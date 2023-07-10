الإثنين 10 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ذهبيتان للجمباز في الدورة العربية.. وأبو عرة تحسم نهائي الريشة الأردني

d86d9c09-c725-49a1-be63-87527c5a7e88
لاعبة المنتخب الوطني للمبارزة شهد الكلوب -(من المصدر)
المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية واتحاد الإعلام الرياضي
الجزائر - رفع لاعبو المنتخبات الوطنية حصيلة المشاركة الأردنية، في دورة الألعاب العربية التي تختتم السبت المقبل، إلى 27 ميدالية ملونة منها 7 ذهبيات و9 فضيات و11 برونزية. اضافة اعلان
وأضاف لاعبو المنتخبات الوطنية ميداليات ذهبية جديدة عن طريق لاعب السباح عماد زبن في سباق 100 متر حرة، ونجم الجمباز أحمد أبو السعود على جهاز حصان المقابض، ونجمة الجمباز ربى الداوود على جهاز حصان القفز، مثلما فازت لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة مريم أبو عرة بذهبية فردي السيدات على حساب زميلتها مرح عمر بنتيجة 2-0، وأضاف الوفد الأردني ثلاث فضيات بواسطة السباح عمرو الور في سباق 50 متر صدر، والمصارع سلطان عيد في وزن 82 كغم، ولاعبة المبارزة دينا منسي في سلاح الإيبيه، فيما حقق ثلاث برونزيات كل من لاعبة المبارزة شهد الكلوب في سلاح الإيبيه، والملاكمين محمود غانم في وزن فوق 92 كغم ومحمد المهيرات في وزن تحت 75 كغم.
تألق منتخب الملاكمة
وواصل المنتخب الوطني للملاكمة تألقه في دورة الألعاب العربية، حيث ضمن اللاعب حذيفة عشيش الفوز بميدالية بعد أن تأهله للدور نصف النهائي لوزن تحت 51 كغم بفوزه على الجزائري محمد مزياني.
وتأهل ثنائي الملاكمة، محمد أبو جاجة وعدي الهنداوي، إلى النزالات النهائية لوزنيهما.
وتمكن أبو جاجة من التأهل إلى نهائي وزن تحت 60 كغم بعد تغلبه على المغربي محمد حموت، فيما وصل الهنداوي إلى نهائي وزن تحت 86 كغم بعد الفوز على الجزائري عزوز بوداية.
بداية إيجابية لرجال “الطاولة”
واستهل المنتخب الوطني لكرة الطاولة مشواره بشكل إيجابي، بينما جاءت بداية منتخب السيدات سلبية. 
وتمكن منتخب الطاولة للرجال، المكون من اللاعبين: زيد أبو يمن وزياد الدميسي وحسن الحوراني وخالد خضر، من تحقيق انتصارين على كل من العراق وفلسطين بنتيجة واحدة 0-3.
وتلقى المنتخب الوطني للسيدات، المكون من زينة صدقة وتيماء يوسف وريناد الحسيني وميرا هاشم، خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره بالدورة العربية أمام البحرين والجزائر وبنتيجة واحدة 0-3. 
“الهدف” يهزم الجزائر
من ناحية ثانية، تغلب منتخب كرة الهدف على الجزائر المستضيف في مستهل مشاركته بالدورة العربية بنتيجة 18-12.  
والتقى منتخب كرة الهدف في ساعة متأخرة أمس مع المنتخب السعودي في ثاني مبارياته بالدورة.
ويشارك في منافسات كرة الهدف 4 منتخبات هي: الجزائر والسعودية وقطر والأردن، حيث تلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض ومن ثم تلتقي في الدور نصف النهائي (الأول مع الرابع والثاني مع الثالث).
وفي منافسات المصارعة الرومانية، ودع اللاعب مصطفى القاضي منافسات وزن تحت 82 كغم بعد خسارته لثلاثة نزالات أمام كل من العراقي سجاد علي والسعودي حسان الحارثي والجزائري محمد ياسيني.
وفي السباحة، حل السباح زياد السلعوس بالمركز الخامس في سباق 50 متر صدر بزمن قدره (30:10) ثانية، والسباح عدنان العبداللات خامسا في سباق 400 متنوع بزمن (4:49:93) دقيقة. 
وفي المبارزة، تغلب لاعب المنتخب الوطني قصي حبوب على السعودي إبراهيم الحديب في منافسات سلاح الفلوريه بنتيجة 15-7 في دور الـ16، قبل أن يودع المنافسات من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام القطري علي عويضة بنتيجة 8-15.
وخرج لاعب المنتخب الوطني للمبارزة إياس الزمر من الدور ربع النهائي لمسابقة سلاح الفلوريه بعد خسارته أمام الكويتي علي عباس بنتيجة 9-15.
وفي الجمباز، احتل لاعب المنتخب الوطني أحمد حبيب المركز الرابع ضمن منافسات جهاز حصان المقابض بمجموع نقاط وقدره (13,267) نقطة. 
وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره الجزائري بنتيجة 0-3 بواقع (14-25، 24-26، 14-25)، وذلك في اللقاء الذي جرى في صالة حرشة حسان بالجزائر العاصمة. 
منافسات اليوم
ويختتم المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال مشواره في الدور التمهيدي من الدورة العربية عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الأردن، وذلك عندما يلتقي المنتخب البحريني في الصالة متعددة الرياضات في مدينة تيبازة. 
وينهي المنتخب الوطني لكرة الطاولة للسيدات مشاركته في الدور التمهيدي مساء اليوم أيضا بمواجهة العراق بدءا من الساعة السادسة مساء في الصالة ذاتها. 
ويخوض المنتخب الوطني لكرة الهدف مباراته الثالثة في الدورة بلقاء قطر عند الساعة السابعة مساء في الصالة متعددة الرياضات حيدرة بالجزائر العاصمة. 
وتبدأ لاعبتا المنتخب الوطني للشطرنج غيداء العطار وربى القضاة مساء اليوم مشاركتهما في منافسات الشطرنج السريع والتي ستقام على طريقة النظام السويسري من 9 جولات. 
وسيظهر لاعبو المنتخبات الوطنية اليوم في منافسات الملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والمصارعة.
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)

