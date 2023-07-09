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ذهبيتان للجمباز في دورة الألعاب العربية (الجزائر 2023)

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لاعب المنتخب أحمد أبو السعود

عمان - الغد - حقق منتخبنا الوطني للجمباز ميداليتين ذهبيتين اليوم الأحد في منافسات الدورة العربية (الجزائر 2023) والتي تقام منافساتها في القاعة الرياضية بالمركب الأولمبي في مدينة وهران الجزائرية.

وجاءت الميدالية الذهبية الأولى عن طريق لاعبة المنتخب الوطني للجمباز ربى الداوود ضمن منافسات جهاز حصان القفز بعد تصدرها نهائي منافسات هذا الجهاز بمجموع نقاط بلغ (12,767) نقطة.

وجاءت الميدالية الذهبية الثانية من خلال لاعب المنتخب أحمد أبو السعود ضمن منافسات جهاز حصان المقابض بحلوله بالمركز الأول بمجموع نقاط بلغ ( 14,200) نقطة.

فيما حل زميلهم لاعب المنتخب الوطني أحمد حبيب بالمركز الرابع ضمن منافسات جهاز حصان المقابض بمجموع نقاط وقدره ( 13,267) نقطة.

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