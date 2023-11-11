السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس الاتحاد الآسيوي: التايكواندو الأردنية تتقدم قاريا وعالميا

رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك يتحدث لمندوب "الغد" .-(من المصدر)
رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك يتحدث لمندوب "الغد" .-(من المصدر)
 أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو البروفسور لي كيو سيوك، خلال متابعته لمنافسات بطولة كأس الرئيس (عيار نجمتين) المقامة حاليا في الأردن، بتطور التايكواندو الأردنية وتقدمها على المستوييين العالمي والقاري.اضافة اعلان
وأبدى سيوك إعجابه بحجم المشاركة في بطولة كأس الرئيس التي يستضيفها الأردن للمرة الأولى، حيث وصل عدد اللاعبين المشاركين إلى نحو 400 لاعب من 34 دولة، وأعرب عن سروره لوجوده في الأردن لمواكبة البطولة القارية في بلد يعشق رياضة التايكواندو.
وشدد سيوك، على العلاقة الوطيدة بين الاتحادين الآسيوي والأردني، مضيفا أن الأخير يقوم بواجباته على أكمل وجه، وأشار إلى الدور الكبير الذي يلعبه اتحاد اللعبة برئاسة سمو الأمير راشد بن الحسن، في رفع شأن التايكواندو الأردنية وإيصالها إلى أعلى المراتب. وقال سيوك خلال حديثه لـ"الغد": "أنا مسرور جدا لزيارة الأردن وأشيد بالدور الكبير الذي يلعبه الاتحاد الأردني ودوره الفاعل والنشيط في تنمية رياضة التايكواندو في المنطقة".
وأضاف: أثمن كرئيس للاتحاد الآسيوي دور الأردن بالموافقة على طلب الاتحاد الآسيوي، لاستضافة بطولة كأس الرئيس الدولية، وذلك بعد اعتذار فلسطين عن عدم استضافة البطولة لما تمر به من أوضاع صعبة حاليا، ومن خلال متابعتي لمنافسات البطولة، باتت واضحة القدرات الكبيرة التي يتمتع بها الأردن من خبرات وخامات جيدة في رياضة التايكواندو، ومن المهم للغاية، إقامة منافسات البارالمبيك والناشئين في بطولة كأس الرئيس للمرة الأولى لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لتحقيق نقاط تصنيفية أيضا".
وتابع: "تعد بطولة كأس الرئيس مهمة جدا للاعبين، كونها تشكل المحطة قبل الأخيرة للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وتتيح للاعبين تحقيق نقاط تصنيفية مهمة عن منطقة آسيا، ونحن كاتحاد آسيوي نتطلع إلى مشاركة عدد من لاعبي القارة الآسيوية في أولمبياد باريس 2024".
وأثنى سيوك على أداء اللاعبين الأردنيين في المحافل المختلفة قائلا: "كان للتايكواندو الأردنية حضورا مميزا في الدورة الآسيوية التاسعة عشرة، وفي بطولة آسيا التي أقيمت في بيروت، وغيرها من البطولات العالمية، وكان أداء اللاعبين مميزا في النزالات، وبات المنتخب الأردني للتايكواندو ينافس دولا قوية كاليابان والصين وإيران، ونتطلع كاتحاد آسيوي لمزيد من التعاون بين الاتحادين الآسيوي والأردني للتايكواندو، وإقامة دورات تدريبية وتحكيمية في الأردن".
وأوضح: "خلال متابعتي لبطولة كأس الرئيس في الأردن، التقيت بعدد من رؤساء الاتحادات العربية وتم التنسيق لإقامة بطولات آسيوية وقارية في المستقبل، حيث أصبحت رياضة التايكواندو، كونها رياضة أولمبية، تحظى بمزيد من الاهتمام على كافة الأصعدة، وباتت التايكواندو العربية تحظى بسمعة كبيرة على المستوى العالمي".
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