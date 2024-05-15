"رابطة اللاعبين" تنظم النسخة الثالثة من سباق الجري

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عمان-الغد- تستعد رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية لإقامة يوم رياضي، احتفالا بعيد الاستقلال الـ78، واليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش وعيد ميلاد رئيسة ومؤسسة الرابطة سمو الأميرة هيا بنت الحسين.وسيكون الحدث الرئيسي للاحتفال إقامة النسخة الثالثة من سباق الجري لمسافة (5) كم، حيث ينطلق السباق عند الساعة التاسعة من صباح يوم السبت المقبل، من منطقة المصانع وصولاً إلى نقطة النهاية في متنزه الرابطة في منطقة تركي بناعور.ويؤكد فادي زريقات نائب سمو رئيسة الرابطة، أن هذا الكرنفال الرياضي يقام بمناسبات وطنية كبيرة وعزيزة على قلب كل أردني، داعياً الجميع من أسرة الرابطة والرياضيين كافة، للمشاركة بالاحتفال وتجديد الحب والولاء والانتماء للأردن وقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده.وقال زريقات: "تبارك أسرة الرابطة ذكرى عيد الاستقلال الـ78 وتزامنها مع اليوبيل الفضي وذكرى مرور خمسة وعشرين عاما على جلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، ونستذكر مسيرة الدولة العامرة بالإنجازات والتنمية والتطوير على المستويات كافة، حيث نشعر بالفخر والاعتزاز في بلد الأمن والأمان والاستقرار".ويضيف زريقات: "ما يزيد من سعادة أسرة الرابطة أن تتزامن الاحتفالات الوطنية مع احتفال أسرة الرابطة في كل عام بعيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين التي تعتبر الداعمة الأولى للرابطة منذ تأسيسها العام 1993".ويشهد السباق، مشاركة كوكبة من المتسابقين والعدائين، إضافة لسباق ذوي الإعاقة (فئة المكفوفين)، حيث أنهت الرابطة خلال الأيام الماضية إنجاز الترتيبات الإدارية والتنظيمية وتسليم الأرقام للمشاركين من الفئات كافة.وبحسب رئيسة اللجنة الاجتماعية والرياضية للرابطة ايمان العزب، فإن جوائز مالية بانتظار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لفئات: فردي الرجال وفردي السيدات (تحت 30 عاما، من 30-39 عاما، من 40-49 عاما، من 50-59 عاما، فوق 60 عاما، وسباق فئة ذوي الإعاقة (فئة المكفوفين).ويشارك نخبة من نجوم الكرة الأردنية في مباراة استعراضية بخماسي كرة القدم بين فريق نجوم رابطة اللاعبين وفريق أمانة عمان الكبرى في ملعب الرابطة، الذي سيشهد كذلك تتويج الفائزين بسباق الجري على أنغام الأغنيات والأهازيج الوطنية.وكانت الرابطة أطلقت قبل شهر تقريبا رابطا إلكترونيا للتسجيل المجاني، كما دعت الأندية والمراكز الشبابية والشركات الخاصة والعامة والبنوك والجاليات العربية والأجنبية للمشاركة في السباق الذي سيقام بإدارة حكام معتمدين من اتحاد ألعاب القوى ومجموعة من الشباب والشابات المتطوعين، للمساهمة في الأمور التنظيمية وضمان سلامة وصول المشاركين لخط النهاية من دون أي معيقات.