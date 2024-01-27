رابطة اللاعبين الدوليين تصادق على التقريرين المالي و الإداري

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عقدت الهيئة العامة لرابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية اجتماعها العادي، برئاسة نائب سمو رئيسة الرابطة فادي زريقات وحضور أعضاء الهيئة العامة.واستهل زريقات الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور ونقل لهم تحيات رئيسة الرابطة الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين المعظمة وتقديرها للجهود المبذولة من أعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة الرابطة، وحرصهم على إنجاح مسيرة الرابطة وديمومة العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد لتحقيق كافة الأهداف المنشودة.وأكد زريقات على خصوصية الرابطة وسعيها الدائم لتقديم الخدمات التي تليق باللاعبين الدوليين وبما يتناسب مع العطاء والتضحيات والإنجازات الكبيرة التي حققها الرياضيين الأردنيين في المحافل العربية والقارية والدولية وساهمت في رفع علم الوطن عالياً.وشهد الاجتماع مصادقة الهيئة العامة على محضر الاجتماع السابق، والمصادقة كذلك على التقرير الإداري الذي تم استعراضه من الأمين العام أحمد قطيشات وتضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والرياضية والإنسانية التي نظمتها الرابطة خلال العام 2023.كما شهد الاجتماع المصادقة على البيانات الختامية والتقرير المالي للعام 2023 وإقرار مشروع الموازنة السنوية للعام الجديد 2024.وبعد نقاشات واسعة وتقديم المقترحات حول النشاطات المقترحة للعام الجديد، تم وضع العديد من الملاحطات لأخذها بعين الاعتبار، ضمن نشاطات العام الجديد وأبرزها إقامة سباق الجري السنوي الذي يقام في متنزه الرابطة احتفالاً بعيد الإستقلال وعيد ميلاد سمو الأميرة هيا بنت الحسين، وإقامة سلسلة من الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية، وتفعيل عمل ودور اللجان المنبثقة عن الرابطة لإقامة نشاطات متنوعة في مختلف محافظات الوطن.كما ترأس زريقات اجتماع مجلس إدارة الرابطة، الذي عُقد بعد ختام اجتماع الهيئة العامة، وتم خلاله المصادقة على محضر الاجتماع الأخير والتأكيد على التواصل الدائم مع كافة أعضاء الرابطة والترحيب بهم للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات المنوي إقامتها هذا العام.