الخميس 07 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ذيابات: قوة ثلاثي القمة تعقد مهمة الرمثا بالمنافسة على الدوري

لاعب فريق الرمثا هايل ذيابات - (من المصدر)
لاعب فريق الرمثا هايل ذيابات - (من المصدر)
 أكد لاعب المنتخب الأولمبي وفريق الرمثا لكرة القدم هايل ذيابات، أن قوة فرق الحسين إربد، الوحدات والفيصلي فنيا وماليا، عقدت من مهمة فريقه بالمنافسة على لقب الدوري، نظرا لفارق الإمكانيات والخبرات التي تصب في مصلحتهم.اضافة اعلان
وبين ذيابات في حديث خاص لـ"الغد"، أن هدف فريقه في الموسم الحالي هو المنافسة على القمة، بعد المستويات المثيرة التي قدمها "غزلان الشمال" في مسابقة درع الاتحاد بداية الموسم الحالي، إلا أن قلة الخبرة ومشاكل تسجيل اللاعبين ستقف عائقا كبيرا في تحقيق الطموحات.
وأضاف: "حققنا نتائج مرضية في النصف الأول من مرحلة الذهاب بالدوري، وخسائرنا كانت أمام فرق منافسة باستثناء الخسارة المفاجئة أمام معان، وكل فريق معرض للانتكاسة في مرحلة معينة، ونحن قادرون على العودة من جديد لسكة الانتصارت الفترة المقبلة".
ولفت ذيابات، إلى أنه رفض عرضا من الدوري المغربي وآخر من الليبي قبل انطلاق الموسم الحالي، موضحا أنه كان يرغب في خوض تجربة احترافية في بطولات قوية، إلا أن تواضع قيمة العرض ماديا تسببت في رفضه وإدارة الرمثا العرضين، علما بأن عقده يستمر مع النادي إلى العام 2027.
وحضر ذيابات البالغ من العمر 21 عاما، في جميع مباريات فريقه السابقة ببطولة الدوري للموسم الحالي، من دون غيابه عن أي دقيقة، إلا أنه سيغيب عن مواجهة يوم غد أمام شباب العقبة في ختام الجولة التاسعة من عمر البطولة، بسبب إصابة تعرض لها مؤخرا مع "الأولمبي" في السعودية.
وتابع: "نملك في المنتخب الأولمبي كادرا تدريبيا على مستوى عال بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، واستعداداتنا متميزة بخوض مباريات أمام فرق قوية، وأتمنى الشفاء العاجل للاعب أمين الشنانية المرشح بقوة للغياب عن نهائيات آسيا، وهو لاعب مميز قد نفتقده في البطولة، إلا أن المنتخب يضم لاعبين مميزين في مختلف المراكز".
وأوضح ذيابات، أن فرصة المنتخب الأولمبي كبيرة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، مؤكدا عزمه وزملاؤه في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره للكرة الأردنية، رغم وجود منتخبات مميزة في المجموعة مثل قطر صاحبة الضيافة وأستراليا.
وبدأ الظهير الأيمن للرمثا و"الأولمبي" مسيرته الكروية في مراكز الأمير علي للواعدين، قبل انضمامه للفئات العمرية لنادي الرمثا، منضما للفريق الأول في العام 2020، تحت قيادة المدرب جمال محمود، الذي منحه فرصة المشاركة لأول مرة أمام الفيصلي بدوري المحترفين، والتي حقق فيها فريقه الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، علما بأنه طالب على مقاعد الدراسة في جامعة اليرموك بتخصص الرياضة.
وأعرب ذيابات عن تقديره لمدرب الرمثا وسيم البزور، الذي يتعامل مع اللاعبين بمودة واحترام شديدين، ولا يشعرهم بالسلطة التي يفرضها المدرب عادة على اللاعبين، متمنيا استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم أملا في تحقيق أفضل النتائج وإسعاد جماهير النادي.
ويطمح ذيابات إلى اللعب على مستويات عالية والاحتراف في أوروبا خلال الأعوام المقبلة، مؤكدا أن قدراته الفنية الدفاعية والهجومية تخوله اللعب في تلك البطولات، مع سعيه إلى تطوير مستواه باستمرار.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب الوحدات أنس العوضات يجري بالكرة أمام متابعة لاعب معان عبد الرحمن مرعي - (تصوير: أمجد الطويل)

الحسين والوحدات يواصلان التقدم عبر مغير السرحان ومعان

منذ 41 دقيقة
مدرب المنتخب الوطني تحت 15 سنة عبدالله القططي- (من المصدر)

الإعلان عن تشكيلة منتخب تحت 15 سنة لبطولة غرب آسيا

منذ 46 دقيقة
فرحة لاعبي فريق شباب الحسين بلقب دوري الشباب للكرة الطائرة أمس - (من المصدر)

شباب الحسين يتوج بلقب دوري الشباب للكرة الطائرة

منذ 47 دقيقة
سمو الأمير راشد بن الحسن

الاتحاد العربي للتايكواندو يهنئ الأمير راشد بإنجازات المنتخب الوطني

منذ 50 دقيقة
المعد يعقوب القهوجي خلال لعبه للوحدات في وقت سابق - (الغد)

لاعبو شباب الحسين يستعدون لمعسكر مصر.. وتأجيل "شاطئية" غرب آسيا

منذ1 ساعة
تتويج المنتخب الوطني للواعدات بالميدالية البرونزية ببطولة غرب آسيا - (من المصدر)

نتائج "الواعدات" في غرب آسيا انعكاس لتراجع الكرة النسوية

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

رؤية ولي العهد وجذب الاستثمارات

موسى الساكت |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 