الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

دي لاسال يشارك في "الطائرة العربية" ويؤجل "التكريم" تضامنا مع غزة

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من إحدى مباريات فريق دي لاسال في الموسم الماضي - (من المصدر)
عمان - أكد نادي دي لاسال بطل دوري السيدات لكرة الطائرة، تأجيله حفل التكريم الذي كان من المقرر إقامته نهاية الشهر الحالي لفريق السيدات بعد احتفاظه بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه، بسبب الأوضاع الراهنة والعدوان الصهيوني الغاشم على غزة.اضافة اعلان
جاء ذلك في رد المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، الذي قال في تصريحات لـ”الغد”: “نحن في الأردن وفلسطين شعب واحد بروح وجسد واحد، نتألم لألمها ونغضب لغضب الأهل في فلسطين وغزة، ونرفض حرب الإبادة الجماعية التي تجاوزت الحدود الإنسانية في غزة، ونحيي الموقف الأردني والرسمي الواحد، والجهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ومساعيه لإيقاف العدوان السافر على غزة، وما يتعرض له الأهل في فلسطين، وجهوده لانهاء الصراع وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
وتابع: “جرح غزة ينزف من قلوبنا، وندعو الله عز وجل أن يرفع عنها البلاء الصهيوني، وأعلنا في نادي دي لاسال من خلال مجلس الإدارة برئاسة د. ليث مبيضين، وفنيا من خلال الجهاز الفني والطبي واللاعبات تضامننا مع الأهل في غزة، وأجمعنا على تأجيل حفل التكريم إلى إشعار آخر، مترحمين على أرواح الشهداء ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين الأبرياء”.
وحول المشاركة في بطولة الأندية العربية المقررة في الشارقة خلال شباط (فبراير) المقبل، قال زهران: “أعلنا مشاركتنا من خلال كتاب رسمي أرسلناه إلى اتحاد الكرة الطائرة ضمن الفترة الزمنية المقررة، ويهمنا التحليق في الأجواء العربية على أجنحة الطموح بتحقيق الحضور المشرف والإنجاز للطائرة الأردنية”.
وأضاف: “من المنتظر أن نبدأ التدريبات الأسبوع المقبل، ومن الممكن ترحيلها إلى حين انتهاء الوضع الراهن في غزة، إلا أننا لدينا خطة فنية سنشرع إلى تنفيذها، من حيث التحضير الفني والبدني، وخوض المباريات الودية، ما يساهم في تجهيز الفريق بمستوى المنافسات العربية، ولدينا رصيد وافر من المشاركات الخارجية في وقت سابق، والتي حققنا فيها النتائج والحضور اللافت، وهو ما ننطلق منه في مشاركتنا المقبلة”.
وأردف: “سنحافظ على ورقة المحترفة مروة بوغانمي التي شاركتنا الإنجازات المحلية خلال الموسمين الماضيين، ونبحث عن تعزيز الفريق بمحترفة ثانية، حين نرصد العديد من اللاعبات العرب والأجنبيات للوصول إلى القرار النهائي، ما يعزز من حظوظ الفريق للمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة العربية”.
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