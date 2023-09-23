دي لاسال يكرم لاعباته ويعسكر في الكويت وينظر إلى "العربية"

مصطفى بالو

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عمان- أكد المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، أن نادي دي لاسال يحضر لحفل تكريم لفريقه المحتفظ بلقب دوري طائرة السيدات للموسم 2023، مشيرا إلى أن الترتيبات مستمرة لرعايته من قبل إحدى الشخصيات الرسمية خلال الفترة المقبلة، ودعوة العديد من كبار الشخصيات الرسمية والرياضية، مبينا أن النادي يرصد مكافآت مجزية للفريق من خلال تواصله مع عدد من الشركات والبنوك –على تعبير زهران-.لقب دوري السيدات "ماركة مسجلة لفريقه، حيث يحتفظ باللقب للمرة الثالثة على التوالي والسادسة في تاريخه، مبديا احترامه للمنافس النصر الذي يضم لاعبات مميزات وجهازا فنيا قديرا، مشددا أن فريق دي لاسال وضع نصب عينيه لقب الدوري لتعويض خسارتيه للقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية أمام النصر.وعن سر ارتفاع مستوى الفريق عن سابقه في مسابقتي السوبر وكأس الأردن، أجاب زهران: "لا يجب أن نغفل قوة النصر فنيا وتكتيكيا، لكننا في الجهاز الفني برفقة المساعد خالد إسعيفان، وقفنا عند شريط المباريات السابقة، ورصدنا نقاط الضعف والقوة والأخطاء، وقدمنا علاجات فنية حملناها خلال التدريبات، وفق خطة عمل مركزة نحو لقب الدوري، والحمدلله وفقنا في تحقيق المطلوب".وتابع: "شكلت المحترفة لاعبة منتخب تونس مروة بوغانمي نقطة تحول، وإضافة نوعية فنية مميزة للفريق، وكانت أكثر فاعلية من المحترفة البرازيلية التي تعاقدنا معها في وقت سابق ماري دي سيلفا، وشكلت بوغانمي القائد الميداني بالميدان، كانت حلقة الوصل في ايصال تعليماتي للاعبات، فضلا عن قدرتها في رفع مؤشر الجاهزية النفسية للاعبات، وقيمتها الفنية بالملعب، ودورها التكتيكي في تحييد قدرات ضاربات النصر وبالأخص المتألقة شهد العواملة، وشيدت ورفيقاتها حوائط صد منيعة، أضيفت إلى مهارتها وإمكانتها بالملعب، وكلها ساهمت باللحاق بركب التقدم للنصر في أكثر من مرة، خلال أشواط المباراة الأربعة، وقادت لتحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 3-1، والاحتفاظ باللقب في خزائن نادي دي لاسال".وحول مستقبل بوغانمي مع فريق دي لاسال خلال الفترة المقبلة، قال زهران: "من المنتظر أن تعود اللاعبة مروة بوغانمي إلى تونس بعد غد الثلاثاء للالتحاق بتدريبات ومعسكر منتخب تونس استعدادا لاستحاقاته بالفترة المقبلة، إلا أننا توصلنا إلى اتفاق رسمي مع اللاعبة وناديها التونسي، لاستقطابها في أي وقت خلال الفترة المقبلة، وأكدت اللاعبة أنها رهن إشارة نادي دي لاسال في أي وقت، ولدينا اجندة حافلة محليا وإقليميا وعربيا بالموسم المقبل، ومن المتوقع أن تشارك الفريق بوغانمي في المعسكر المزمع إقامته للفريق بالكويت الشهر المقبل، بانتظار تحديد موعد موعد بطولة الأندية العربية للسيدات خلال الفترة المقبلة ".وعن سبب فرحته الهستيرية ومشاركته اللاعبات الاحتفال بالفوز بكأس الدوري، أجاب زهران: "من حقنا أن نفرح في نادي دي لاسال سواء على صعيد الجهاز الفني والإداري واللاعبات، فقد اجتهدنا وعشنا ضغوطا كبيرة في المرحلة الماضية، وعزمنا أن لا يخرج كأس الدوري من خزائن النادي، تقديرا لجهود إدارة النادي برئاسة د. ليث مبيضين، وبالمناسبة احتفلت إدارة النادي بالجهاز الفني واللاعبات فور الانتهاء من مراسم التتويج، في حفل عشاء تكريمي على الظفر بكأس الدوري".