رؤساء أندية المحترفين يرفضون تقليص عدد الفرق

يحيى قطيشات

عمان- أكد رؤساء أندية المحترفين، رفضهم لتوجهات اتحاد الكرة الواضحة بتقليص عدد أندية المحترفين اعتبارا من الموسم بعد المقبل الى عشرة فرق، بهبوط 4 فرق، وأقامت منافسات الدوري على ثلاث مراحل.

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وبين الرؤساء خلال الاجتماع الذي جرى مساء اليوم بدعوة خاصة من رئيس نادي الوحدات الدكتور بشار الحوامدة وتم خارج َمقر النادي بحضور ممثلي الاندية باستثناء ممثلي ناديي معان وشباب العقبة، ضرورة إيجاد آلية بين الاتحاد والأندية تساهم في التخفيف من الأعباء المالية على الأندية والعقوبات المالية على الأندية في ظل شكاوى اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، خصوصا ان هناك عقوبة متنظرة بحق العديد من أندية المحترفين بحرمان القيد في الموسم المقبل، في ظل عدم قدرة الأندية على تسديد الالتزامات للاعبين خلال الموسم الحالي، حيث ان غالبية الفرق عليها مستحقات ورواتب مستحقة للاعبين.

وتم مخاطبة اتحاد الكرة رسميا بمطالبات الأندية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية بعد نهاية الموسم الحالي، لبحث كافة الأمور التي تتعلق بالموسم المقبل.

وكان اتحاد كرة القدم، عقد الأسبوع الماضي ، خلوة مع رؤساء وممثلي أندية المحترفين، لمناقشة واقع الحال للكرة الأردنية والتحديات التي تواجه المنظومة والأهداف الرئيسية، تمهيدا لإطلاق استراتيجية الاتحاد لكرة القدم الأردنية خلال السنوات الخمس القادمة، ‎وجرى خلال الخلوة، استعراض مخرجات استراتيجية الاستدامة والتمكين المالي والتي أطلقها الاتحاد قبل 3 أعوام، ومدى انعكاسها على إنفاق الأندية ومساهمتها في خفض المديونية، مع الاستمرار بالتمكين المالي والإداري، وتحديد سقوف للإنفاق خلال كل موسم، للوصول إلى الملاءة المالية على المستوى المتوسط والبعيد.

‎كما استعرض الاتحاد نموذج جديد للبطولات المحلية للسنوات الأربع المقبل.