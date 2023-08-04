رئيس نادي الوحدات السابق في ذمة الله

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توفي مساء اليوم الجمعة، رئيس نادي الوحدات الأسبق الحاج بهجت شهاب.ونعى رئيس النادي الحالي الدكتور بشار حوامدة باسمه واسم اسرة النادي والهيئتين الإدارية والعامة، الفقيد شهاب.