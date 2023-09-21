الخميس 21 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

رئيس توتنهام : اختيار مورينيو وكونتي لتدريب الفريق كان خطأً

1-1299527
رئيس توتنهام نادم على التعاقد مع مورينيو وكونتي
اعتبر دانيال ليفي رئيس توتنهام اللندني أن التعاقد مع المدربين جوزيه مورينيو وأنطونيو كونتي لتدريب الفريق كان "خطأ"، مضيفاً أن فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "أحتاج للعودة إلى جذوره" مع المدرب الجديد أنجي بوستيكوغلو.اضافة اعلان

وفي مارس الماضي أصبح كونتي مدرب يوفنتوس السابق ثاني مدرب اعتاد على الفوز يرحل عن الفريق المنتمي لشمال لندن بعد ثلاث سنوات تقريبا من إقالة مورينيو، والذي حل محل ماوريسيو بوكيتينو المحبوب من الجماهير.

وتعرض ليفي للانتقادات سابقا وألقت جماهير توتنهام اللوم على رئيس النادي البالغ عمره 61 عاما في فشل الفريق في الفوز بأي بطولة منذ عام 2008.

وقال ليفي في منتدى جماهيري: أريد الفوز مثل الجميع. الإحباط من عدم الفوز والضغط من بعض اللاعبين وجزء كبير من الجماهير والحاجة للفوز والإنفاق ولمدرب كبير من الأمور التي أثرت علي.

وأقيل بوكيتينو، مدرب تشيلسي الحالي، عام 2019 بعد خمسة أشهر فقط من قيادة توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفي: مررت بفترة كدنا أن نفوز فيها. حظينا بوقت رائع للغاية مع ماوريسيو. لم نحقق النجاح لكننا اقتربنا للغاية ثم غيرنا الاستراتيجية.

وواصل: التخطيط كان بجلب مدرب معتاد على الفوز وفعلنا ذلك مرتين لكن عليك التعلم من الأخطاء".

ورغم ذلك أقر ليفي بأنه "استعاد توتنهام" مع تعيين المدرب بوستيكوغلو، الذي تمكن من تعديل أوضاع النادي وقاده للعبور من أزمة محققا أفضل انطلاقة له في الدوري منذ 57 عاما.

وأضاف ليفي: مورينيو وكونتي مدربان كبيران لكن ربما ليس لهذا النادي. نريد اللعب بطريقة معينة وإذا كان يعني ذلك وقتا أطول لتحقيق الفوز فربما يكون هذا من المناسب لنا. هذا سبب تعاقدنا مع أنجي. هو قرار صائب للغاية من وجهة نظري.

ويحتل توتنهام المركز الثاني برصيد 13 نقطة بعد خمس مباريات متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتوج بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي.

ويحل توتنهام ضيفا على أرسنال غريمه المحلي في لندن يوم الأحد قبل استضافة ليفربول ثالث الترتيب يوم 30 سبتمبر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
650c002d7b3ed

العقبة والحسين اربد يلتزمان بقرار تعليق المشاركة بدوري المحترفين

منذ1 ساعة
F6fcXUWWIAALRYx

دوري الأبطال.. ريال مدريد يحقق فوزاً متأخراً على أونيون برلين

منذ23 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-20 at 19.46.59

الأهلي يشدد قبضته على صدارة دوري "اليد" بفوزه المثير على السلط

20 أيلول 2023
Liverpool_v_Forest

لا مكان لصلاح بين أغلى 10 مهاجمين في الدوري الإنجليزي

20 أيلول 2023
376895989_817641297031954_6862600136617213482_n

تعادل إيجابي بين الفيصلي والوحدات في دوري سن 19

20 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-19 at 22.48.57

الصريح يواصل انتصاراته بكرة الدرجة الأولى

19 أيلول 2023
افكار و مواقف

رحل المغني وتظل الأغاني..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أعداد المدارس الخاصة بلا توازن!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تنافسية قطاع الاتصالات في خطر

سلامة الدرعاوي |اليوم

أعراف سياسية

سميح المعايطة |اليوم

منازلة الوعي الراهن

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 