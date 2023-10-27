ذهبية لهندي وفضية للحجاج في الألعاب الآسيوية البارالمبية

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مدن -الغد - توج لاعب المنتخب الوطني لألعاب القوى، أحمد هندي أمس، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات دفع الجلة في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية والمقامة في مدينة هانغتشو الصينية.ونجح بطل بارالمبيك طوكيو 2020 وبطل العالم وحامل الرقم القياسي العالمي، في حصد المركز الأول بعد أن تمكن من دفع الجلة لفئة F34 لمسافة وصلت إلى 11:93 متر.وتعتبر هذه هي ثاني ميدالية ذهبية يحققها هندي على مستوى دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية، حيث كان قد توج بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية والتي جرت في العاصمة الإندونيسية جاكارتا العام 2018.ورفع الأردن رصيد ميدالياته في دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية (هانغتشو 2022) إلى 6 ميداليات تشمل 4 ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين.وتعتبر هذه هي النسخة الأفضل لحصيلة ميداليات الأردن في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب الآسيوية البارالمبية متفوقة على النسخة الأولى والذي نال خلالها الأردن 3 ميداليات ذهبية وبرونزيتين.وتحققت ميداليات الأردن في النسخة الحالية عبر كل من الأبطال والبطلات: عمر قرادة - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 49 كغم) ونبيل مقابلة - ذهبية (سباق 1500 متر فئة T13) وعبدالكريم خطاب - ذهبية (رفع الأثقال لوزن 88 كغم) وأحمد هندي - ذهبية (دفع الجلة فئة F34) وأسماء عيسى - فضية (رفع الأثقال لوزن 79 كغم) وثروت الحجاج - فضية (رفع الأثقال لوزن 86 كغم).وسيحظى هندي بشرف رفع العلم الأردني في حفل الختام والذي سيقام في ستاد هانغتشو الأولمبي اليوم.إلى ذلك، أحرزت لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي، ثروت الحجاج أمس، الميدالية الفضية، ضمن منافسات وزن 86 كغم بعد أن تمكنت من رفع 122 كغم .وحققت الصينية، زي هانغ، الميدالية الذهبية بعد أن تمكنت من رفع 150 كغم ونالت اللاعبة الكورية الجنوبية، يانغ جيون، الميدالية البرونزية بعد أن تمكنت من رفع 121 كغم.وتعتبر هذه ثالث ميدالية تُحققها ثروت الحجاج في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية حيث سبق لها أن توجت بالميدالية الفضية في النسخة الثالثة والتي جرت في مدينة انتشون الكورية الجنوبية العام 2014 ونالت كذلك الميدالية البرونزية في النسخة الأولى والتي أقيمت في مدينة هانغزو الصينية العام 2010.