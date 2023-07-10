ذهبيتان للجمباز في الدورة العربية.. وأبو عرة تحسم نهائي الريشة الأردني

اضافة اعلان

المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية واتحاد الإعلام الرياضيالجزائر - رفع لاعبو المنتخبات الوطنية حصيلة المشاركة الأردنية، في دورة الألعاب العربية التي تختتم السبت المقبل، إلى 27 ميدالية ملونة منها 7 ذهبيات و9 فضيات و11 برونزية.وأضاف لاعبو المنتخبات الوطنية ميداليات ذهبية جديدة عن طريق لاعب السباح عماد زبن في سباق 100 متر حرة، ونجم الجمباز أحمد أبو السعود على جهاز حصان المقابض، ونجمة الجمباز ربى الداوود على جهاز حصان القفز، مثلما فازت لاعبة المنتخب الوطني للريشة الطائرة مريم أبو عرة بذهبية فردي السيدات على حساب زميلتها مرح عمر بنتيجة 2-0، وأضاف الوفد الأردني ثلاث فضيات بواسطة السباح عمرو الور في سباق 50 متر صدر، والمصارع سلطان عيد في وزن 82 كغم، ولاعبة المبارزة دينا منسي في سلاح الإيبيه، فيما حقق ثلاث برونزيات كل من لاعبة المبارزة شهد الكلوب في سلاح الإيبيه، والملاكمين محمود غانم في وزن فوق 92 كغم ومحمد المهيرات في وزن تحت 75 كغم.تألق منتخب الملاكمةوواصل المنتخب الوطني للملاكمة تألقه في دورة الألعاب العربية، حيث ضمن اللاعب حذيفة عشيش الفوز بميدالية بعد أن تأهله للدور نصف النهائي لوزن تحت 51 كغم بفوزه على الجزائري محمد مزياني.وتأهل ثنائي الملاكمة، محمد أبو جاجة وعدي الهنداوي، إلى النزالات النهائية لوزنيهما.وتمكن أبو جاجة من التأهل إلى نهائي وزن تحت 60 كغم بعد تغلبه على المغربي محمد حموت، فيما وصل الهنداوي إلى نهائي وزن تحت 86 كغم بعد الفوز على الجزائري عزوز بوداية.بداية إيجابية لرجال “الطاولة”واستهل المنتخب الوطني لكرة الطاولة مشواره بشكل إيجابي، بينما جاءت بداية منتخب السيدات سلبية.وتمكن منتخب الطاولة للرجال، المكون من اللاعبين: زيد أبو يمن وزياد الدميسي وحسن الحوراني وخالد خضر، من تحقيق انتصارين على كل من العراق وفلسطين بنتيجة واحدة 0-3.وتلقى المنتخب الوطني للسيدات، المكون من زينة صدقة وتيماء يوسف وريناد الحسيني وميرا هاشم، خسارتين متتاليتين في مستهل مشواره بالدورة العربية أمام البحرين والجزائر وبنتيجة واحدة 0-3.“الهدف” يهزم الجزائرمن ناحية ثانية، تغلب منتخب كرة الهدف على الجزائر المستضيف في مستهل مشاركته بالدورة العربية بنتيجة 18-12.والتقى منتخب كرة الهدف في ساعة متأخرة أمس مع المنتخب السعودي في ثاني مبارياته بالدورة.ويشارك في منافسات كرة الهدف 4 منتخبات هي: الجزائر والسعودية وقطر والأردن، حيث تلعب هذه المنتخبات ضد بعضها البعض ومن ثم تلتقي في الدور نصف النهائي (الأول مع الرابع والثاني مع الثالث).وفي منافسات المصارعة الرومانية، ودع اللاعب مصطفى القاضي منافسات وزن تحت 82 كغم بعد خسارته لثلاثة نزالات أمام كل من العراقي سجاد علي والسعودي حسان الحارثي والجزائري محمد ياسيني.وفي السباحة، حل السباح زياد السلعوس بالمركز الخامس في سباق 50 متر صدر بزمن قدره (30:10) ثانية، والسباح عدنان العبداللات خامسا في سباق 400 متنوع بزمن (4:49:93) دقيقة.وفي المبارزة، تغلب لاعب المنتخب الوطني قصي حبوب على السعودي إبراهيم الحديب في منافسات سلاح الفلوريه بنتيجة 15-7 في دور الـ16، قبل أن يودع المنافسات من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام القطري علي عويضة بنتيجة 8-15.وخرج لاعب المنتخب الوطني للمبارزة إياس الزمر من الدور ربع النهائي لمسابقة سلاح الفلوريه بعد خسارته أمام الكويتي علي عباس بنتيجة 9-15.وفي الجمباز، احتل لاعب المنتخب الوطني أحمد حبيب المركز الرابع ضمن منافسات جهاز حصان المقابض بمجموع نقاط وقدره (13,267) نقطة.وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للرجال أمام نظيره الجزائري بنتيجة 0-3 بواقع (14-25، 24-26، 14-25)، وذلك في اللقاء الذي جرى في صالة حرشة حسان بالجزائر العاصمة.منافسات اليومويختتم المنتخب الوطني لكرة الطاولة للرجال مشواره في الدور التمهيدي من الدورة العربية عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الأردن، وذلك عندما يلتقي المنتخب البحريني في الصالة متعددة الرياضات في مدينة تيبازة.وينهي المنتخب الوطني لكرة الطاولة للسيدات مشاركته في الدور التمهيدي مساء اليوم أيضا بمواجهة العراق بدءا من الساعة السادسة مساء في الصالة ذاتها.ويخوض المنتخب الوطني لكرة الهدف مباراته الثالثة في الدورة بلقاء قطر عند الساعة السابعة مساء في الصالة متعددة الرياضات حيدرة بالجزائر العاصمة.وتبدأ لاعبتا المنتخب الوطني للشطرنج غيداء العطار وربى القضاة مساء اليوم مشاركتهما في منافسات الشطرنج السريع والتي ستقام على طريقة النظام السويسري من 9 جولات.وسيظهر لاعبو المنتخبات الوطنية اليوم في منافسات الملاكمة والمبارزة ورفع الأثقال والمصارعة.