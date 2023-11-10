الجمعة 10 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ذهبية وفضية وبرونزية للأردن في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

1699627525610807400
لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني يتوج بالميدالية الذهبية .-(من المصدر)
عمان - ظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني يوم أمس، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم، في ختام منافسات بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا لفئة الكبار.اضافة اعلان
ونال لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي الميدالية الفضية لوزن تحت 80 كغم، وحققت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم .
ومع انتهاء المنافسات، جاء المنتخب الوطني بالمركز الثاني في الترتيب العام للرجال برصيد 327 نقطة (ذهبيتان، وفضية، وبرونزية)، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسيدات برصيد 77 نقطة (فضية وبرونزية).
وبلغ مجموع الميداليات للأردن للرجال والسيدات في بطولة كأس الرئيس 6 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان).
وكان لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى قد حقق الميدالية الذهبية لوزن تحت 68 كغم أول من أمس، ونالت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق الميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم وحقق لاعب المنتخب الوطني فهد عمار (وزن فوق 87 كغم) الميدالية البرونزية.
وحضر منافسات يوم أمس رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد القاري، ورؤساء الاتحاد الرياضية العربية.
ويدخل المنتخب الوطني للناشئين منافسات البطولة اليوم، ويضم كلا من لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري.
وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ”الغد”: “تساهم بطولة كأس الرئيس من عيار نجمتين، في تعزيز نقاط اللاعبين التصنيفية استعدادا للتأهل لأولمبياد باريس 2024، حقق لاعبو المنتخب الوطني زيد الحلواني وزيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق نقاط مهمة في البطولة، ونتطلع لتحقيق مزيد من النقاط في الجولة الختامية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في مانشستر الشهر المقبل، والتي سيتم من خلالها معرفة هوية اللاعبين المتأهلين للأولمبياد المقبل”.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1699627251290790100

منتخب الناشئات يتطلع لفوزه الثاني أمام العراق في "غرب آسيا"

منذ 7 دقيقة
1699627108560778200

"الأولمبي" يغادر إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي

منذ 8 دقيقة
فريق السلط لكرة القدم -(من المصدر)

السلط يستضيف المنتخب الفلسطيني في مباراة ودية اليوم

منذ 11 دقيقة
1699628809160913600

عمان يسعى للتتويج بـ"يد السيدات" على حساب حرثا اليوم

منذ 13 دقيقة
1699627758790827200

أنشيلوتي يتعاطف مع جولر بعد تعرضه لإصابة جديدة

منذ 14 دقيقة
1699627416270799400

قمة مرتقبة بين مانشستر سيتي وتشيلسي.. وفرصة للتعويض أمام توتنهام وآرسنال

منذ 14 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |منذ 46 دقيقة
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |منذ 47 دقيقة
بريطانيا

‏علاقة بريطانيا بالصهيونية وإسرائيل وتداعياتها على الفلسطينيين‏

ترجمات |08 تشرين الثاني 2023
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات |07 تشرين الثاني 2023
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
 