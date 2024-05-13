الإثنين 13 أيار 2024
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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من اتحاد الكراتيه

رئيس الديوان الملكي يتوسط أعضاء وفد اتحاد الكراتيه أمس - (من المصدر)
رئيس الديوان الملكي يتوسط أعضاء وفد اتحاد الكراتيه أمس - (من المصدر)
 التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وفدا من اتحاد للكاراتيه وعددا من لاعبي المنتخب الوطني الذين حققوا إنجازات في بطولات عالمية وآسيوية.اضافة اعلان
وفي بداية اللقاء الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي، نقل العيسوي للوفد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني لهم، ولجميع الرياضيين الأردنيين، واعتزاز وتقدير جلالته بإنجازاتهم الريادية.
وأشار العيسوي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه جلالة الملك بالرياضة الأردنية، وتوجيه جلالته المستمر بضرورة دعم الأندية والمنتخبات الوطنية، وتحفيز اللاعبين لتمثيل الوطن بصورة مشرفة، وتحقيق الإنجازات في مختلف المحافل الرياضية العربية والدولية.
وأكد العيسوي أن الرياضة الأردنية، بدعم القيادة الهاشمية، وبعزيمة الأسرة الرياضية الأردنية، تشهد نقلة نوعية وواعدة في مسيرتها، خاصة أنها سجلت حضورا مميزا في جميع المحافل الرياضية.
وأضاف أن جلالة الملك ينظر للشباب باعتبارهم حاضر الوطن ومستقبله، فهم ثروة الأردن الحقيقية ويؤكد دوما على ضرورة تقديم الدعم لهم، والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم وصقل مهاراتهم والمشاركة الفاعلة في مسيرة العطاء والإنجاز.
وأوضح العيسوي أن ما حققته وتحققه الرياضة الأردنية، في جميع الألعاب، يجسد إرادة الشباب، وسعيهم دوما للمنافسة، وتحقيق نتائج متميزة ليرفعوا علم الأردن عاليا في المحافل الرياضية.
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة المؤقتة للاتحاد منار شعث أن دعم جلالة الملك المستمر واهتمامه بالرياضة الأردنية، تعد مصدر إلهام، وحافزا ودافعا للرياضيين الأردنيين، لمزيد من الإنجاز للأداء.
وعرضت شعث أبرز الإنجازات التي حققها لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للكاراتيه في البطولات الدولية والآسيوية، مشيرة إلى الإنجاز التاريخي للأردن، بحصوله على المركز الأولى عالميا في المجموعة القتالية في بطولة العالم للكبار التي أقيمت مؤخراً في المجر.
وقالت إن الاتحاد يهدي هذه الإنجازات الوطنية المشرفة إلى جلالة الملك.
من جهتهم، ثمن متحدثون اهتمام جلالة الملك بالرياضة الأردنية، وكذلك بدور اللجنة الأولمبية الأردنية، معربين عن تطلعاهم لمزيد من دعم القطاع الخاص للاتحاد واللاعبين.
وأكدوا أن الأردن يمتلك خامات رياضية قادرة على المنافسة وتحقيق النتائج، خصوصا في رياضات الدفاع عن النفس، موضحين أن الكاراتيه الأردنية سجلت حضورا متميزا على الخارطة الرياضية الآسيوية والعالمية.
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