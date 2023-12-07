ذيابات: قوة ثلاثي القمة تعقد مهمة الرمثا بالمنافسة على الدوري

مهند جويلس

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أكد لاعب المنتخب الأولمبي وفريق الرمثا لكرة القدم هايل ذيابات، أن قوة فرق الحسين إربد، الوحدات والفيصلي فنيا وماليا، عقدت من مهمة فريقه بالمنافسة على لقب الدوري، نظرا لفارق الإمكانيات والخبرات التي تصب في مصلحتهم.وبين ذيابات في حديث خاص لـ"الغد"، أن هدف فريقه في الموسم الحالي هو المنافسة على القمة، بعد المستويات المثيرة التي قدمها "غزلان الشمال" في مسابقة درع الاتحاد بداية الموسم الحالي، إلا أن قلة الخبرة ومشاكل تسجيل اللاعبين ستقف عائقا كبيرا في تحقيق الطموحات.وأضاف: "حققنا نتائج مرضية في النصف الأول من مرحلة الذهاب بالدوري، وخسائرنا كانت أمام فرق منافسة باستثناء الخسارة المفاجئة أمام معان، وكل فريق معرض للانتكاسة في مرحلة معينة، ونحن قادرون على العودة من جديد لسكة الانتصارت الفترة المقبلة".ولفت ذيابات، إلى أنه رفض عرضا من الدوري المغربي وآخر من الليبي قبل انطلاق الموسم الحالي، موضحا أنه كان يرغب في خوض تجربة احترافية في بطولات قوية، إلا أن تواضع قيمة العرض ماديا تسببت في رفضه وإدارة الرمثا العرضين، علما بأن عقده يستمر مع النادي إلى العام 2027.وحضر ذيابات البالغ من العمر 21 عاما، في جميع مباريات فريقه السابقة ببطولة الدوري للموسم الحالي، من دون غيابه عن أي دقيقة، إلا أنه سيغيب عن مواجهة يوم غد أمام شباب العقبة في ختام الجولة التاسعة من عمر البطولة، بسبب إصابة تعرض لها مؤخرا مع "الأولمبي" في السعودية.وتابع: "نملك في المنتخب الأولمبي كادرا تدريبيا على مستوى عال بقيادة المدرب عبد الله أبو زمع، واستعداداتنا متميزة بخوض مباريات أمام فرق قوية، وأتمنى الشفاء العاجل للاعب أمين الشنانية المرشح بقوة للغياب عن نهائيات آسيا، وهو لاعب مميز قد نفتقده في البطولة، إلا أن المنتخب يضم لاعبين مميزين في مختلف المراكز".وأوضح ذيابات، أن فرصة المنتخب الأولمبي كبيرة في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، مؤكدا عزمه وزملاؤه في تحقيق الحلم الذي طال انتظاره للكرة الأردنية، رغم وجود منتخبات مميزة في المجموعة مثل قطر صاحبة الضيافة وأستراليا.وبدأ الظهير الأيمن للرمثا و"الأولمبي" مسيرته الكروية في مراكز الأمير علي للواعدين، قبل انضمامه للفئات العمرية لنادي الرمثا، منضما للفريق الأول في العام 2020، تحت قيادة المدرب جمال محمود، الذي منحه فرصة المشاركة لأول مرة أمام الفيصلي بدوري المحترفين، والتي حقق فيها فريقه الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، علما بأنه طالب على مقاعد الدراسة في جامعة اليرموك بتخصص الرياضة.وأعرب ذيابات عن تقديره لمدرب الرمثا وسيم البزور، الذي يتعامل مع اللاعبين بمودة واحترام شديدين، ولا يشعرهم بالسلطة التي يفرضها المدرب عادة على اللاعبين، متمنيا استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم أملا في تحقيق أفضل النتائج وإسعاد جماهير النادي.ويطمح ذيابات إلى اللعب على مستويات عالية والاحتراف في أوروبا خلال الأعوام المقبلة، مؤكدا أن قدراته الفنية الدفاعية والهجومية تخوله اللعب في تلك البطولات، مع سعيه إلى تطوير مستواه باستمرار.