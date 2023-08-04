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الجمعة 04 آب 2023
9:23 م
رئيس نادي الوحدات السابق في ذمة الله
رئيس نادي الوحدات الأسبق الحاج بهجت شهاب
توفي مساء اليوم الجمعة، رئيس نادي الوحدات الأسبق الحاج بهجت شهاب.
ونعى رئيس النادي الحالي الدكتور بشار حوامدة باسمه واسم اسرة النادي والهيئتين الإدارية والعامة، الفقيد شهاب.
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