رئيس نادي مودرن المصري يستقيل من منصبه بعد وفاة أحمد رفعت

أعلن وليد دعبس، رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت المصري، استقالته من منصبه وتنازله عن حصصه بسبب ما سمّاه الضغوط الناجمة عن وفاة لاعب فريقه أحمد رفعت.



وذكر نادي مودرن سبورت في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الثلاثاء أن وليد دعبس، رئيس مجلس الإدارة، أعلن تقدمه باستقالته بعد الجدل الأخير الذي أثير حول أزمة الراحل أحمد رفعت.

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وأوضح أن وليد دعبس تقدم باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرا لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.



وأوضح: قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.



وأكد البيان أن النادي سيواصل: تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا.



وتوفي أحمد رفعت يوم السبت الماضي عن عمر 31 عاما نتيجة مشاكل في القلب بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.