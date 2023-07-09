ذهبية للشرباتي وبرونزيتان لمصطفى والصادق في "تايكواندو" تركيا

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - أحرز لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي أمس، الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كغم، بعد فوزه في المباراة النهائية على اللاعب الإيراني باركورداري، في ختام مشاركة منتخب التايكواندو ببطولة تركيا المفتوحة العاشرة (عيار نجميتن) التي أقيمت في العاصمة التركية أنقرة.ونجح الشرباتي في نيل ميدالية ذهبية جديدة وتحقيق 20 نقطة ليضيفها إلى رصيده من النقاط في التصنيف العالمي، وكان قد حقق مؤخرا الميدالية الذهبية في الجولة الافتتاحية من سلسلة الجائزة الكبرى التي أقيمت مؤخرا في روما.وسبق للشرباتي، صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، أن نال ذهبية جولة صوفيا العام 2019 وفضية جولة موسكو العام 2018.وفي بطولة تركيا أيضا، نال زيد مصطفى الميدالية البرونزية لوزن تحت 68 ‏كغم، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام لاعبي من اوزبكستان، وحصل أنس الصادق على الميدالية البرونزية لوزن فوق 87 كغم، بعد خسارته في الدور نصف النهائي أمام لاعب من تركيا، وخرج محمود الطرايرة (وزن تحت 85 كغم) من دور الثمانية بعد خسارته أمام لاعب من إيران.وكانت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق، قد أحرزت أول من أمس الميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم، ليصبح رصيد الأردن من الميداليات في البطولة ذهبيتين وبرونزيتين، ونجح اللاعبون في نيل نقاط جديدة، ضمن مسعاهم للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، كما ستساعد نتائجهم في قرعة الجولة الثالثة من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في تايوان.وكانت آخر إنجازات جوليانا الصادق، الميدالية الفضية في بطولة العالم (14 نجمة) للمرة الأولى التي أقيمت مؤخرا في العاصمة الأذرية باكو، لتحقق رقما قياسيا بعدد مرات الفوز بالميداليات الملونة على سلم إنجازاتها العالمية كأول فتاة أردنية عربية تنال شرف هذا الإنجاز العالمي.ويرافق وفد المنتخب الوطني المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف والمدرب محمد البخيت والمعالجان، لانا جوردن ‏ولؤي ‏مرايات.