7 من مساء اليوم، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسسين للشباب، حين يريده دي لاسال المحتكر لألقاب السيدات منذ سنوات للمرة السادسة، فيما ينشده النصر للمرة الأولى، والأخير سبق وأن كسر احتكار دي لاسال للقب كأس الأميرة آية، عندما توج فيه بالموسم الماصي.اضافة اعلان
وأكد المدير الفني لفريق النصر فواز زهران، أن ناديه تمكن من تسجيل لاعبته البرازيلية دي سيلفا في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، مشيرا إلى جهود اتحاد الكرة الطائرة في هذا الجانب، مشددا على أن ماري دي سيلفا انخرطت في تدريبات الفريق، وأظهرت مستوى لافتا وانسجاما كبيرا مع زميلاتها اللاعبات، وأصبح الفريق جاهزا للمحافظة على اللقب.
وحول نظرته الفنية إلى هذه المباراة، قال زهران: نحترم فريق النصر، والفريقين يضمان نخبة من لاعبات المنتخب الوطني والأفضل على الساحة المحلية، وأجد أن الحظوظ متساوية والكفة الفنية متوازنة بين الفريقين، وأجد أن الفريق الذي يتفوق في الحضور الذهني ويملك الرغبة والطموح وهو قادر على الظفر باللقب، لكن في الوقت الذي أشدد فيه أن دي لاسال عينه على لقب السوبر للمرة السادسة في تاريخه". 
وأضاف زهران "بعد مباراة السوبر التي نتمنى أن نحتفل بلقبها، يستعد فريق دي لاسال لخوض معسكر تدريبي في أحد الدول العربية، والذي سيكون احتفاليا إلى جانب أهميته في الاستعداد لبطولتي كأس الاميرة آية ودوري السيدات، خاصة وأن اتحاد الكرة الطائرة خاطبنا بتأجيل كأس الأميرة آية إلى منتصف آب (أغسطس) المقبل، ونثمن دعم مجلس إدارة النادي برئاسة د.ليث مبيضين، وكذلك الشركة الراعية "أفنان"، على جهودهما ودعمها للفريق.
ويذكر أن فريق دي لاسال، يضم كلا من تالا فحماوي، نانسي عياش، رهف أبوالليل، زينة الطاهر، آية شنك، رؤى سعيفان، يارا البشتاوي، رهف عدوي، غنا عساف ونانسي صافي.
على الجانب الآخر، تمكن فريق النصر من تقييد محترفته اللبنانية ميرنا شيخو، مؤكدا المدير الفني للفريق علي منكو انها ستشكل إضافة نوعية مهمة للفريق الباحث عن "ثلاثية" ألقاب الموسم، مؤكدا على ثقته بجميع عناصر الفريق، مبينا أن النصر استعد بشكل مثالي إلى حد كبير لانطلاق منافسات السيدات للموسم الحالي، مشيدا بدعم مجلس إدارة النصر برئاسة يونس العبداللات.
وأضاف "يملك النصر مجموعة متجانسة من اللاعبات، بمستويات فنية لافتة نظير لعب أغلبهم إلى جاب بعضهن البعض لفترة طويلة بالفريق ومنتخب السيدات، ونستعد منذ فترة طويلة عبر برنامج استعدادي بدني وفني، والفريق يملك الجهوزية النفسية والبدنية والفنية، ورغم أن الحظوظ متكافئة إلى حد كبير بين الفريقين، إلا أننا ننظر إلى لقب "السوبر" باهمية كبيرة".
ويذكر أن فريق النصر يضم رهف حيمور، رند حيمور، رغد حيمور، تمارا حازم، تمارا الحسنات، تالا أبوزيد، تالا أبوشريحة، تسنيم داوود، سندس صافي، ليليا محمد، فرح العطعوط، داليا وادي، شادية العواملة، إلى جانب المحترفة اللبنانية ميرنا شيخو.
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