شلباية يحتل صدارة العرب ويبدأ مشواره ببطولة شيكاغو اليوم منذ1 ساعة

ليفاندوفسكي

ليفاندوفسكي يرفض عرض "مغر" للعب في السعودية منذ3 ساعة

1688902137385360700

مانشستر سيتي يفتتح المشوار بلقاء بيرنلي.. وقمة مبكرة تجمع تشلسي وليفربول 09 تموز 2023

1688893137195059200

الظروف المالية تعيق إقامة معسكرات خارجية للأندية 09 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمين الشناينة

الفيصلي يتغلب على شباب الأردن بـ3 أهداف ضمن بطولة الدرع

منذ 5 دقيقة
17-10-2022_12_35_06_GomhuriaOnline_401666002906

بسبب منتخب مصر.. بوادر أزمة بين صلاح وليفربول

منذ 38 دقيقة
Untitled-1

البداوي يحقق أبرز الإنجازات الأردنية في "مستر يونيفرس الأردن"

منذ1 ساعة
لاعب مغير السرحان صهيب أبو هشهش يحتفل بأحد الأهداف ببطولة الدرع - (من المصدر)

أبو هشهش: هدف مغير السرحان الثبات بـ"المحترفين".. وصدارة الهدافين مجهود جماعي

منذ1 ساعة
لاعب الفيصلي عبد الله عوض ينتقل الى فريق السلط على سبيل الاعارة - ( من المصدر)

جماهير "المحترفين" تنتظر إعلان القوائم النهائية الأحد

منذ1 ساعة
لاعب معان مهدي علامة يجري بالكرة ولاعب سحاب أحمد طنوس يلاحقه - (من المصدر)

سحاب يتخطى معان بصعوبة في درع "المئوية"

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

خطة إسرائيل للحدود مع الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

أوضاع الأردنيين.. الصمت أفضل!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قراءة في النمو الاقتصادي

سلامة الدرعاوي |اليوم

هل اقتربت الثورة من الجمهورية الخامسة؟

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

مأزق السلطة وتقويتها

سميح المعايطة |اليوم

الحزب في الأردن أسير اثنين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات | منذ1 ساعة
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
 