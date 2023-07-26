الخميس 27 تموز 2023
النسخة المطبوعة

رئيسا الفيصلي والوحدات يحثان على الروح الرياضية ويرصدان المكافآت في "السوبر"

مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول المرور من لاعب الفيصلي إحسان حداد في ذهاب “السوبر” - (تصوير: أمجد الطويل)
مهاجم الوحدات سيدريك هنري يحاول المرور من لاعب الفيصلي إحسان حداد في ذهاب “السوبر” - (تصوير: أمجد الطويل)
حرصت إدارتا الفيصلي والوحدات على زيارة تدريبات فريقيهما قبل مواجهة الإياب الحاسمة من كأس السوبر والتي تجمع الفريقين عند الساعة الثامنة من مساء يوم غد على ستاد عمان الدولي.اضافة اعلان
وحفزت إدارة الناديين اللاعبين، من خلال الاعلان عن مكافآت مالية مجزية في حال التتويج، والتأكيد على أهمية الفوز معنويا قبل الانتقال لمنافسات دوري المحترفين.
 وطلب رئيس نادي الفيصلي م. نضال الحديد ورئيس نادي الوحدات بشار الحوامدة من اللاعبين الالتزام بالروح الرياضية والتركيز على المباراة، وتقديم أفضل الأداء الفني وصولا لتحقيق البطولة والظفر باللقب. 
وتعد المباراة بمثابة تحد كبير للفريقين الباحثين عن اللقب، علما أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الوحدات 2-1.
وبلغت التحضيرات الادارية ذروتها، واهتم اتحاد الكرة بالتعاون مع مديرية الامن العام بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالتنظيم، ومنها موضوع تأمين المشجعين للوصول إلى أماكنهم المخصصة لهم بكل سهولة ويسر، كما تم تحديد بوابات الدخول لجماهير الفريقين، وسط إجراءات مشددة داخل وخارج ستاد عمان، فيما عملت روابط المشجعين للفريقين على تجهيز أدوات التشجيع ورفع معنويات اللاعبين خلال المباراة، والاحتفال باللقب بعد الفوز باللقب. 
وشهدت الأيام الماضية دعوات ومطالبات من الشارع الرياضي والمتابعين بضرورة الاستعانة بطاقم تحكيم خارجي، في ظل الجدل الذي تركه التحكيم في مباراة الذهاب وسط اشادة من طرف واعتراضات ونقد من طرف آخر. 
وسيتم عقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمدربين ظهر اليوم في المركز الاعلامي لاستاد عمان.
ويضع الفريقان اليوم اللمسات الأخيرة على تحضيراتهما الفنية والبدنية، حيث يسعى المدربان لرسم ملامح التشكيلة الرئيسة التي ستخوض المواجهة التي ينتظر أن تحظى بحضور جماهير كبير، بعد نفاد كافة التذاكر التي عرضها اتحاد الكرة.  
 ويرنو لاعبو الفريقين الى تقديم مباراة جميلة من الناحية الفنية ومتعة للجماهير تحمل معها الندية والإثارة والتنافس المثير في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بفوز الفيصلي بفارق هدف يتم اللجوء الى الركلات الترجيحية مباشرة لتحديد صاحب اللقب. 
 وحرص أبو عابد وداركو على بقاء اللاعبين بعيدا عن ضغوطات الجماهير، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والحرص على لفت انتباههم فقط للتفاصيل الفنية داخل الملعب.
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