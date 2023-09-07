الخميس 07 أيلول 2023
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ذهبيتان وفضية وبرونزية للأردن في بطولة آسيا لأشبال وزهرات التايكواندو

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لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو أسامة المناصير يتوج بالذهبية - (من المصدر)
‏عمان - ظفر لاعبو المنتخب الوطني للأشبال أسامة المناصير (فئة طول 160 سم) وليان ‏الرواشدة (فئة طول 164 سم) بميداليتين ‏ذهبيتين، وسولاف العدوان (فئة طول 160 سم)  بالميدالية الفضية ونالت سيلينا وريكات (فئة طول 156 سم) الميدالية ‏البرونزية ‏يوم أمس في بطولة آسيا الخامسة للتايكواندو للأشبال ‏والزهرات، والمقامة في العاصمة اللبنانية بيروت‎ ‎ليصبح رصيد ‏الأردن في البطولة ‏‎‏7 ميداليات (2 ذهب 2 فضة و3 برونزيات).‏اضافة اعلان
وكان أول أيام البطولة لاعب المنتخب الوطني محمد الفايز (فئة طول 156سم) قد حقق الميدالية الفضية كما نالت لاعبتا المنتخب الوطني ‏للزهرات صفاء عنيزات ( فئة طول 144 سم) وزين ملحم ( فئة طول 152 سم) ميداليتين برونزيتين‎.‎
وخرج أمس من البطولة أحمد ربابعة (فئة طول 172 سم)  وعلاء درادكة (فئة طول 164 سم)  وزينب بصيلة (فئة طول 168 سم)‏
ويستأنف المنتخب الوطني اليوم مشاركته في البطولة حيث يلعب عدد من أقوى لاعبي المنتخب الوطني للأشبال والزهرات  كل من ‏المعتز بالله السخني (فئة طول 176 سم) ومحمد سلمي (فئة طول 180 سم) وحمزة حسين (فئة طول فوق 180 سم) ورانيا فضل (فئة ‏طول 172سم) ولمى البقور (فئة طول 176 سم).‏
وقال أمين سر اتحاد التايكواندو المتواجد في لبنان مع المنتخب الوطني للأشبال والزهرات لـ :” الغد”:” نتائج لاعبي المنتخب الوطني ‏أكثر من رائعة ومبشرة بمستقبل مبهر للاعبين الواعدين الذين سيشكلون نواة المستقبل في رياضة التايكواندو، امس حقق لاعبو ‏المنتخب الوطني ميداليتين ذهبتين وفضية وبرونزية وسبق ذلك في اليوم الأول نيل ميداليتين برونزيتين، نتطلع اليوم لتحقيق مزيد ‏من النتائج المميزة للأردن”.‏
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