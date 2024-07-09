 
الخميس 11 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس نادي مودرن المصري يستقيل من منصبه بعد وفاة أحمد رفعت

ahmed-refaat
أحمد رفعت

أعلن وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت المصري، استقالته من منصبه وتنازله عن حصصه بسبب ما سمّاه الضغوط الناجمة عن وفاة لاعب فريقه أحمد رفعت.

وذكر نادي مودرن سبورت في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أن وليد دعبس، رئيس مجلس الإدارة، أعلن تقدمه باستقالته بعد الجدل الأخير الذي أثير حول أزمة الراحل أحمد رفعت.

اضافة اعلان

وأوضح أن وليد دعبس تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

وأوضح: قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

وأكد البيان أن النادي سيواصل: تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا.

وتوفي أحمد رفعت يوم السبت الماضي عن عمر 31 عاما نتيجة مشاكل في القلب بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
GSJxoHaWIAAaCt_

كأس أوروبا.. إنجلترا تطيح بهولندا وتصعد لنهائي البطولة

منذ2 ساعة
ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه

ولي العهد يرعى احتفال النادي الأهلي بالذكرى الثمانين لتأسيسه

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2024-07-10 at 21.41.38

"ناشئي الطائرة" يخسر أمام السعودية بالبطولة العربية

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)

"النشامى" يبدأ رحلته مع سلامي و"الآسيوي" يعتمد تقنية الفيديو

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني للملاكمة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس - (من المصدر)

دعم مالي لـ"منتخب الملاكمة" المشارك في أولمبياد باريس

منذ4 ساعة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)

وداع مبكر لشلباية من "كونكورد أياسي" المفتوحة للتنس

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

"لائحة الأجور".. كيف اتخذ القرار؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

استعادة الثقة بين الحكومات والمواطن

محمود خطاطبة |اليوم

أخبار سارة من قطاع المحيكات

سلامة الدرعاوي |اليوم

عن إنجاز السرعة وفشل الأهداف

مالك العثامنة |اليوم

القوائم الوطنية في الانتخابات

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
1720613482670534200

الرصيف البحري الأميركي في غزة.. نجاح أم إخفاق؟‏

ترجمات | منذ4 ساعة
‏الرئيسان الأميركي رونالد ريغان والسوفياتي ميخائيل غورباتشوف يوقعان "معاهدة القوى النووية المتوسطة"، البيت الأبيض، 1987 - (المصدر)‏

‏سكوت ريتر: "عمل حياتي يذوب أمام عيني"‏

ترجمات |09 تموز 2024
1720444076837396200

الجيش الإسرائيلي ليس ما كانه ذات مرة‏

ترجمات |08 تموز 2024
1720444076777396000

عبثية الحرب الإسرائيلية على لبنان

ترجمات |08 تموز 2024
رئيس الوزراء اللبناني في استقبال مبعوث الإدارة الأميركية، آموس هوكشتاين، لمحاولة تهدئة توتر الجبهة بين إسرائيل وحزب الله - (المصدر)

‏ماذا تعني حرب بين إسرائيل و"حزب الله" للشرق الأوسط؟

ترجمات |07 تموز 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن ظهر بصورة سيئة خلال المناظرة الانتخابية مع ترامب - (المصدر)

أداء بايدن في المناظرة كان بالغ السوء.. وعليه أن يتنحى

ترجمات |07 تموز 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
ee copy

استثمار

المواطن الأردني 09 تموز 2024

المواطن الأردني

العطلة الصيفية 08 تموز 2024

0ed43135-0305-46d5-9103-6e198b8310b1 copy

مواعيد 07 تموز 2024

مواعيد

سنة هجرية مباركة 06 تموز 2024

a356ae36-bb83-44eb-bb50-4a479e8bf86d copy

مراحل الطفر 05 تموز 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - مراحل الطفر
 