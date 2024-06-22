رأفت علي.. تحد جديد لإعادة الاستقرار الفني للوحدات

مصطفى بالو

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عمان- كما تغنت الجماهير الوحداتية بـ"بيكاسو الكرة الأردنية" لاعبا، وهتفت له طويلا ونادته ورقصت معه طويلا على "أهازيج" وحداتية ملأت ستاد الحسن بإربد صخبا وفرحا، بعد أن قاد المدير الفني للوحدات رأفت علي مركب "الأخضر" بنجاح إلى الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأردن "CFI" للمحترفين، وخرج من "عنق الزجاجة" أمام الرمثا الذي تقدم بهدف السبق، وعاد بـ"ريمونتادا" للذكرى رغم لعبه منقوص الصفوف بعد طرد لاعبه محمود شوكت في الدقيقة 35 من عمر مباراة الدور ثمن النهائي.رأفت علي.. جرأة تدريبية ونتائجعبر رأفت علي عن جرأته، عندما قبل التحدي في قيادة الوحدات في ظل ظروف صعبة مر بها الفريق بالموسم 2023-2024، حين كان الوحدات يقف بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحسين إربد برصيد 40 نقطة، خلفا للمدير الفني الثالث المستقيل أمجد أبوطعيمة، حيث تولى رأفت علي المهمة الفنية للوحدات في منتصف آذار (مارس) الماضي، وتجلت جرأته أيضا عندما يواجه في المباراة الأولى له، المنافس التقليدي الفيصلي لحساب الجولة 15 من عمر الدوري، برفقة مساعده باسم فتحي ومدرب حراس المرمى وسام حزين.ورغم أن رأفت وجهازه المعاون، تلقوا ضربة موجعة في بداية المشوار بالخسارة 0-2، إلا أنه خطف نقطة من المتصدر الحسين إربد بعد التعادل 0-0 في الجولة 16، وقاد الوحدات للفوز على شباب الأردن 3-0 في الجولة 17، وأتبعه بالفوز على السلط في الجولة 18، 3-0، وتعادل مع الرمثا 1-1 في الجولة 19، والفوز على معان 1-0 في الجولة 20، والفوز الكبير على سحاب 6-2 في الجولة 21، والفوز على العقبة 1-0 في الأسبوع الأخير من عمر الدوري، لينهي "الأخضر" مشواره بالدوري بالمركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق 9 نقاط عن الفيصلي بالمركز الثاني برصيد 57 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن بطل الدوري الحسين إربد برصيد 59 نقطة، ويضاف إلى ذلك، قيادة رأفت فريق الوحدات لتجاوز عقبة مغير السرحان في ربع نهائي كأس الأردن 1-0، وإقصائه الرمثا من دور نصف النهائي للمسابقة 3-1.بالأرقام قاد رأفت علي الوحدات في 10 مباريات منذ تسلمه المهمة الفنية للوحدات بالدوري والكأس، حقق الفوز في 7 وخسر مباراة وحيدة وتعادل مرتين، وجمع الوحدات في حقبته 17 نقطة في 8 جولات، بعد أن جمع الفريق 31 نقطة في 14 جولة في عهد الصربي داركو ورشيد جابر وأسامة ابوطعيمة ورأفت العلامي، الذي قاد الوحدات لللفوز على الفيصلي، وخرج بالعلامة الكاملة مرتين مع الوحدات بعبوره الدور ثمن النهائي وربع النهائي من مسابقة كأس الأردن، والتي يقف فيها في الدور نصف النهائي مواجها شباب الأردن اليوم، ووضعها رأفت علي أحد أهدافه بعد ابتعاده عن المنافسة بالدوري للموسم الحالي، والاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي و12 في تاريخ نادي الوحدات.الوحدات وعدم الاستقرار الفنيعانت جماهير الوحدات من عدم الاستقرار الفني للجهاز الفني منذ موسم 2022، حين بدأ الوحدات بالبرازيلي فييرا الذي تعاقد معه أواخر كانون الأول (يناير) من العام 2022، الذي ما لبث وأن أنهى عقده بالتراضي خلال شهر آذار (مارس)، حين ودع حامل لقب بطولة الدرع منافساتها من الدور الأول، بعد أن حل ثانيا في مجموعته برصيد 4 نقاط، خلف الفيصلي الذي تأهل متصدرا برصيد 7 نقاط.وبعد رحيل فييرا، تولى المهمة الفنية لمساعدة رأفت علي خلال شهر آذار (مارس) من العام 2022، مدرب حراس المرمى رشيد النجار، وقادا "الأخضر" في بطولة القدس والكرامة التي فاز الوحدات بلقب نسختها الأولى، وبقي رأفت علي مساعدا للمدير الفني الجديد رائد عساف لقيادة الفريق في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، والتي قدم فيها الفريق أداء ونتائج مشرفة، وكان على موعد مع التأهل للدور التالي لولا تعادل الفيصلي السعودي في وقت متأخر من المباراة التي انتهت 1-1، وحل رابعا في مجموعته الخامسة برصيد 6 نقاط، وبقي عساف ورأفت في القيادة الفنية لفريق الوحدات في عدد من جولات الدوري في ذلك الموسم، إلا أنه قدم استقالته لإدارة النادي خلال شهر أيار (مايو) للعام ذاته.