ذهبية وفضية وبرونزية للأردن في بطولة كأس الرئيس للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - ظفر لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو زيد الحلواني يوم أمس، بالميدالية الذهبية لوزن تحت 63 كغم، في ختام منافسات بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) عن منطقة آسيا لفئة الكبار.ونال لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي الميدالية الفضية لوزن تحت 80 كغم، وحققت لاعبة المنتخب الوطني راما أبو الرب الميدالية البرونزية لوزن تحت 73 كغم .ومع انتهاء المنافسات، جاء المنتخب الوطني بالمركز الثاني في الترتيب العام للرجال برصيد 327 نقطة (ذهبيتان، وفضية، وبرونزية)، وفي المركز الخامس في الترتيب العام للسيدات برصيد 77 نقطة (فضية وبرونزية).وبلغ مجموع الميداليات للأردن للرجال والسيدات في بطولة كأس الرئيس 6 ميداليات (ذهبيتان وفضيتان وبرونزيتان).وكان لاعب المنتخب الوطني زيد مصطفى قد حقق الميدالية الذهبية لوزن تحت 68 كغم أول من أمس، ونالت لاعبة المنتخب الوطني جوليانا الصادق الميدالية الفضية لوزن تحت 67 كغم وحقق لاعب المنتخب الوطني فهد عمار (وزن فوق 87 كغم) الميدالية البرونزية.وحضر منافسات يوم أمس رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد القاري، ورؤساء الاتحاد الرياضية العربية.ويدخل المنتخب الوطني للناشئين منافسات البطولة اليوم، ويضم كلا من لين الجعافرة، ميسر الدهامشة، ملاك الأشقر، وفادية خرفان، رزان الرواشدة، سدين حمزة، سارة أبو جيش، جنى عبد الله، حلا ملكاوي، آية هاني عبد الله، إيمان إبراهيم، أحمد الخلايلة، وأنس الحسامي، عماد الجرس، جعفر الداوود، ومؤمن عصفور، محمد أبو غزال، محمد أيمن، راشد حمدان، ينال الزاهري.وقال المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف لـ”الغد”: “تساهم بطولة كأس الرئيس من عيار نجمتين، في تعزيز نقاط اللاعبين التصنيفية استعدادا للتأهل لأولمبياد باريس 2024، حقق لاعبو المنتخب الوطني زيد الحلواني وزيد مصطفى وصالح الشرباتي وجوليانا الصادق نقاط مهمة في البطولة، ونتطلع لتحقيق مزيد من النقاط في الجولة الختامية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في مانشستر الشهر المقبل، والتي سيتم من خلالها معرفة هوية اللاعبين المتأهلين للأولمبياد المقبل”.