الجمعة 21 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ذهبية وفضية لمنتخب الكراتيه في افتتاح بطولة آسيا

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عبد الرحمن المصاطفة وعمر شقرة مع الجهاز التدريبي - (من المصدر)
عمان - نال المنتخب الوطني للكراتيه أمس، ميدالية ذهبية وأخرى فضية أمس، في اليوم الأول من منافسات بطولة آسيا التاسعة عشرة للكراتيه المقامة في مدينة ‏ملاكا الماليزية‎.‎اضافة اعلان
وتوشح عبدالرحمن المصاطفة ‏بالميدالية الذهبية لوزن تحت 67 كغم، في حين نال عمر ‏شقرة االميدالية الفضية ‏لوزن تحت 55 كغم، فيما ودعت لاعبة المنتخب الوطني منى ‏الديري منافسات وزن تحت 61 ‏كغم.‏
ويلعب اليوم في منافسات اليوم الثاني لبطولة آسيا، لاعب المنتخب الوطني ‏للكراتيه حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم) مع الفائز ‏من لقاء اللاعب ‏كونشيبك (أوزبكستان) واللاعب سيرنثانا جريبا (سيرلانكا)، ومحمد ‏الجعفري (وزن 84 كغم) أمام ‏اللاعب دوثهان ناهان (فيتنام)، فيما يلاقي إبراهيم شمعون (وزن فوق ‏‏84 كغم) الفائز من نزال اللاعب ‏محمد المجدي (الكويت) واللاعب محمد عودة (فلسطين)، وتعلب جود الضروس (وزن تحت 6 ‏كغم) أمام اللاعبة نهاريكا كوراف ‏‏(الهند).‏
ويلعب يوم غد في اختتام منافسات البطولة فريق القتال الجماعي .‏
واستطاع المصاطفة صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو، الفوز بالميدالية الذهبية لوزن ‏تحت 67 كغم، بعد حسمه 4 ‏مباريات، حيث فاز على الصيني ليو يونج شنج بنتيجة كبيرة (9-‏‏0)، وعلى الأوزبكي سيماتوف صدر الدين (4-0)، وشينج هيوبان (هونج كونج) بنتيجة كبيرة (10-0)، وفاز في المباراة ‏النهائية  ‏على الكاراخستاني ديدار اميرالي (6-2).‏
‎من جهته، حصل اللاعب عمر شقرة على الميدالية الفضية لوزن تحت 60 كغم، بعد فوزه ‏في 3 نزالات على الهندي كونار اكاش (5-1)، وعلى ‏الكويتي نوح ‏حسن (7-1) وعلى الكازاخستاني زهولمان (5-0)، وخسر في المباراة النهائية أمام الإيراني بهنام ‏ديهقان زاده (4-7).‏‎ ‎
واستهلت لاعبة المنتخب الوطني من الديري ضمن منافسات وزن تحت ‏‏(61 كغم)، مشاركتها بالفوز على اللاعبة مارتا دو كارمو ‏‏(ماكاو)، ‏وخسرت في دور الـ 16 أمام الإيرانية غولشادنيزاد.
وثمن رئيس اتحاد الكراتيه مازن قطب انجازات الكراتيه الأردنية في ‏أقوى البطولات، وبين بأن الجهود المميزة أوصلت الكراتيه إلى ‏تحقيق الإنجازات ‏في اليوم الأول، حيث قدم اللاعبون أداء مشرف في ‏المنافسات، وأضاف في تصريحات لـ"الغد": "نتطلع لمزيد من الإنجازات والوقوف على ‏منصة التتويج ‏ورفع علم الأردن عاليا في البطولة، كانت نزالات أمس قوية واستطاع ‏من خلالها المصاطفة إثبات ذاته مرة ‏أخرى محرزا المدالية الذهبية، بعد سلسلة من الانتصارات، كما نال شقرة عن ‏جدارة الميدالية الفضية".
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