وتعاقد بعدها الوحدات مع الفرنسي جوميز في نهاية أيار (مايو) من العام 2022، ووقف فيه "الأخصر" ثانيا في بطولة دوري المحترفين برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق الأهداف على الحسين إربد الذي حل ثانيا بالرصيد ذاته، وبفارق نقطة عن الفيصلي الذي توج باللقب برصيد51 نقطة، إلا أن جوميز نجح في إنقاد موسم الوحدات وقتها، بالظفر بلقب كأس الأردن للمرة 11 في تاريخه، بعد الفوز بالمباراة النهائية على العقبة بهدف شهاب القنبر.ورأفت علي الذي عين مديرا فنيا للوحدات في أواخر الموسم 2023-2024، بعد معاناة جديدة للفريق من عدم الاستقرار الفني حين بدأ الوحدات موسمه مع البوسني داركو في أواخر آذار (مارس) من العام 2023، وقاد الفريق خلال منافسات درع المئوية، التي أقيمت مبارياته بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفاز بلقبها الفيصلي بعد تصدر الترتيب العام برصيد31 نقطة، والوحدات ثانيا برصيد 24 نقطة، وقاد الفريق في بطولة القدس والكرامة والتي احتفظ الوحدات بلقبها للمرة الثانية على التوالي، والذي قاد الوحدات للتتويج بلقب كأس السوبر للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على الفيصلي ذهابا 2-1 وإيابا 1-0، ومباراتيه أمام الأهلي والجليل بالدوري، وأهلي دبي في ملحق دوري أبطال آسيا، إلا أنه اعتذر عن استكمال المهمة الفنية وودع الوحدات بالتراضي، ليقود الفريق مساعده رأفت العلامي في مباريات عدة بالدوري، إلى حين التعاقد مع العُماني رشيد جابر في أواخر آب (أغسطس) الماضي، بهدف استرداد لقب الدوري وجلب لقب كأس الاتحاد الآسيوي العنيد، إلا أن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن جابر، ليغادر الأخير الوحدات بالتراضي، في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2023، خلال فترة توقف المنافسات المحلية، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات آسيا 2023.وتعاقد الوحدات في فترة توقف المنافسات، مع المحلي أمجد أبوطعيمة في الثاني من كانون الثاني (يناير) من العام 2023، والذي لم يقنع الجماهير الوحداتية بالأداء والنتائج، بعد أن باشر مهمته بالخسارة أمام المتصدر والمنافس المباشر الحسين إربد بنتيجة 1-2 في مباراة مؤجلة، وإن حقق الفوز في مباراته المؤجلة الثانية على الرمثا بنتيجة 3-0، إلا أن أصوات الجماهير تعالت برحيله خلال انطلاق مرحلة اياب الدوري، خاصة بعد تعادلي الفريق السلبيين أمام الأهلي والجليل، ولم يغير الحال فوزه الصعب على مغير السرحان بنتيجة 2-1 ، ما دفعه لتقديم استقالته وإنهاء عقده بالتراضي في 11 آذار (مارس) الماضي، في فترة التوقف الجديدة للمنافسات بسبب استحقاقات المنتخبين الأول والأولمبي، ليتم التعاقد مع رأفت علي وجهازه المعاون بعدها بأيام ويقود الفريق منذ الجولة 15 بالدوري.رأفت علي .. هل يرسي الاستقرار الفني؟وبعد نجاح رأفت علي بالأرقام، من حيث النتائج منذ استلامه المهمة الفنية للوحدات في آذار (مارس) الماضي، ويمر بمركب الوحدات رغم الأمواج المتلاطمة، نحو تحقيق هدفه الأهم بالاحتفاظ بلقب كأس الأردن، بعد ابتعاده عن المنافسة بالدوري، وهو يطمح إلى تجاوز عقبة شباب الأردن في المباراة التي تجمعها اليوم في الدور نصف النهائي من بطولة "CFI"، بعد أن نجح في قيادة الفريق بعبور الدورين ثمن وربع النهائي مؤخرا.ورغم أن الجماهير في بداية تعاقد الإدارة مع رأفت علي مديرا فنيا للفريق، لم يعلو مؤشر طموحاتها كثيرا، تبعا للتجارب السابقة لـ"البيكاسو" الذي تواجد في الجهاز الفني لفريق الوحدات في 4 مرات سابقة، ولم يقدم ما يشفع له منذ أن تواجد مساعدا في الجهاز الفني بقيادة السوري عماد خانكان في الموسم 2015-2016، برفقة زميل الدرب فيصل إبراهيم، إلا أن الجهاز الفني قدم استقالته بعد أن لازمه سوء النتائج، وتواجد للمرة الثانية برفقة البرازيلي جورفان فييرا، في بداية الموسم 2022-2023.وكانت المرة الثالثة لرأفت علي في الجهاز الفني للوحدات، عندما أسندت إليه إدارة النادي مهمة قيادة الفريق في بطولة القدس والكرامة التي توج الفريق بلقب نسختها الأولى في فلسطين، وتواجد رأفت علي للمرة الرابعة مساعدا للمدير الفني رائد عساف، وقادا الفريق في مشاركته الثانية بدوري أبطال آسيا، ومباريات عدة، في الدوري المحلي قبل قدوم الفرنسي جوميز.وفي ظل تلك المعطيات، هل ينجح رأفت علي في تأكيد أحقيته بالاستمرار في القيادة الفنية لفريق الوحدات، وإرساء قواعد متينة للاستقرار الفني الذي غاب عن الفريق في الموسمين الماضيين، ويقدم وثائق اعتماده مديرا فنيا لفريق الوحدات في الموسم المقبل، في ظل رضا الجماهير إلى حد ما عن النتائج والأداء في حقبته الفنية، لكن تبقى الإجابة مرهونة بقدرته على قيادة الفريق للاحتفاظ بلقب كأس الأردن، وتجاوز عقبتي الدور نصف النهائي والمشهد النهائي من البطولة التي تنتهي في 28 حزيران (يونيو) الحالي وقدرته على إنقاذ موسم الوحدات.