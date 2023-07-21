ذهبية وفضية لمنتخب الكراتيه في افتتاح بطولة آسيا

وتوشح عبدالرحمن المصاطفة بالميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم، في حين نال عمر شقرة االميدالية الفضية لوزن تحت 55 كغم، فيما ودعت لاعبة المنتخب الوطني منى الديري منافسات وزن تحت 61 كغم.
ويلعب اليوم في منافسات اليوم الثاني لبطولة آسيا، لاعب المنتخب الوطني للكراتيه حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) مع الفائز من لقاء اللاعب كونشيبك (أوزبكستان) واللاعب سيرنثانا جريبا (سيرلانكا)، ومحمد الجعفري (وزن 84 كغم) أمام اللاعب دوثهان ناهان (فيتنام)، فيما يلاقي إبراهيم شمعون (وزن فوق 84 كغم) الفائز من نزال اللاعب محمد المجدي (الكويت) واللاعب محمد عودة (فلسطين)، وتعلب جود الضروس (وزن تحت 6 كغم) أمام اللاعبة نهاريكا كوراف (الهند).
ويلعب يوم غد في اختتام منافسات البطولة فريق القتال الجماعي .
واستطاع المصاطفة صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، الفوز بالميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم، بعد حسمه 4 مباريات، حيث فاز على الصيني ليو يونج شنج بنتيجة كبيرة (9-0)، وعلى الأوزبكي سيماتوف صدر الدين (4-0)، وشينج هيوبان (هونج كونج) بنتيجة كبيرة (10-0)، وفاز في المباراة النهائية على الكاراخستاني ديدار اميرالي (6-2).
من جهته، حصل اللاعب عمر شقرة على الميدالية الفضية لوزن تحت 60 كغم، بعد فوزه في 3 نزالات على الهندي كونار اكاش (5-1)، وعلى الكويتي نوح حسن (7-1) وعلى الكازاخستاني زهولمان (5-0)، وخسر في المباراة النهائية أمام الإيراني بهنام ديهقان زاده (4-7).
واستهلت لاعبة المنتخب الوطني من الديري ضمن منافسات وزن تحت (61 كغم)، مشاركتها بالفوز على اللاعبة مارتا دو كارمو (ماكاو)، وخسرت في دور الـ 16 أمام الإيرانية غولشادنيزاد.
وثمن رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب انجازات الكراتيه الأردنية في أقوى البطولات، وبين بأن الجهود المميزة أوصلت الكراتيه إلى تحقيق الإنجازات في اليوم الأول، حيث قدم اللاعبون أداء مشرف في المنافسات، وأضاف في تصريحات لـ"الغد": "نتطلع لمزيد من الإنجازات والوقوف على منصة التتويج ورفع علم الأردن عاليا في البطولة، كانت نزالات أمس قوية واستطاع من خلالها المصاطفة إثبات ذاته مرة أخرى محرزا المدالية الذهبية، بعد سلسلة من الانتصارات، كما نال شقرة عن جدارة الميدالية الفضية".