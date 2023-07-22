الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ذهبية وبرونزيتان للأردن في بطولة آسيا للكراتيه

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تتويج لاعب المنتخب الوطني للكراتيه الجعفري بذهبية آسيا -(من المصدر)
عمان - الغد - ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه، محمد الجعفري أمس بالميدالية الذهبية لوزن تحت 84 كغم، فيما توج كل من: عبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم)  وجود الضروس (وزن تحت 68 كغم) بميداليتين برونزيتين، ضمن منافسات النسخة التاسعة عشرة من بطولة آسيا للكراتيه المقامة في ماليزيا.اضافة اعلان
ورفع المنتخب المنتخب الوطني  للكراتيه رصيده من الميداليات في بطولة آسيا إلى ذهبيتين وفضية وبرونزيتين برصيد 5 ميداليات، وكان لاعب المنتخب الوطني الأولمبي عبدالرحمن المصاطفة،  توج أول من أمس بذهبية وزن تحت 67 كغم وفاز عمر شقرة بفضية وزن تحت 55 كغم.
ويلعب اليوم المنتخب الوطني للقتال الجماعي للرجال والسيدات.
واستطاع الجعفري الفوز بثلاثة لقاءات على كل من: الفيتنامي دو ناهان 2-1 والهندي بوشانام أكشاي 7-1 ، ولاعب الصين تايبيه تشان وي بنتيجة 9-1، قبل أن يحقق الفوز في النزال الرابع والنهائي على اللاعب الياباني شيمادا ريكيتو.
وفاز اللاعب عبدالله حماد في نزالين على كل من: لاعب إيراني 4-1 ولاعب هونج كونج كا هيم 2-0  قبل أن يخسر في الدور نصف النهائي أمام اللاعب الصيني لي ليا بنتيجة 4-11، لينتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي نالها بعد فوزه على اللاعب الكويتي عبدالله شعبان بالأفضلية بعد التعادل 3-3.
وفازت اللاعبة جود الضروس في نزالين على كل: من الهندية كوراف نيهاريكا بنتيجة 9-0، وعلى والكازاخستاتية لورا 1-0  قبل أن تخسر في نصف النهائي أمام الإندونيسية زيفانيا بنتيجة 1-4، لتنتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي نالتها بعد فوزها على الإماراتية فاطمة خصيف 2-1.
وحققت اللاعبة لين منصور فوزين ضمن منافسات وزن تحت 55 كغم على كل من: لاعبتي تايلاند وفيتنام 3-1 و4-3 على التوالي وخسارتها بالأفضلية في نصف النهائي أمام اللاعبة الكازاخستانية جولميرا بعد التعادل 6-6 لتنتقل للعب على الميدالية البرونزية والتي خسرتها أمام اليابانية رينا كودو 1-4.
وودع اللاعب حسن مصاروة منافسات وزن تحت 75  كغم من دور الـ16، بعد خسارته أمام اللاعب الأوزبكي محمدييف كوفونشبيك بنتيجة 3-4، ومن الدور ذاته ودع اللاعب إبراهيم شمعون وزن فوق 84 كغم بعد تعرضه للإصابة أمام اللاعب الفلسطيني محمد عودة. 
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