الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"رابطة اللاعبين".. حماية ودعم لنجوم الرياضة ومبادرات بأبعاد إنسانية

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من فعاليات النسخة الثانية لسباق الضاحية الذي نظمته رابطة اللاعبين - (من المصدر)
جاء تأسيس رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، لتكون سندا وداعما لنجوم الرياضة الأردنية في مختلف الرياضات والألعاب، وهو ما جسدته الرابطة على أرض الواقع عندما راحت تدعم اللاعبين وتحسن أوضاعهم وتوفر الحماية لهم، إلى جانب تقديم الدعم والنصح والمشورة لهم في عقودهم مع الجهات المختلفة، ومساندتهم في النزاعات القانونية مع الجهات الرياضية وكذلك بعد اعتزالهم.اضافة اعلان
الرابطة التي تقودها الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، تواصل دعم وتوجيه اللاعبين الموهوبين، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية والاهتمام باللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تقديم الرعاية الصحية ورفع المستوى التعليمي للاعبين، إضافة إلى أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها.
ويبذل نائب رئيس الرابطة فادي زريقات ومجلس إدارة الرابطة، جهدا كبيرا في هذا المجال، بحكم خبرتهم الطويلة في هذا المجال، ما انعكس إيجابا على عمل الرابطة.
وشاركت الرابطة في احتفال زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على سمو الأميرة رجوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما عملت الرابطة على توفير منتزه لها وتأسيس صندوق الحسين للمنح وتوفير التأمين الصحي العائلي، للأعضاء المنتسبين إليها، وتوسيع قاعدة الأعضاء فضلا عن تحديث وتطوير العمل الإداري وتوسيع نطاق الخدمات وتحديث بيانات الأعضاء.
وأنجزت رابطة اللاعبين نظاما أساسيا وداخليا جديدا ونظاما إلكترونيا، وملفات للموظفين والأعضاء ونظام محاسبة متخصص، وكذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العائلي، وتم تشكيل لجنتين في الشمال والجنوب، "محافظة العقبة"، كما أطلقت الرابطة مبادرة "بيتك عامر"، والتي تم فيها تأهيل بيوت خمسة رياضيين قدامى، في الوقت الذي يتم فيه توزيع المعونات الرمضانية والمدرسية وأخرى خلال العام.
وتواصل "الأيدي البيضاء" للرابطة، زيادة عدد المنح الدراسية، فضلا عن إقامة فعالية "أناديكم"، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وبمشاركة عدد من الهيئات المشاركة والداعمة. وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من صندوق الحسين للمنح الدراسية الجامعية منذ تأسيسه، 197 طالبا منهم 56 ما يزالون على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية وبالتخصصات كافة. إلى جانب إقامة النسخة الثانية لسباق الضاحية بمناسبة عيد الاستقلال وعيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، واحتفالا بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، حيث شارك في السباق 294 متسابقا  من فئات عدة، وبمشاركة عدد من ذوي الإعاقة، وإقامة مباراة كرة قدم بين فريق الرابطة وفريق جامعة الشرق الأوسط احتفالا بعيد الاستقلال. ويؤكد نائب رئيس الرابطة فادي زريقات، أن الرابطة وبتوجيهات من سمو الأميرة هيا بنت الحسين، تحرص على تفعيل أنشطتها الداعمة للرياضة والرياضيين، وفي مختلف المحاور.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": رسالة الرابطة واضحة في دعم وحماية الرياضيين، وهذا ما نسعى إلى تفعيله وتطويره في كل زمان ومكان، لتكون الرابطة منارة مضيئة وداعمة للنجوم الذين قدموا الكثير للمنتخبات الوطنية في سبيل رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل.
ويؤكد المتابعون والعالمون بآلية عمل الرابطة، استحقاق هذه المؤسسة الرياضية كل أشكال الدعم والتقدير، نظير دورها في مساعدة الرياضيين الفقراء، من مختلف أوجه الدعم، وتسعى للوصول إلى كل حالة إنسانية يثبت أنها بحاجة إلى العون، إضافة إلى تحفيز طلبة الجامعات بمنح دراسية طبقا لأسس واضحة مبنية على العدالة وقائمة على الشفافية وبعيدة كل البعد عن المجاملة والمزاجية في الاختيار.
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